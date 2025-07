Ce vidéoprojecteur Full HD avec haut-parleurs JBL, chute sous les 200 € pendant les soldes d’été

Léger, facilement transportable et puissant, le petit vidéoprojecteur Yaber L2S marque aussi des points grâce au son signé JBL qu’il délivre. En pleine période de soldes d’été, Amazon propose ce modèle à 189,99 euros au lieu de 259,99 euros.

Si vous attendiez les soldes d’été pour vous offrir un vidéoprojecteur portable, avec une bonne luminosité et une qualité audio convaincante, vous pourriez par exemple opter pour le Yaber L2S. Léger, capable de projeter des images de 150 pouces et doté de haut-parleurs JBL, il est en ce moment affiché à moins de 200 euros ; l’un des meilleurs rapports qualité-prix du moment.

Ce qu’offre le Yaber L2S

Un format compact

Des images en Full HD jusqu’à 150 pouces

Des haut-parleurs JBL intégrés

Auparavant affiché à 259,99 euros, puis réduit à 239,99 euros, le vidéoprojecteur Yaber L2S peut aujourd’hui vous revenir à 189,99 euros sur Amazon grâce au coupon à cocher avant de glisser le produit dans le panier. Ce coupon est valable jusqu’au 20 juillet 2025.

Un petit vidéoprojecteur pour toutes les pièces

Avec ses dimensions de 22,7 x 18,4 x 15,9 cm et son poids de seulement 2,3 kg, le Yaber L2S fait partie de ces vidéoprojecteurs compacts que l’on peut transporter très facilement et placer n’importe où. Sur une table de chevet, sur un meuble, au plafond, sur un support pliable ou sur pied… C’est vous qui choisissez. Mention spéciale aussi pour son coloris blanc et beige, bien plus original et élégant que celui, noir et basique, de la plupart des autres picoprojecteurs du marché.

Le vidéoprojecteur est par ailleurs capable de projeter des images en Full HD (1 920 x 1 080 pixels) et offre une luminosité de 700 lumens ANSI. De quoi profiter de contenus bien nets et clairs, même si on préfèrera toujours visionner nos épisodes de série et nos films plongés dans la pénombre. Côté surface d’affichage, le Yaber L2S, qui propose un ratio de projection de 1,38:1, peut diffuser des images dont la diagonale peut atteindre 150 pouces, mais avec une distance de 4 mètres. Avec une distance de 2,4 mètres, vous profiterez d’une diagonale de 80 pouces, ce qui est déjà largement suffisant.

Un son JBL puissant

Si comme tout bon vidéoprojecteur, le Yaber L2S propose bien la correction du trapèze verticale automatique pour bien positionner les images, il n’est malheureusement pas capable de les aligner seul sur un axe horizontal. On vous conseille donc de placer l’appareil bien face au mur, et non sur le côté. La mise au point automatique est, quant à elle, bien de la partie, de même qu’une fonction de zoom.

Les pièces maîtresses de ce modèle sont évidemment ses deux haut-parleurs JBL de 8W, qui garantissent, selon la marque, un son surround bien immersif. Notez d’ailleurs que grâce au Bluetooth, ce vidéoprojecteur peut aussi faire office d’enceinte audio pour vos meilleures playlists. Le Yaber L2S prend aussi en charge le Wi-Fi 6, qui rend le streaming bien rapide et fluide. Attention, aucune plateforme de streaming n’est intégrée, mieux vaut donc y brancher une clé HDMI pour bénéficier d’un vidéoprojecteur connecté. Outre le port HDMI, qui permet de connecter une console, un port USB est aussi présent pour lier un ordinateur ou un smartphone.

