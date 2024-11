Le prix de cette puissante barre de son Samsung avec 7 haut-parleurs est en chute libre pendant la Black Friday Week

La Samsung HW-S67D est une barre de son 5.0 qui profite du Black Friday chez Boulanger pour bĂ©nĂ©ficier d’une remise de 130 euros.

Parmi toutes les cordes Ă l’arc de Samsung, il y a une très bonne maĂ®trise du paysage audio. Il y a des Ă©couteurs, bien sĂ»r, mais aussi des barres de son. C’est l’idĂ©al pour accompagner un tĂ©lĂ©viseur qui, comme chacun sait, produit toujours un son de qualitĂ© relativement moyenne. Avec la barre de son Samsung HW-S67D, vous bĂ©nĂ©ficiez d’une sonorisation 5.0 avec du Dolby Atmos et du DTS Virtual:X pour plonger au cĹ“ur de l’action. Et son prix ne plonge pas au cĹ“ur de votre portefeuille puisqu’il y a une rĂ©duction de 39% pendant la Black Friday Week chez Boulanger.

Ce qu’il faut retenir de la Samsung HW-S67D

7 haut-parleurs, un système 5.0 pour un effet convaincant

La petite compatibilité eARC qui fait plaisir si vous avez du matériel compatible

Alexa, l’assistant vocal, est directement intĂ©grĂ©e Ă la barre de son

La barre de son Samsung HW-S67D coĂ»te d’habitude 329 euros, mais pendant cette Black Friday Week intense, vous la retrouvez pour seulement 199 euros.

L’accessoire idĂ©al pour mettre en avant le son

Quand on parle de divertissement multimĂ©dia, il y a plusieurs points importants, notamment le son et l’image. Pour cette dernière, tout dĂ©pend de votre tĂ©lĂ©viseur, mais pour le premier, c’est plus compliquĂ©. Certes, le TV rentre en jeu, mais globalement, le son n’est jamais fou. La faute Ă cette course Ă la finesse des appareils qui fait que les composants doivent ĂŞtre le plus petits possibles. Alors que pour avoir un bon son, il faut un peu de place.

C’est pour ça qu’il faut remĂ©dier Ă ce problème en optant pour une barre de son et coucou qui voilou, la Samsung HW-S67D. Un appareil plutĂ´t compact en plus, de 67 x 6,2 x 10,5 cm pour 2,7 kilos. Ce qui est relativement lĂ©ger pour un appareil de ce type. En termes de design, elle peut se placer aisĂ©ment sous un TV de 50″, auquel elle se relie avec un port HDMI, un câble optique numĂ©rique ou encore du Bluetooth. Sachant qu’il y a aussi du Wifi, ce qui permet d’utiliser l’assistant vocal Alexa d’Amazon pour le contrĂ´le du son, mais aussi de tous les appareils connectĂ©s.

Du Dolby Atmos sur une barre de son compacte

La barre de son Samsung HW-S67D a beau ĂŞtre compacte, elle n’oublie pas de proposer de belles choses. Ă€ commencer par un son Dolby Atmos qui va faire rebondir le son sur les murs pour faire comme si vous aviez des enceintes rĂ©parties un peu partout dans la pièce. Une belle façon de profiter d’un son spatialisĂ©, sans pour autant investir dans des enceintes satellites.

Le Bluetooth permet de connecter d’autres appareils, par exemple si vous avez un vidĂ©oprojecteur Ă l’opposĂ© du TV. Également, la Samsung HW-S67D est compatible AirPlay, donc si vous avez un appareil Apple pour partager vos contenus multimĂ©dias, vous pouvez le faire en un clic.

Vous pouvez retrouver de nombreuses barres de son dans notre sélection qui leur est dédiée. Comme ça, vous trouverez de quoi vous équiper solidement pour profiter de tous vos divertissements.

Pour ne rien rater des offres du Black Friday

Eh oui, le Black November a commencĂ© dĂ©but novembre pour la majoritĂ© des e-commerçants. C’est maintenant le moment de la Black Week, cette semaine de promotion qui prĂ©cède le vendredi noir. Encore une belle occasion pour celles et ceux qui ne veulent pas attendre le dernier moment pour faire leurs emplettes de fin d’annĂ©e Ă prix rĂ©duits.

Afin de ne pas louper les différentes offres Tech que nous recommandons chaudement lors de cette période, voici quelques sélections de produits :

Par marchands :

Par catégories :

Par marques :

Voici aussi quelques autres conseils très utiles :

Nous suivre sur notre compte X (anciennement Twitter) @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Rejoindre notre canal WhatsApp pour recevoir une fois par jour un condensé des meilleures offres

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés au Black Friday

S’abonner à notre newsletter pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C’est enregistrĂ© ! Surveillez votre boĂ®te aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les donnĂ©es transmises par le biais de ce formulaire sont destinĂ©es Ă Humanoid, sociĂ©tĂ© Ă©ditrice du site Frandroid en sa qualitĂ© de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cĂ©dĂ©es Ă des tiers. Ces donnĂ©es sont traitĂ©es sous rĂ©serve d’obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualitĂ©s et informations relatives aux contenus Ă©ditoriaux publiĂ©s sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer Ă tout moment Ă ces e-mails en cliquant sur les liens de dĂ©sinscriptions prĂ©sents dans chacun d’eux. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’intĂ©gralitĂ© de notre politique de traitement de vos donnĂ©es personnelles. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilitĂ© et d’opposition pour motif lĂ©gitime aux donnĂ©es personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d’exercices de droits dĂ©diĂ©.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.