Ford serait actuellement en train de travailler sur le développement d'une nouvelle plateforme low-cost pour ses voitures électriques. Le but ? Baisser les prix et augmenter les marges afin de mieux pouvoir rivaliser avec Tesla.

Si tous les constructeurs se mettent aujourd’hui à l’électrique, ils ne sont pas tous logés à la même enseigne. On peut par exemple citer BYD, qui est désormais le numéro 1 mondial dans le domaine, dépassant ainsi Tesla de peu. Et forcément, le succès de ces deux marques donne quelques idées à d’autres.

Une nouvelle plateforme

C’est par exemple le cas de Ford, qui souhaite désormais tout mettre en œuvre pour mieux rivaliser avec la firme d’Elon Musk. Car cette dernière a un sacré avantage sur ses rivaux, puisqu’elle est capable de tirer les prix vers le bas tout en maintenant des marges intéressants. Et ce grâce à une conception de ses voitures très économique, que l’on doit notamment à la réduction du nombre de pièces utilisées. D’ailleurs, cette stratégie avait été saluée par les ingénieurs de Toyota.

Le constructeur à l’ovale bleu veut s’inspirer du succès de son rival pour faire au moins aussi bien. Mais comment faire ? Et bien la solution est déjà trouvée, comme l’explique le site américain Electrek. En effet, le patron de Ford, Jim Farley, a récemment pris la parole lors de la présentation des résultats du 4e trimestre 2023. Et ce dernier nous a donné quelques informations sur l’avenir de la marque et sa stratégie. L’occasion d’apprendre qu’elle travaille sur une nouvelle plateforme.

Cette dernière est actuellement en cours de développement par les équipes de la firme basée à Dearborn. Selon le patron, l’équipe serait composée de « certains des meilleurs ingénieurs dans le monde« . Cette équipe travaille sur une plateforme low-cost développée intégralement en interne, mais avec une petite subtilité : le projet n’est pas conçu directement par Ford à proprement parler, mais par une équipe dédiée, décrite comme une start-up.

Cette nouvelle base technique, dont le nom n’a pas encore été dévoilé, devrait arriver avec de très grandes ambitions. Elle devrait d’abord être conçue pour être utilisée sur de petits véhicules, un segment que veut désormais privilégier le constructeur alors qu’une nouvelle Fiesta électrique serait en préparation, mais elle pourrait être adaptée sur tous les segments. Ce n’est pas tout : elle sera également en mesure d’intégrer des logiciels et des services.

Des coûts réduits

Cette dernière idée lui permettra de concevoir un SDV (Software-Defined-Vehicle) dans le futur, c’est à dire une voiture conçue autour de sa partie logicielle et offrant de nombreuses technologies de pointe. Un peu comme ce que prévoit de faire Renault, dans le courant de l’année 2026. Mais le principal intérêt de cette nouvelle plateforme devrait être son coût réduit, sans que l’on ne sache encore de quelle manière cela sera possible. Le but est simple : baisser les coûts de production.

Cela lui permettra d’afficher des prix réduits pour les clients, tandis que BYD prévoit une guerre encore plus intense dans ce domaine. Le tout sans rogner sur les marges, et même en les augmentant. Selon Ford, les voitures électriques nouvelle génération qui utiliseront cette base technique devraient être rentables dans les douze mois suivant leur lancement. Ce qui n’est pas le cas des modèles actuels, tels que la Mustang Mach-E ou le F-150 Lightning.

En effet, le constructeur américain annonçait l’an dernier perdre environ 36 000 dollars sur chacune de ses voitures électriques, soit bien plus que ses prévisions. La firme avait anticipé que sa division dédiée au zéro-émission (à l’échappement) perdrait environ trois milliards de dollars au cours de l’année 2023. Il faut dire que les ventes ne sont pas au top non plus, à tel point que la firme avait décidé de réduire les investissements.

Pour l’heure, on ne connaît pas encore les détails de cette nouvelle plateforme, mais on suppose qu’elle pourrait équiper le futur Ford Puma électrique, qui devrait voir le jour dès cette année. Ford collabore également avec Volkswagen afin de partager les coûts, alors qu’il équipe son Explorer de la base MEB conçue par le groupe allemand. Et ce dans un souci de réduction des dépenses.