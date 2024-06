Galaxy Watch 7 : prix, date de sortie, versions FE et Ultra… tout ce qu’on sait sur les montres connectées de Samsung

Samsung devrait lancer cet été sa nouvelle gamme de montres connectées avec la Galaxy Watch 7, la Galaxy Watch Ultra et la Galaxy Watch FE. On fait le point sur les rumeurs.

Le mois prochain, Samsung devrait organiser une conférence Galaxy Unpacked. L’occasion pour le constructeur coréen de présenter sa nouvelle gamme de smartphones pliants, les Samsung Galaxy Z Fold 6 et Galaxy Z Flip 6, ainsi que sa première bague connectée, la Samsung Galaxy Ring. Cependant, si Samsung se lance sur le marché des anneaux de santé, il ne devrait pas en oublier pour autant le domaine des montres connectées.

Ainsi, ce sont trois montres Samsung qui sont attendues au début du mois de juillet. En plus de la Samsung Galaxy Watch 7, la firme devrait également présenter une nouvelle Galaxy Watch Ultra, plus haut de gamme, ainsi qu’une Galaxy Watch FE, positionnée sur l’entrée de gamme.

À près d’un mois du lancement, on fait le point sur toutes les informations au sujet de la prochaine gamme de montres connectées de Samsung.

Une Galaxy Watch 7 déclinée en plusieurs formats

Comme tous les ans, la Galaxy Watch 7 devrait être déclinée en plusieurs tailles, plusieurs connectivités et plusieurs modèles.

Du côté de la connectivité et du format, la Galaxy Watch 7 standard devrait reprendre les caractéristiques des précédents modèles, avec une version Wi-Fi et Bluetooth standard, et un modèle 4G au tarif plus élevé. La montre devrait en outre être proposée en petite et grande taille. Pour rappel, la Galaxy Watch 6 était pour sa part proposée en version 40 ou 44 mm. De quoi permettre aux utilisateurs de choisir la taille correspondant le mieux à leur morphologie.

Selon les informations repérées par le site Droid Life sur le site de la FCC, la Galaxy Watch 7 serait de nouveau déclinée en deux tailles et deux connectivités, avec les numéros de modèle SM-L300, SM-L305, SM-L310 et SM-L315.

Pour l’heure, les informations sont assez ténues au sujet de cette montre standard. Ce sont surtout les informations concernant l’autonomie et la batterie qui ont fait parler d’elles jusqu’à présent. Par exemple, en octobre 2023, le site coréen New Daily indiquait que Samsung serait passé à un nouveau processus de gravure pour le processeur de sa montre. La puce équipant la Galaxy Watch 7 serait ainsi gravée en 3 nm — contre 5 nm pour la puce Exynos W930 de la Galaxy Watch 6. Cette plus grande finesse de gravure devrait assurer une meilleure efficacité énergétique, et donc augmenter l’autonomie de la montre.

En mars, c’est le leaker TheGalox qui indiquait quant à lui que le processeur de la montre serait 50 % plus efficace sur le plan énergétique et 30 % plus puissant que celui de la génération précédente. De quoi rassurer tant l’autonomie est actuellement l’angle mort des montres Wear OS.

Une Samsung Galaxy Watch Ultra massive

Néanmoins, aux côtés de la Galaxy Watch 7 standard, Samsung n’aurait pas prévu cette année de modèle « Pro » ou « Classic » comme les années précédentes, mais une Samsung Galaxy Watch Ultra. À l’instar de l’Apple Watch Ultra, ce modèle serait positionné sur le segment du très haut de gamme, à un tarif plus élevé et avec des caractéristiques plus poussées. La montre devrait par ailleurs n’être proposée qu’en version 4G et avec un seul format.

La Galaxy Watch Ultra ne serait pas associée au chiffre « 7 » de la Galaxy Watch 7, démontrant ainsi une toute nouvelle gamme chez Samsung. Elle serait donc décorrélée de la génération de montres classiques, là encore à l’instar de l’Apple Watch Ultra.

La Samsung Galaxy Watch Ultra // Source : OnLeaks et Smartprix La Samsung Galaxy Watch 7 Ultra // Source : OnLeaks et Smartprix

Les premières rumeurs autour de cette montre datent d’octobre 2023 avec le site Gizmochina qui indiquait que Samsung serait en passe de proposer une montre avec écran Micro LED. Cette technologie a le mérite d’être bien plus lumineuse que les dalles Oled tout en conservant leur taux de contraste infini. Fin mai, le leaker OnLeaks a quant à lui dévoilé les premiers rendus 3D de la Galaxy Watch 7 Ultra. De quoi découvrir une montre avec un design franchement massif qui intègre un écran circulaire dans un boîtier plutôt carré. La montre profiterait en outre d’un bouton central supplémentaire, mais également d’une lunette rotative, à la manière de la Samsung Galaxy Watch 6 Classic de l’an passé.

