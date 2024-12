Grâce à son autonomie, cette montre connectée s’annonce déjà comme l’une des plus attendues de 2025

Déjà certifiée par la FCC aux États-Unis, la future OnePlus Watch 3 serait dotée d’une batterie encore plus grande que la OnePlus Watch 2R, pourtant désignée comme meilleure montre connectée de 2024.

La OnePlus Watch 2 // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

En 2024, OnePlus est revenu de très loin sur le domaine des montres connectées. Après un premier essai il y a quelques années avec une OnePlus Watch particulièrement décevante, le constructeur chinois a su se démarquer avec deux modèles, la OnePlus Watch 2 et la OnePlus Watch 2R.

Ces deux montres ont réussi à proposer un écosystème Wear OS avec une très belle autonomie de plus de deux jours et demi. Un point qui faisait particulièrement défaut jusqu’à présent aux montres équipées du système de Google. Le résultat a d’ailleurs été suffisamment efficace pour nous pousser à désigner la OnePlus Watch 2R comme la meilleure montre connectée de l’année.

Du côté de OnePlus aussi, il semble que le bilan soit plus que positif. Alors que certains bruits de couloirs évoquaient déjà l’arrivée prochaine d’une nouvelle OnePlus Watch 3, de nouvelles informations vont dans le même sens.

Une OnePlus Watch 3 plus fine, mais avec une plus grosse batterie

Comme le rapporte le site 91Mobiles, une nouvelle montre OnePlus a récemment été enregistrée auprès de la FCC, l’organime américain en charge de la régulation de télécoms. Désignée sous le numéro de modèle OPWWE251, cette montre affiche un gabarit de 46,6 x 47,6 x 11,75 mm très proche de celui de la OnePlus Watch 2, mais un peu moins épaisse.

La montre profiterait par ailleurs d’une connectivité Bluetooth, Wi-Fi et NFC pour le paiement sans contact.

Surtout, les caractéristiques mises en exergues par la FCC permettent de découvrir une large batterie de 631 mAh. À titre de comparaison, les OnePlus Watch 2 et OnePlus Watch 2R se contentaient de batterie de 500 mAh. Leur autonomie de plus de deux jours était la résultante du double système d’exploitation. En face, Samsung permet quant à lui d’assurer deux jours d’autonomie sur sa Galaxy Watch Ultra grâce à sa batterie de 590 mAh.

Avec une batterie de plus de 600 mAh, OnePlus pourrait proposer, sur sa OnePlus Watch 3, le meilleur des deux mondes. Non seulement une excellente gestion énergétique, mais également une grosse endurance grâce à la capacité de la batterie. De quoi rêver et imaginer une montre Wear OS capable de fonctionner pendant trois à quatre jours consécutifs.

On devrait en savoir plus sur la OnePlus Watch 3 lors de sa présentation officielle. Celle-ci devrait avoir lieu en même temps que celle du OnePlus 13, en début d’année prochaine