Très attendue, cette montre connectée devrait corriger les quelques lacunes de la meilleure montre de 2024

Selon les informations du site Smartprix, OnePlus viendrait corriger les principales lacunes de la OnePlus Watch 2 avec sa nouvelle OnePlus Watch 3.

La OnePlus Watch 2 // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Après une OnePlus Watch 2 qui nous a particulièrement séduits cette année, au point d’être nommée meilleure montre connectée de 2024, le constructeur chinois ne compte pas s’arrêter en si bon chemin.

Depuis quelques semaines, plusieurs certifications font état d’une nouvelle montre OnePlus qui aurait droit à une batterie encore plus large, de quoi assurer une meilleure autonomie.

Ce vendredi, c’est le site Smartprix qui a dévoilé de nouvelles informations au sujet de la prochaine montre de la marque chinoise. En effet, le site a obtenu plusieurs informations grâce aux leakers Chunvn et Yogesh Brar. De quoi en apprendre plus sur son design, mais également sur ses fonctionnalités.

La OnePlus Watch 2 // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

D’après le site indien, la OnePlus Watch 3 conserverait un design très similaire à celui de la OnePlus Watch 2. Elle reprendrait le même format avec les excroissances sur le côté droit du boîtier et un large écran au centre. Comme sur la OnePlus Watch 2, elle profiterait d’un bracelet en silicone venant épouser parfaitement les cornes du boîtier pour un aspect plus profilé.

Couronne rotative, électrocardiogramme et 4G

En revanche, OnePlus aurait amélioré certaines lacunes de son précédent modèle. En effet, selon Smartprix, la OnePlus Watch 3 intégrerait cette fois une véritable couronne rotative. Rappelons que le bouton en forme de couronne de la OnePlus Watch 2 tournait… dans le vide, sans aucune interaction avec l’interface. Ici, à la manière d’une Apple Watch ou d’une Pixel Watch, la couronne servirait à naviguer dans les menus.

Rendu 3D de la OnePlus Watch 3 // Source : Smartprix

En outre, la montre aurait droit à une nouvelle fonctionnalité de santé avec la possibilité de réaliser un électrocardiogramme. Une fonction qui lui manquait face aux Galaxy Watch de Samsung ou aux modèles de Google et Apple. Il faudra néanmoins que cette fonction soit certifiée par les autorités de santé avant qu’elle ne soit rendue disponible dans tous les pays.

Enfin, d’après Smartprix, OnePlus aurait également prévu une connexion 4G pour sa nouvelle OnePlus Watch 3. Cependant, il se pourrait que la version 4G de la montre ne soit proposée que pour certains marchés.

En outre, la montre reprendrait peu ou prou les mêmes caractéristiques que la OnePlus Watch 2, avec une puce Snapdragon W5 Gen 1, 2 Go de RAM et 32 Go de stockage. Elle s’en distinguerait cependant par une batterie de 631 mAh, contre 500 mAh pour la OnePlus Watch 2.

La OnePlus Watch 3 est attendue au premier trimestre 2024. OnePlus pourrait profiter de son événement du 7 janvier prochain pour dévoiler sa nouvelle montre connectée.