À l’instar de ce que propose Apple avec sa Watch Ultra 2, la Samsung Galaxy Watch 7 Ultra aurait droit à un gros gabarit, le leaker OnLeaks indiquant qu’elle embarquerait un boîtier de 47 x 47,4 x 16,4 mm. À titre de comparaison, l’Apple Watch Ultra 2 affiche des dimensions de 49 x 44 x 14,4 mm tandis que la précédente Samsung Galaxy Watch 5 Pro mesurait 45,4 x 45,4 x 10,5 mm.

Une Samsung Galaxy Watch FE plus accessible

Dernier modèle attendu de la part de Samsung, la Galaxy Watch FE. Comme la firme a pu le faire avec ses écouteurs ou ses smartphones haut de gamme, l’idée serait de proposer une montre connectée au tarif plus contenu. Rappelons que les Galaxy Watch sont généralement lancées à un prix supérieur à 300 euros qui ne leur permet pas de s’adresser à toutes les bourses.

Pour l’heure, on ignore encore si la montre reprendra des caractéristiques proches de la Galaxy Watch 7 — comme peut le faire Apple sur ses Apple Watch SE — ou si elle sera basée sur un précédent modèle comme la Galaxy Watch 4, la Galaxy Watch 5 ou la Galaxy Watch 6.

Le principal intérêt serait l’attrait de cette montre, lancée, elle aussi, comme fer de lance d’une nouvelle gamme de montres connectées, plus accessibles. Difficile donc d’imaginer des caractéristiques aussi haut de gamme que la Galaxy Watch 7 et il se pourrait que la montre embarque un écran avec des bordures plus larges et un processeur plus ancien que la puce Exynos W940 attendue sur la Galaxy Watch 7.

De nouvelles fonctionnalités poussées par Galaxy AI

Sur le plan des données de santé, on ne s’attend pas à de fortes nouveautés pour les Galaxy Watch 7, Ultra et FE. Il faut dire que Samsung est actuellement à la pointe en proposant une mesure de la fréquence cardiaque, de la SpO2, de la température cutanée, de l’électrocardiogramme et même de la tension artérielle.

Les rendus 3D de la Galaxy Watch Ultra suggèrent cependant que la montre profiterait d’un nouveau cardiofréquencemètre avec davantage de LED et de capteurs pour une analyse plus fiable des données.

L’essentiel des nouveautés logicielles et des mesures de santé reposerait surtout sur l’intégration de One UI 6 Watch, basé sur Wear OS 5. Déjà présenté par Samsung, cette mise à jour ajoutera notamment des fonctionnalités de santé liées à Galaxy AI, la suite d’intelligence artificielle de Samsung. Concrètement, les montres mettront spécifiquement en avant un nouveau score d’énergie basé sur différents facteurs liés au sommeil. Ce score sera accompagné de conseils générés par intelligence artificielle pour vous inciter à mieux vous reposer.

Les montres auront par ailleurs droit à quelques nouvelles mesures sportives comme l’analyse des seuils anaérobie et aérobie pour les coureurs, ou du seuil fonctionnel de puissance pour les cyclistes.

Ces nouveautés logicielles ne seront cependant pas exclusives aux toutes dernières montres de Samsung et seront également portées vers les Galaxy Watch 4, Watch 4 Classic, Watch 5, Watch 5 Pro, Watch 6 et Watch 6 Classic.

Prix et disponibilité des nouvelles Galaxy Watch 7, Ultra et FE

Les nouvelles montres de Samsung devraient être présentées au début de l’été, à l’occasion de l’événement Galaxy Unpacked qui verra aussi la présentation des Galaxy Z Fold 6, Galaxy Z Flip 6 et Galaxy Ring. Selon les informations de Sam Mobile, la conférence devrait se tenir à Paris le mercredi 10 juillet 2024, en amont des Jeux olympiques. Comme de coutume, les produits devraient être lancés dans les semaines suivantes, d’ici à la fin du mois de juillet.

Pour les prix, aucune fuite n’a encore fait état des tarifs attendus pour les trois montres et leurs différentes déclinaisons.

Cependant, en se calquant sur les tarifs de l’an dernier, on peut imaginer que la Galaxy Watch 7 sera proposée à plus de 300 euros. Pour rappel, la Galaxy Watch 6 était affichée en premier prix à 319 euros (version Wi-Fi 40 mm) et jusqu’à 399 euros (version 4G 44 mm).

Pour la Galaxy Watch Ultra, le positionnement haut de gamme attendu suggère que la montre pourrait être lancée à plus de 500 euros. Rappelons que, de son côté, Apple propose son Apple Watch Ultra 2 à 899 euros. Il ne serait donc pas étonnant que Samsung calque sa politique tarifaire sur celle de son principal concurrent.

Enfin, la Galaxy Watch FE devrait quant à elle être positionnée à un prix plus accessible. Si on imagine difficilement le constructeur coréen descendre sous les 200 euros, on peut par conséquent tabler sur un prix compris entre 200 et 300 euros.