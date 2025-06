Samsung va se servir de vos données de santé pour vous aider à mieux dormir

Samsung a annoncé une nouvelle fonctionnalité plutôt pratique pour ses climatiseurs. Ils pourront désormais accéder aux données de votre montre ou bracelet connecté pour vous aider à mieux dormir.

La Samsung Galaxy Watch Ultra // Source : Robin Wycke – Frandroid

En avril dernier, Samsung annonçait vouloir étendre son écosystème en permettant à ses montres connectées de communiquer avec vos appareils domotique. De quoi permettre à deux applications phares de Samsung — Health et SmartThings — de mieux interagir l’une avec l’autre.

Seulement, jusqu’à présent, les contours de ce rapprochement entre les deux applications étaient encore flou. Finalement, c’est ce mardi que la firme coréenne en a dévoilé davantage, grâce à un communiqué de presse publié sur son site polonais.

Concrètement, le rapprochement entre Samsung Health et SmartThings débutera du côté des climatiseurs de la marque coréenne afin de proposer un nouveau mode « Good Sleep » (ou Bon Sommeil). L’idée est de se servir des données de sommeil récoltées par Samsung Health — grâce à une montre Galaxy Watch ou une bague Galaxy Ring — et de s’en servir pour ajuster au mieux la température de la pièce grâce à un climatiseur connecté au fur et à mesure de la nuit.

Une température qui s’adapte tout au long de la nuit

En effet, d’après une étude citée par Samsung, la température ambiante idéale pour bien dormir ne doit pas être constante tout au long de la nuit, mais évoluer en fonction des phases de sommeil :

Le mode « Good Sleep » change la température de la pièce tout au long de la nuit. Le cycle de sommeil consiste en cinq phases : ensommeillement, sommeil paradoxal (REM) et sommeil lent (NREM), qui consiste en trois phases (du plus léger, N1 au plus profond, N3).

L’idée du mode Good Sleep est alors de proposer une température fraiche dans les 90 premières minutes de sommeil pour favoriser l’endormissement, puis de l’élever durant les phases de sommeil plus profondes, avec des fluctuations tout au long de la nuit.

L’évolution optimale de la température pour dormir selon Samsung // Source : Samsung

Avec une montre, une bague connectée ou un bracelet Samsung, les utilisateurs pourront alors automatiser ces différentes phases non pas avec un cycle régulier préprogrammé, mais en fonction des données de sommeil mesurées en temps réel par l’appareil porté durant la nuit.

Reste que, pour profiter de cette fonctionnalité, il faudra non seulement être équipé d’une montre ou d’une bague Samsung, mais également d’un climatiseur Samsung de dernière génération. La fonction « Good Sleep » est en effet intégrée uniquement aux gammes AR-B, AR-C, AR-D et AR-F de Samsung.

