Cette barre de son JBL avec enceintes détachables est 250 € moins chère pour la Black Friday Week

La barre de son JBL Bar 800, lancĂ©e il y a deux ans, se distingue notamment par ses enceintes amovibles qui permettent de profiter d’une meilleure spatialisation du son. Si ce système vous tente, sachez que pendant la Black Week, la barre de son est proposĂ©e Ă 649 euros au lieu de 899 euros chez Boulanger.

La JBL Bar 800 a Ă©tĂ© lancĂ©e au mĂŞme moment que la JBL Bar 1000, et si cette dernière est bien plus onĂ©reuse que la première, les deux prĂ©sentent le mĂŞme format, avec des enceintes dĂ©tachables qui peuvent offrir une scène surround arrière très apprĂ©ciable. Alors si vous n’avez pas le budget pour la JBL Bar 1000, vous pourrez tout aussi bien vous diriger vers la JBL Bar 800, certes moins puissante, mais qui a pas mal d’atouts aussi de son cĂ´tĂ©. Surtout, elle bĂ©nĂ©ficie actuellement d’une rĂ©duction qui fait passer son prix sous la barre des 650 euros, en pleine Black Week.

Les points essentiels de la JBL Bar 800

Des enceintes amovibles pratiques

Une barre de son configurée en 5.1.2

Compatible Dolby Atmos

Initialement affichée à 899 euros, la barre de son JBL Bar 800 est désormais proposée à 649 euros chez Boulanger.

Si, par la suite, l’offre mentionnĂ©e dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’Ĺ“il ci-dessous afin de dĂ©nicher d’autres offres concernant la JBL Bar 800. Le tableau s’actualise automatiquement.

Des enceintes qui font toute la différence

La barre de son JBL Bar 800 ressemble assez fortement Ă sa grande sĹ“ur, la JBL Bar 1000, avec ses angles lĂ©gèrement biseautĂ©s et ses extrĂ©mitĂ©s courbes. Et comme cette dernière, le modèle qui nous intĂ©resse ici est Ă©quipĂ©e d’enceintes amovibles, que l’on peut placer lĂ oĂą on le souhaite. PosĂ©es derrière nous, elles nous permettent de profiter d’une meilleure spatialisation.

Ces enceintes sont par ailleurs très pratiques, puisqu’elles peuvent fonctionner sans le moindre fil grâce Ă leur batterie intĂ©grĂ©e. Selon la marque, elles sont capables de fonctionner durant 10 heures avant de devoir passer par la case recharge. Outre ces enceintes, la JBL Bar 800 s’accompagne Ă©galement d’un caisson de basse, lui aussi sans fil, qui va permettre de dĂ©cupler l’effet des sons graves.

Des effets 3D en prime

La JBL Bar 800 renferme Ă©galement 10 haut-parleurs, et est dotĂ©e d’un système audio 5.1.2, donc avec cinq voix horizontales, un caisson de basse et deux haut-parleurs pour la spatialisation verticale. Autant dire que cette barre de son est capable d’offrir une belle immersion. La puissance de sortie totale s’Ă©lève quant Ă elle Ă 720 W. Et pour ne rien gâcher, elle est aussi compatible Dolby Atmos, qui permet de profiter d’un son bien vaste et d’effets sonores 3D qui nous plongent rĂ©ellement dans l’action. Le son surround Dolby Atmos est par ailleurs diffusĂ© sans ĂŞtre compressĂ© via un câble HDMI grâce Ă la sortie HDMI eARC.

La marque a de plus misĂ© sur plusieurs fonctionnalitĂ©s pour amĂ©liorer l’expĂ©rience, comme la technologie PureVoice, qui permet d’optimiser la clartĂ© des voix des personnages d’une sĂ©rie ou d’un film. Une fonctionnalitĂ© d’Ă©talonnage est aussi disponible. Enfin, la barre de son propose une connexion sans-fil avec le Bluetooth, pour diffuser de la musique depuis un smartphone par exemple, ainsi qu’avec le Wi-Fi. Les fonctions connectĂ©es AirPlay et Chromecast sont aussi de la partie, de mĂŞme qu’Alexa pour les requĂŞtes vocales.

