Cette bague connectée casse les prix avec un tarif bien plus accessible que ses concurrentes

Le constructeur Omate a dévoilé sa première bague connectée, la Ice Ring, vendue par l'entreprise belge Ice Watch et proposée à 100 euros de moins que les cadors du secteur.

Alors que le marchĂ© des bagues connectĂ©es commence peu Ă peu se dĂ©velopper en attendant l’arrivĂ©e de la Samsung Galaxy Ring en dĂ©but d’annĂ©e prochaine, la marque chinoise Omate, dĂ©tenue par le Français Laurent Le Pen, a frappĂ© fort ce lundi.

En effet, le constructeur a dĂ©voilĂ© en partenariat avec l’entreprise belge Ice Watch, spĂ©cialisĂ©e dans les montres connectĂ©es d’entrĂ©e de gamme, sa première bague connectĂ©e, la Ice Ring. Il s’agit du second acteur francophone Ă dĂ©voiler un appareil de ce type après la marque Circular, Ă l’origine de la Ring Pro et de la Ring Slim, prĂ©sentĂ©e la semaine dernière.

Comme ses concurrentes — on pense Ă la Oura Ring, Ă la Ultrahuman Ring One ou Ă la Noise Luna Smart Ring — la Ice Ring est une montre connectĂ©e orientĂ©e santĂ© qui va vous permettre d’analyser votre frĂ©quence cardiaque, la qualitĂ© du sommeil, votre activitĂ© sportive, le taux d’oxygène dans le sang ou la variabilitĂ© de la frĂ©quence cardiaque. Les donnĂ©es mesurĂ©es par la bague pourront ensuite ĂŞtre envoyĂ©es Ă votre smartphone par Bluetooth grâce Ă une application compatible iPhone et Android.

Une autonomie de 4 Ă 6Â jours

La bague Ice Ring est par ailleurs dĂ©clinĂ©e en cinq formats en fonction de la taille du doigt de l’utilisateur. Elle est conçue avec un revĂŞtement extĂ©rieur en titane dorĂ©, noir ou argentĂ© et avec un revĂŞtement transparent Ă l’intĂ©rieur, pour analyser la frĂ©quence cardiaque. La bague est par ailleurs Ă©tanche avec une certification IP68 et pourra donc ĂŞtre utilisĂ©e aussi bien en se lavant les mains qu’en faisant de la natation Ă faible profondeur. Du cĂ´tĂ© de l’autonomie, la Ice Ring est annoncĂ©e comme pouvant fonctionner pendant 4 Ă 6 jours. Enfin, la montre est relativement fine avec une Ă©paisseur annoncĂ©e de 2,5 mm — contre 2,2 mm pour la bague Circular Ring Slim — et un poids de 2,9 mm.

Mais lĂ oĂą la Ice Ring se dĂ©marque, c’est surtout en termes de tarif. La bague connectĂ©e est en effet annoncĂ©e en France au prix de 199 euros et ne nĂ©cessite pas d’abonnement supplĂ©mentaire. Ă€ titre de comparaison, la Oura Ring est proposĂ©e Ă partir de 299 euros (avec un abonnement de 6 euros par mois supplĂ©mentaire), la Circular Ring Slim est affichĂ©e Ă 229 euros en pĂ©riode de prĂ©commande et la Ultrahuman Ring Air s’affichage Ă 273 euros.