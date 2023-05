Pourquoi Ford a raison de ne pas vouloir de voiture électrique avec 1000 km d’autonomie

Le patron de Ford, Jim Farley annonce qu'il n'envisage pas d'offrir des autonomies trop importantes à ses voitures. Comme Elon Musk, il y a quelques mois. La stratégie de la marque est plutôt de réduire la taille des batteries, afin de faire des économies et rendre ses véhicules plus abordables.

Si les ventes de voitures électriques ne cessent de croître, il existe encore quelques freins pour certains, comme l’autonomie. Une majorité d’automobilistes serait en effet prêt à passer à cette motorisation, à condition qu’il soit possible de rouler plus longtemps en une seule charge. Or, c’est une erreur.

Pas de grandes autonomies

Et s’il y a bien un constructeur qui en est parfaitement conscient, c’est Ford. En effet, la firme rappelle depuis plusieurs mois déjà sa volonté de ne pas vouloir utiliser de grosses batteries dans ses voitures électriques. Une stratégie inspirée de celle de Renault. Son PDG Luca de Meo a en effet affirmé que réduire la taille des accumulateurs est la seule solution pour baisser le prix des voitures.

Une idée à laquelle la firme à l’ovale bleu adhère plus que jamais, comme l’a d’ailleurs rappelé son patron. Lors d’une récente conférence relayée par le site Green Car Reports, Jim Farley s’est en effet exprimé à ce sujet. Et celui-ci n’y est pas allé par quatre chemins, puisqu’il a affirmé sans détour que « nous n’irons pas chercher une autonomie de 600 miles« , ce qui équivaut à environ 1 000 kilomètres.

Rappelons qu’Elon Musk annonçait en 2022 que personne n’a besoin d’une voiture électrique avec 1000 km d’autonomie. Il suffit d’une autonomie correcte, et d’une recharge rapide, avec un réseau de bornes étendu.

Le PDG poursuit en s’interrogeant « je ne comprends pas pourquoi tout le monde est obsédé par la taille des batteries« . Car à l’heure actuelle, qui dit grande autonomie dit accumulateur de grande taille. Or, cela est loin de n’avoir que des avantages, bien au contraire. Ce que rappelle très justement le dirigeant, qui explique que « si vous avez ce type de batterie, vous ne ferez pas d’argent« . Car plus un accumulateur est grand, plus il contient de lithium. Et plus il coûte cher.

En plus de réduire la taille de ses batteries, Ford veut aussi utiliser la technologie LFP (lithium – fer – phosphate) à la place de la chimie NMC (nickel – manganèse – cobalt), plus chère, mais offrant une meilleure densité. Une stratégie également adoptée par Stellantis, qui commence déjà à se concrétiser. Le constructeur américain propose depuis peu une version de la Mustang Mach-E équipée de ces batteries.

Plus économique mais pas seulement

Celles-ci présentent l’avantage d’être moins chères à produire, ce qui permet à Ford de faire des économies et d’augmenter ses profits. Si cela n’était initialement pas prévu, la firme va également réduire les prix de ses voitures, afin de mieux rivaliser avec Tesla, numéro 1 mondial de l’électrique. Cette stratégie va aussi permettre au constructeur de garder ses finances à flot, alors qu’il prévoit de perdre 3 milliards de dollars en 2023.

Une audace saluée par Elon Musk, qui a choisi un business plan totalement différent pour Tesla. Mais ce n’est pas tout, car les batteries LFP sont également plus durables et plus rapides à recharger. Ce qui permet de ne plus avoir besoin d’une grande autonomie, d’autant plus que le nombre de bornes est en constante hausse.

Ainsi, le nouveau Ford e-Tourneo Courier devrait embarquer une petite batterie de 55 kWh et afficher une autonomie autour des 370 kilomètres WLTP. Un accumulateur que l’on devrait également retrouver sur le futur Puma électrique, qui verra le jour au cours de l’année 2025. Ce qui permettra au petit SUV d’afficher une consommation raisonnable. Un cercle vertueux, associé à une charge rapide. La firme semble donc avoir tout compris, s’opposant à certains constructeurs qui croient dur comme fer à l’utilité d’une grande autonomie.

Mais tous ces problèmes seront sans doute résolus grâce à la batterie solide, que Ford veut tester au plus vite. Cette solution affiche une plus grande densité et peut donc stocker plus d’électricité dans un volume réduit. Ce qui permet d’afficher une autonomie plus grande sans gain de poids. Le tout avec un coût plus faible. Cependant, cette technologie en est encore à ses débuts, même si l’entreprise chinoise Ganfeng a déjà commencé une production en série.

Envie de rejoindre une communauté de passionnés ? Notre Discord vous accueille, c’est un lieu d’entraide et de passion autour de la tech.