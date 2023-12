Bagues connectées : quels sont les modèles déjà disponibles ?

Les bagues connectées font, peu à peu, leur arrivée sur le marché des objets connectés. Le marché est encore un peu flou et si vous portez de l'intérêt à ses produits, voici quels sont les produits déjà disponibles et tout ce qu'il faut savoir sur les bagues connectées.

Les bijoux connectés vivent une renaissance après avoir été délaissés par bon nombre de constructeurs. Exit les pendentifs bien vite abandonnés et les bracelets trop rapidement supplantés, ce sont les bagues connectées qui commencent à se faire une place au soleil. Voici tout ce qu’il faut savoir et quels sont les modèles d’ores et déjà disponibles à la vente sur le marché.

Quel est le public visé par de genre d’objets connectés ? La fonction principale d’une bague connectée est le suivi de santé et de l’activité sportive. Ce sont des produits qui se posent en alternatives aux montres connectées pour ceux qui ne supportent pas d’avoir un bracelet autour du poignet tout au long de la journée ou pour dormir. De même, si vous avez un bracelet connecté, il se peut que les bagues connectées soient une réelle possibilité.

Pourquoi vous ne trouverez pas de bague Aeklys dans notre guide ?

Dans cette sélection, nous avons opté pour des bagues connectées pour le suivi de santé et non les bagues NFC. En conséquence, vous ne trouverez pas de modèles de la marque Aeklys par exemple. Vous trouverez ci-dessous quelles sont les bagues connectées d’ores et déjà disponibles et quelles sont leurs particularités.

La Oura Ring 3 : la référence des bagues connectées

Le constructeur Oura est considéré comme le leader sur le secteur des bagues connectées. L’offre du constructeur se compose d’abord d’un modèle de bague connecté aux finitions différentes selon vos besoins. Celle-ci est inutile en soi, puisqu’il faut ensuite souscrire à un abonnement de 5,99 euros par mois pour avoir accès à toutes les données collectées. Vous n’avez qu’à choisir la finition de votre bague qui est facturée à 329 euros pour l’Heritage et 399 euros pour l’Horizon.

En termes de conception, la Oura Ring 3 est issue d’un alliage de titane, mais reste légère avec un poids maximal de 6 grammes. Avant de recevoir votre bague connectée, il faudra aussi connaître la taille du doigt qui va accueillir ledit objet. Le constructeur conseille l’index. Oura fournit un baguier gratuit qui vous permet de déterminer votre taille de bague. Plusieurs tailles et finitions sont disponibles selon vos goûts.

La bague assure un bon suivi de vos données aussi bien cardiaque que pour le sommeil. Même si ce dernier se révèle moins précis dans les activités sportives à haute intensité. Tout est accessible assez simplement depuis l’application compagnon Oura. En matière d’autonomie, la bague est capable d’offrir une semaine complète d’usage avant d’être rechargée via le socle prévu à cet effet.

Si techniquement, la Oura Ring 3 est la meilleure bague connectée du marché, son modèle économique est une véritable interrogation. En effet, le coût de l’abonnement mensuel finira à terme par peser lourd dans votre budget, surtout face à certaines concurrentes. Pour en apprendre plus, notre test de la Oura Ring 3 est disponible à la lecture pour en apprendre plus.

Ice Ring : la bague connectée pas chère

Cette bague est issue d’un partenariat entre l’entreprise chinoise Omate et le constructeur belge Ice Watch. L’Ice Ring se décline en cinq formats et trois finitions extérieures pour s’adapter à vos goûts. Pour ce faire, il faut aussi estimer la taille de votre doigt pour ensuite commander le format adéquat.

Afin d’offrir une expérience d’usage complète, la bague fonctionne en symbiose avec une application, elle aussi, nommée Ice Ring. Celle-ci est compatible iPhone et Android pour permettre d’agglomérer toutes les données enregistrées par la bague. Parmi les éléments à noter, celle-ci est certifiée étanche IP 68 pour vous permettre de l’utiliser même pendant des sessions de natation.

La véritable différence de cette Ice Ring est son prix. Celle-ci est affichée à 199 euros et c’est tout. Pas besoin d’abonnements supplémentaires pour profiter de la bague connectée, un atout de taille face à la concurrence.

