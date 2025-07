Samsung s’invite dans les voitures BYD avec une fonction reprise de l’Apple Watch

BYD vient d’annoncer que ses voitures électriques sont désormais compatibles avec certaines Galaxy Watch, kes montres connectées de Samsung. Il est désormais possible de déverrouiller son véhicule grâce à cette dernière, en utilisant la technologie NFC.

Source : Robin Wycke – Frandroid

Les voitures ne cessent d’évoluer au fil des années, pour devenir de plus en plus technologiques. À tel point que certaines se rapprochent désormais plutôt de véritables smartphones sur roues. Cette tendance devrait même devenir de plus en plus forte, avec l’essor des SDV (software-defined vehicules).

Une nouvelle fonctionnalité très pratique

En attendant que ces derniers arrivent sur les routes, les constructeurs continuent d’améliorer leurs autos et de les rendre de plus en plus connectées. On ne compte plus le nombre d’aides à la conduite sur les voitures d’aujourd’hui, sans oublier les équipements de confort. Depuis quelques années, il est même possible de monter dans son véhicule sans même avoir la clé sur soi. Et cela grâce à son smartphone ou à sa montre connectée. Ce qui facilite la vie de nombreux automobilistes au quotidien.

Et ce n’est pas fini, car voilà que le constructeur chinois BYD vient d’annoncer une nouvelle qui devrait plaire à beaucoup. Le site spécialisé dans la tech Sam Mobile explique que les voitures de la marque peuvent désormais être déverrouillées grâce aux montres connectées Samsung Galaxy Watch. De quoi plaire à tous ceux qui en possèdent une. Mais attention, car vous ne pourrez pas encore profiter de cette fonctionnalité tout de suite. Et la raison est simple, elle n’est proposée qu’en Chine pour le moment.

La Samsung Galaxy Watch 8 // Source : Robin Wycke – Frandroid

Si rien n’a encore été confirmé par le géant de l’automobile, il est tout à fait probable que cette dernière s’étende un peu plus tard au reste du monde. Et nul doute que l’Europe y aura aussi le droit, même si on ne sait pas encore quand. Le numéro 1 mondial de la voiture électrique précise aussi que toutes les montres connectées ne sont pas compatibles avec ses autos. Ce sera uniquement le cas des Galaxy Watch 7 et 8 ainsi que des Galaxy Watch 8 Classic et Galaxy Watch Ultra.

Toutes celles ayant été lancées plus tôt ne peuvent donc pas être utilisées pour déverrouiller les voitures de BYD. Il faut également que les possesseurs de montres connectées compatibles installent l’application Samsung Smart Card, dans sa version 5.1.38 ou ultérieures. Ils doivent aussi se procurer l’application BYD Auto, dans sa version 9.3.0 ou ultérieure sur leur Galaxy Watch. Une fois tout cela effectué, il est possible d’utiliser sa montre pour ouvrir son véhicule en un clin d’œil.

Un lien de plus en plus fort

À vrai dire, le déverrouillage sans clé n’est pas réellement une grande première pour BYD. Pour mémoire, le constructeur dont le siège est situé à Shenzhen propose déjà cette fonctionnalité grâce au Bluetooth ainsi qu’au système Cloud Key. Cependant, c’est la toute première fois qu’un constructeur automobile chinois s’associe à Samsung pour prendre en charge les Galaxy Watch. Une bonne nouvelle pour tous ceux qui en possèdent une, et qui pourraient envisager l’achat d’une auto de la firme.

Cette dernière semble vouloir renforcer ses liens avec l’entreprise coréenne, de manière de plus en plus forte. Un peu plus tôt au cours de cette année, le patron de Samsung, Jay Y. Lee se serait rendu en Chine et aurait notamment rendu visite aux dirigeants de BYD au siège de la marque. Le but de cette rencontre était notamment de renforcer certains partenariats liés aux véhicules électriques. À noter que pour le moment, le constructeur n’a pas encore précisé quels modèles seront compatibles avec les Galaxy Watch.

On peut déjà déverrouiller sa BYD avec une Apple Watch (ici, une Dolphin Surf) // Source : BYD

Il est cependant probable que ce soit le cas de toute la gamme, puisque ses voitures proposent quasiment toutes les mêmes technologies. Il faut savoir que les clés numériques sur les montres peuvent être partagées avec des amis ou des membres de la famille du propriétaire de la voiture. À noter que le système est compatible avec Android, iOS et HarmonyOS fourni par le géant chinois de la tech, Huawei.