OnePlus : voici comment sa prochaine montre connectée prendrait soin de votre santé

Avant sa présentation officielle, la OnePlus Watch 3 fait l’objet de nouvelles fuites tenant notamment à sa nouvelle fonction d’électrocardiogramme.

La OnePlus Watch 2 // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Décidément, à quelques jours de l’annonce attendue de la OnePlus Watch 3, la prochaine montre du constructeur chinois n’en finit plus de faire l’objet de fuites.

Après la découverte d’une OnePlus Watch 3 Pro dans le code de l’application compagnon, c’est désormais le site 9to5Google qui a découvert quelques éléments sur les fonctions de santé attendues sur la montre. Les rumeurs suggéraient déjà l’apparition d’un électrocardiogramme sur cette nouvelle toquante numérique. Dorénavant, on en sait un peu plus sur les fonctions attendues grâce à cet ECG.

Un bilan de santé globale en 60 secondes

En effet, le site spécialisé a à son tour découvert quelques éléments au sein de l’application compagnon OHealth de OnePlus. C’est le cas en particulier d’une nouvelle fonction baptisée « 60-seconds checkup » (ou bilan de santé en 60 secondes). Réalisé grâce à l’électrocardiogramme, en posant un doigt sur la OnePlus Watch 3, ce contrôle devrait permettre de réaliser plusieurs analyses en une minute :

Le bilan de santé en 60 secondes est une fonction de mesure de santé sur appareil connecté qui peut analyser 4 risques majeurs de santé (santé cardiaque, élasticité vasculaire, changements de température corporelle, apnée du sommeil) et mesurer 7 indicateurs de santé (ECG, âge vasculaire, fréquence cardiaque, oxygène sanguin, tension, température du poignet, sommeil) en 60 secondes.

Concrètement, le checkup devrait donc utiliser tous les capteurs de la montre, de l’ECG à l’oxymètre de pouls en passant par un tensiomètre intégré.

Le site 9to5Google a également publié quelques captures d’écran de l’application permettant de découvrir les nouvelles mesures de santé, de l’ECG à la mesure de température en passant par le bilan de santé. La mesure de la tension et de la température au poignet seraient deux nouveautés, en plus de l’ECG, la OnePlus Watch 2 se contentant de mesurer la fréquence cardiaque et le taux d’oxygène sanguin.

Le capteur de fréquence cardiaque de la OnePlus Watch 2 // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

On devrait en savoir plus sur la OnePlus Watch 3 au début du mois de janvier. C’est en effet le 7 janvier que le constructeur devrait lever le voile sur le OnePlus 13, sans doute accompagné de sa nouvelle montre connectée.