Ultrahuman Ring Air : la bague connectée de santé rivale d’Oura

Si le marché des bagues connectées est encore jeune, cela ne signifie pas pour autant qu’il n’existe pas déjà une concurrence exacerbée entre les marques présentes. En l’occurrence, entre Ultrahuman et Oura, la bataille s’est exportée aussi sur le terrain judiciaire, le second accusant le premier d’un vol de technologies et de brevets.

En ce qui concerne la Ring Air de chez Ultrahuman, celle-ci dispose de 4 finitions différentes pour 10 tailles de doigts différentes. À vous de trouver chaussure à votre pied… La bague est livrée avec une station de charge à brancher en USB-C via un adaptateur secteur. Avec ses 2,4 grammes sur la balance, la Ring Air se fait aisément oublier, même si elle apparaît épaisse à votre doigt.

Dans le volet des fonctionnalités proposées, tout est assez classique. L’Ultrahumain Ring Air analyse votre sommeil, votre température corporelle, votre rythme cardiaque et votre activité quotidienne. Toutes ces données sont ensuite envoyées sur l’application Ultrahuman. On regrette qu’il soit ensuite impossible d’exporter vos données sur un fichier Excel ou Google Sheets pour les traiter soi-même.

De même, la bague connectée est incapable de détecter automatiquement le début d’une activité sportive. L’Ultrahuman traite toutes les données d’une traite. En termes de prix, la Ring Air débute à 379 euros sans abonnement, à moins que vous ne souhaitiez protéger votre nouvelle acquisition à raison de 30 euros par an avec un abonnement nommé Ultrahuman X.

Circular Ring Slim : la bague connectée française

Le constructeur français Circular propose aussi sa propre version de bague connectée notamment avec la Ring Slim. Celle-ci se démarque grâce à un design tout en finesse puisque cette dernière est mesurée à 2,2 mm. En termes de construction, la marque ne propose qu’une seule finition, mais dispose de 8 tailles différentes qu’il faudra déterminer avec un kit. C’est un alliage d’aluminium et de fibre de carbone qui assure le principal maintien de la bague.

Malgré sa construction fine, la bague connectée Circular fourmille de fonctionnalités pour suivre votre activité quotidienne. En vrac, cette dernière est capable de suivre votre fréquence cardiaque, votre SpO2, votre activité, votre sommeil, mais aussi votre température. La Circular Ring Slim est même capable de suivre le nombre de pas réalisés grâce à un accéléromètre sur 6 axes. La bague connectée embarque également un assistant personnel nommé Kira+ qui fournit des analyses selon les données récupérées, au sein de l’application pour smartphone.

Dans son usage quotidien, il est possible d’interagir avec cette bague connectée grâce à un retour haptique. Vous avez même un système d’alarme, puisque la Ring Slim est en capacité de vous réveiller par le biais de vibrations lorsque celle-ci détecte un sommeil plus léger. Ce sont là des fonctions que l’on ne retrouve pas chez les modèles concurrents. L’application compagnon compatible iOS et Android vous permet aussi d’exporter toutes les données récoltées grâce aux intégrations Google Fit et Healthkit.

En matière de prix, la Ring Slim est affichée à 264 euros avec, en prime, un chargeur de livré. Comme pour certains modèles cités plus haut, elle ne nécessite pas d’abonnement pour l’exploiter à fond.

Les bagues connectées plus difficiles à trouver en France

Noise Luna Ring : la bague connectée de santé minimaliste

La bague connectée Noise Luna Ring se distingue de la concurrence, d’abord par un design assez minimaliste. Vous n’avez le choix qu’entre trois types de finitions. Pour ceux à la recherche d’un objet connecté de santé discret, c’est vers ce modèle qu’il faut se tourner.

Dans le volet des fonctionnalités, pas de révolution face à la concurrence. La Luna Ring propose un suivi de la fréquence cardiaque, un capteur SpO2 ou encore le capteur de température cutané. Elle se révèle aussi efficace le soir pour le suivi de votre sommeil. Sur la base d’un calcul de toutes les métriques mesurées, la bague vous donne un score de santé donné entre 0 et 100. Pour ce faire, elle doit être couplée à l’application NoiseFit.

Le seul véritable hic de cette bague connecté, c’est son indisponibilité en France. Sur le site officiel de Noise, la bague connectée de santé voit son prix affiché en roupies, comprenez donc : réservée au marché indien.

