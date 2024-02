Ford confirme l’arrivée de son Puma électrique « abordable », voilà à quoi il devrait ressembler

Annoncé pour la toute première fois en 2022, le Ford Puma électrique sera officiellement dévoilé dans le courant de l'année. Sa commercialisation devrait quant à elle intervenir l'an prochain. Voici ce que l'on sait déjà au sujet de ce rival des Peugeot e-2008 et autres Hyundai Kona électrique. Une certitude : il coûtera moins cher que les Ford Mustang, Explorer et F-150 électriques.

Si certains constructeurs comme Volkswagen ou Peugeot sont bien avancés sur l’électrique, d’autres doivent encore accélérer la cadence. C’est par exemple le cas de Ford, qui n’est cependant pas le plus à la traine, bien au contraire.

Une nouvelle version

Car la firme américaine commercialise déjà son F-150 Lightning aux États-Unis, ainsi que son Mustang Mach-E chez nous. Elle avait également levé le voile sur son Explorer, co-développé avec Volkswagen et que nous avions pu découvrir en avant-première, mais dont le lancement tarde encore. Enfin, Ford avait également présenté son e-Tourneo Courier l’an dernier. Mais pas question pour la marque de se reposer sur ses lauriers, bien au contraire.

Cette dernière annonçait en effet en 2022 que sa gamme s’enrichirait d’une version électrique de son Puma, lancé fin 2019. Et si le constructeur rencontre des difficultés avec ses voitures électriques en raison des fortes pertes qu’il enregistre, il ne compte pas abandonner ses projets. Dans un communiqué tout juste publié, la firme de Dearborn confirme une nouvelle fois l’arrivée de son Puma zéro-émission (à l’échappement).

Et voilà que l’on connaît désormais son nom : Puma Gen-E. Mieux encore, on a maintenant une date plus précise pour son lancement, et surtout plus proche que ce à quoi nous aurions pu nous attendre. Et pour cause, Ford annonce dans son communiqué qui montre le nouveu Puma thermique, une révélation dans le courant de l’année. Et ce alors que 2025 était d’abord évoquée. Une bonne nouvelle donc, puisque la commercialisation du SUV électrique devrait bel et bien intervenir l’an prochain.

Mais à quoi faut-il s’attendre pour ce nouvel arrivant dans la gamme ? Car ce dernier devra faire face à une concurrence rude, puisqu’il chassera notamment sur les terres des Peugeot e-2008, Jeep Avenger et autres Hyundai Kona électrique. Il pourrait également rivaliser avec le futur Volkswagen ID.2 SUV, qui avait déjà été annoncé quelques mois plus tôt par le constructeur allemand.

Petite batterie et charge rapide

Pour le moment, Ford n’en a pas dit plus sur sa fiche technique que ce que l’on sait déjà. Le petit SUV électrique devrait reprendre les caractéristiques du e-Tourneo Courier, avec un petit moteur de 136 chevaux et 290 Nm de couple, qui lui permettrait de réaliser le 0 à 100 km/h en une dizaine de secondes. Mais il n’est pas exclu que d’autres variantes soient également lancées un peu plus tard. En effet, certains évoquent jusqu’à 265 chevaux comme sur le E-Transit.

Outre le moteur électrique, le Ford Puma électrique reprendra également la batterie du ludospace électrique, affichant une capacité de 55 kWh. Ce qui peut sembler un peu petit, alors que l’autonomie devrait tourner autour des 370 kilomètres selon le cycle WLTP. Si certains pourraient trouver ça trop bas, ce raisonnement est pourtant erroné. Car ce qui est le plus important, c’est avant tout la vitesse de charge. Et ça, Ford l’a bien compris, puisqu’il ne veut pas de grande autonomie.

Ainsi, le SUV devrait pouvoir passer de 10 à 80 % en 35 minutes, à une puissance de charge annoncée à 100 kW, ce qui laisse penser qu’il n’aura pas le droit à une architecture 800 volts. Par ailleurs, le Puma électrique devrait afficher un poids contenu, qui permettrait de limiter la consommation. Selon nos calculs, elle tournerait autour des 14,8 kWh/100 km, sans tenir compte des pertes liées à la recharge, ce qui est très raisonnable.

Le choix d’un petit accumulateur permet également de limiter le prix de la voiture, alors que la batterie compte généralement pour 40 % du coût total. Avec un tarif qui devrait démarrer sous les 40 000 euros, le Ford Puma électrique pourrait aider la marque à renouer avec la rentabilité, puisque sa filiale électrique perd énormément d’argent à l’heure actuelle.