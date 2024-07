Galaxy Watch 7 : Samsung présenté déjà son nouveau capteur de santé, avec de nouvelles mesures au programme

Samsung a présenté le nouveau capteur destiné à faire les mesures de santé sur ses prochaines montres, dont les Galaxy Watch 7 et Galaxy Watch Active.

C’est ce mercredi que Samsung devrait lever le voile sur ses prochaines montres connectées avec la présentation des nouvelles Galaxy Watch 7 et Galaxy Watch Ultra. En amont de la conférence, et à l’instar de la nouvelle puce Exynos W1000, le constructeur coréen a dévoilé le nouveau capteur de santé qui devrait équiper ses nouvelles montres connectées.

Dans un communiqué publié lundi 8 juillet, Samsung a en effet présenté un tout nouveau capteur de fréquence cardiaque « BioActive » venant succéder à celui qui équipait les précédentes générations de montres connectées Samsung. Il faut dire que le précédent capteur commençait à dater, avec une inauguration sur la Samsung Galaxy Watch Active 2, lancée en 2019, il y a déjà cinq ans.

Comme on pouvait déjà s’en douter au regard des fuites de ces derniers mois, le nouveau capteur optique des montres Samsung intègre bien davantage de LEDs pour une meilleure analyse non seulement de la fréquence cardiaque, mais également de la saturation en oxygène dans le sang :

Les ingénieurs de Samsung se sont concentrés sur trois améliorations pour le nouveau capteur : améliorer les performances des diodes recevant la lumière, ajouter des couleurs supplémentaires de LEDs et les positionner de manière optimale sur l'ensemble du capteur.

Concrètement, en plus des LEDs vertes, rouges et infrarouges, le nouveau capteur va ajouter davantage de couleurs avec des LEDs bleues, violettes, jaunes et ultraviolettes. « Avec l’intégration et le positionnement de ces LEDs et de ces capteurs, Samsung va innover davantage et est désormais capable de mesurer des données inexplorées du suivi de santé sur des montres connectées », indique le constructeur.

De nouvelles mesures de santé au programme pour les montres Samsung

Samsung indique également que ces diodes vont permettre de mesurer de nouvelles données comme l’index « AGEs », pour « Advanced Glycation end products » (produits finaux de glycation avancée). L’idée de cette nouvelle mesure est de faire le point sur la santé métabolique de l’utilisateur et d’estimer son âge biologique en fonction de ses habitudes de vie et de ses habitudes alimentaires.

Le nom d’AGEs suggère par ailleurs que le nouveau capteur BioActive de Samsung pourrait permettre, à terme, de mesurer la glycémie des utilisateurs. On sait qu’il s’agit d’une mesure de santé sur laquelle travaillent d’arrache-pied les principaux constructeurs de montres connectées comme Apple et Samsung. Avec ce nouveau capteur, Samsung pourrait donc être en mesure de la proposer sur ces futures toquantes.

On en saura plus sur les nouvelles Galaxy Watch 7 et Galaxy Watch Ultra lors de la conférence Galaxy Unpacked de Samsung. Celle-ci se tiendra ce mercredi à Paris, à partir de 15h.