Boulanger brade un pack Samsung Galaxy S25 Ultra + Galaxy Watch 7 avec près de 300 € de remise

Aujourd’hui, il est possible d’obtenir le Galaxy S25 Ultra , le nec plus ultra des derniers smartphones classiques de Samsung, avec en plus une Galaxy Watch 7, à 1 199 euros, au lieu de 1 471 euros. Il est nécessaire de bénéficier du bonus reprise de 100 euros pour obtenir ce prix.

Le Galaxy S25 Ultra est le plus abouti des smartphones de la marque sud-coréenne en 2025. Il ne révolutionne pas le marché, mais pousse les limites encore plus loin. Que ce soit l’écran, le design, les performances, le premium se ressent à tous les niveaux. Et si vous souhaitez vous le procurer, ce pack à prix très réduit avec la Galaxy Watch 7 offerte devrait vous plaire.

Que contient ce pack Samsung ?

Le S25 Ultra, un design affiné avec un bel écran

Le Snapdragon 8 Elite « for Galaxy » fait des merveilles

Des progrès en photo et les fonctionnalités IA

La Galaxy Watch 7, une montre soigné avec un très bon suivi

En ce moment chez Darty, on trouve le Samsung Galaxy S25 Ultra dans un pack avec la Galaxy Watch 7 en promotion à 1 199 euros au lieu de 1 472 euros de base grâce à 171 euros de remise immédiate et 100 euros de bonus rachat. Notez que vendu séparément et sans promotion, il aurait fallu débourser 1 798 euros.

Un smartphone premium qui gagne en ergornomie

Le Samsung Galaxy S25 Ultra reprend la recette qui fonctionnait déjà très bien sur le Samsung Galaxy S24 Ultra, et l’améliore par petite touche. L’appareil est plus fin, plus léger, mais aussi plus puissant. Il fait 162,8 x 77,6 x 8,2 mm pour 218 g, un poids certes un peu élevé qui peut se justifier par la présence du stylet S Pen fourni avec.

D’ailleurs, ce dernier perd sa connectivité Bluetooth sur ce modèle S25 Ultra, ce qui peut faire grincer quelques dents. Par contre, pour l’écran, c’est un vrai régal : une dalle OLED de 6,9 pouces (c’est 0,1 pouce de plus que le S24 Ultra) au format 19,5:9 avec une définition de 3 120 x 1 440 pixels. Le taux de rafraîchissement intelligent s’adapte automatiquement et va de 1 à 120 Hz. Autant dire que c’est fluide comme jamais.

Samsung mise tout sur la puissance et l’IA

Côté performances, le processeur Snapdragon 8 Elite « for Galaxy » fait des merveilles. Il est rapide, offre de belles prestations au quotidien, vous n’avez pas à craindre de lancer un gros jeu 3D et son interface rend le tout très agréable avec une flopée de fonctions, notamment grâce à l’apport de l’IA. On note l’intégration native de Gemini. Ce smartphone Samsung bénéficie en outre de 7 années de mises à jour.

Le S25 Ultra fait aussi partie des meilleurs smartphones pour faire de la photo. Les quatre objectifs dorsaux sont identiques au S24 Ultra, mais avec de vrais progrès logiciels offrant une superbe polyvalence dans toutes les situations. Enfin, côté autonomie, sa batterie de 5 000 mAh permet une autonomie d’une grosse journée en usage intensif. Par contre, la charge rapide est limitée à 45 W et nécessite un chargeur Samsung compatible PPS.

Quelques mots sur la Galaxy Watch 7

La Galaxy Watch 7 fait aussi partie de ce pack. Elle reprend le même design classique, sobre et moderne que la Galaxy Watch 6... La montre est légère, confortable et propose des finitions soignées en plus d’une bonne résistance. Elle intègre un écran de très bonne facture avec une belle définition, des bordures plutôt fines et une bonne lisibilité.

Là où ça change, c’est au niveau des composants et des capteurs, notamment le nouveau capteur cardiaque BioActive. Il est plus large et intègre 13 LEDs au lieu de 5, ce qui permet d’avoir des mesures beaucoup plus précises. Tous ces capteurs, l’accéléromètre, l’analyseur de sommeil, le podomètre, le capteur de rythme cardiaque et le cardiofréquencemètre, sont là pour vous aider à suivre votre état de santé général et vos progrès lorsque vous faites du sport. La montre est suffisamment puissante pour proposer une bonne fluidité tout au long de la journée. D’ailleurs, lors de notre test d’autonomie, nous avons tenu 35 heures, soit une journée et demie.

Si vous souhaitez en savoir plus, nous vous invitons à lire notre test sur le Samsung Galaxy S25 Ultra et la Samsung Galaxy Watch 7.

Sinon, vous pouvez vous rabattre sur notre guide d’achat des meilleurs smartphones du moment, et ainsi trouver un modèle qui vous correspond mieux.