Ring One : la bague connectée NFC pour le quotidien

Il est important de faire un distinguo entre bague connectée et bague NFC. Ces dernières n’étant pensées que pour être utilisées comme moyen de paiement. La Ring One regroupe les deux définitions en un seul produit. Preuve de cette pensée pour l’usage quotidien, celle-ci se décline en plusieurs types de matériaux : Titane & Céramique ; entièrement titane et Or à 18 carats. Plusieurs coloris sont aussi disponibles selon vos goûts.

En ce qui concerne l’usage quotidien, la bague connectée reste plutôt conventionnelle. Celle-ci se gère à l’aide d’une application nommée Muse et permet un suivi de plusieurs éléments de votre corps. Il est possible de suivre en temps réel : votre fréquence cardiaque, la saturation d’oxygène dans votre sang ou encore le nombre de pas réalisés. En effet, la Ring One se dote d’un accéléromètre et d’un gyroscope.

La différence face aux autres bagues connectées présentes sur cette sélection, c’est la présence d’une puce NFC. Cette dernière permet de faciliter les paiements sans contact à condition d’avoir une carte enregistrée sur votre application. Pour prévenir des dangers de l’usage quotidien, elle résiste aux rayures et est imperméable jusqu’à 100 mètres.

Attention toutefois, la bague est encore en campagne IndieGoGo, si vous souhaitez contribuer au projet sachez que celui-ci débute à 349 dollars. Le projet est encore à l’état de prototype, donc prudence avant de s’emballer.

Galaxy Ring : quid de la bague connectée Samsung ?

Si quelques marques sur le marché sont déjà bien installées, certains constructeurs incontournables sur le marché des wearables sont attendus pour proposer leur propose version de bague connectée. C’est surtout Samsung qui fait l’objet de rumeurs insistantes avec une éventuelle Galaxy Ring. Si rien n’est officiel à l’heure où nous écrivons ces lignes, Geoffroy, notre spécialiste en la matière, a rédigé tout ce qu’il y a, à savoir sur la future bague connectée Samsung.

Quelle est la meilleure bague connectée à choisir ?

Comment fonctionne une bague connectée de santé ?

Le fonctionnement d’une bague connectée de santé n’a pas de grosses différences avec celui d’une montre connectée. L’objet connecté se dote d’une série de capteurs directement en contact avec votre peau. Les données sont ensuite enregistrées et communiquées à l’application compagnon sur votre smartphone. Les moyens d’interactions avec la bague sont plus réduits, et passent surtout par l’application sur smartphone, mais celle-ci se fait plus discrète et peut-être notamment portée la nuit. Surtout, la bague connectée de santé serait bien plus efficace dans ses tâches du fait de sa proximité avec votre peau.

Où acheter une bague connectée ?

À l’heure actuelle, les différents acteurs du marché se basent sur des philosophies assez différentes pour acquérir une bague connectée. Par exemple, la marque Ultrahuman propose ses modèles aussi bien sur son site officiel que sur Amazon. De son côté, Oura ne passe que par son site internet. L’Ice Ring passe en Europe par la marque Louis Pion et les bijoutiers partenaires. En bref, il existe plusieurs méthodes d’acquisition pour une bague connectée. À voir si l’arrivée prochaine de Samsung dans la concurrence changera la donne.

Quelle est la différence entre bague connectée de santé et bague NFC ?

La différence entre les deux types de bagues est assez simple. Le premier modèle assure un suivi complet de vos données de santé. La bague connectée multiplie les capteurs en tout genre afin de vous offrir une vue complète de votre état de santé, ce qui vous permettra à terme de réagir en conséquence. De leur côté, les bagues NFC se contentent d’être le relais de votre portefeuille afin de payer chez vos commerçants.

Faut-il un abonnement pour profiter d’une bague connectée ?

Tout comme pour certaines marques de montres connectées, certains constructeurs ajoutent un abonnement mensuel à leur bague connectée. C’est le cas de Oura ou encore Ultrahuman qui permet d’exploiter au maximum toutes les fonctionnalités disponibles. Ce genre d’offre se destine en premier lieu à un public très spécialisé qui souhaite avoir toutes les informations récoltées par la bague. Cela implique aussi un investissement supplémentaire à l’achat de votre bague. Sachez que certains modèles comme Ice Watch ou Circular n’offrent aucun abonnement en supplément de leur montre.

