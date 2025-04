SmartThings et Health : Samsung veut réinventer la maison connectée en surveillant votre santé

Avec sa nouvelle mise à jour, Samsung permet à sa plateforme SmartThings d’adapter le comportement des appareils connectés de la maison aux données de santé des utilisateurs.

Avec cette mise à jour, fini les réveils en plein milieu de la nuit, allongé dans le salon avec la TV encore allumée. Samsung annonce une mise à jour majeure de son application SmartThings : en y intégrant Samsung Health, il sera désormais possible pour des appareils connectés de la maison de réagir à certains de vos comportements pour peu que vous possédiez certains équipements Samsung comme une Galaxy Watch 4 ou une Galaxy Ring.

Au doigt et à l’œil

L’intégration de Samsung Health à SmartThings pourrait apporter une amélioration du confort de vie de ses utilisateurs. En détectant automatiquement le moment où l’utilisateur s’endort, SmartThings pourra ajuster automatiquement l’environnement en éteignant la TV, en baissant les rideaux, éteindre les lumières.

De la même manière, au réveil, l’application devient capable de lancer un programme particulier si l’utilisateur possède un TV Samsung connectée. L’application permet également de diffuser des messages vocaux à des heures précises dans la maison. Pratique si l’utilisateur doit s’absenter, mais souhaite transmettre des informations importantes aux autres membres de son foyer.

SmartThings vous permet de créer des routines // Source : Samsung

Avec cette mise à jour, Samsung veut rendre « la maison connectée plus intuitive, connectée et personnalisée », précise Jaeyeon Jung, vice-président exécutif et responsable de SmartThings chez Samsung Electronics.

Pour s’adapter à chaque environnement, Samsung annonce simplifier l’enregistrement d’appareils tiers en permettant à Calm Onboarding d’être compatible avec la norme Matter 1.4. Son déploiement est prévu dans un premier temps en Corée du Sud puis s’étendra aux autres pays dont la France.

Pour aller plus loin

Matter : fonctionnement, objets connectés compatibles… Tout savoir sur la nouvelle norme universelle des objets connectés

Rendez-vous un mercredi sur deux sur Twitch, de 18h à 20h, pour suivre en direct l’émission SURVOLTÉS produite par Frandroid. Voiture électrique, vélo électrique, avis d’expert, jeux ou bien témoignages, il y en a pour tous les goûts !