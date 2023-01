Les voitures électriques encore devant le diesel en décembre : la Dacia Spring cartonne

En décembre 2022, il s’est encore vendu plus de voitures électriques que de modèles diesels en France. Une tendance qui s’inscrit désormais dans la durée et qui devrait s’accentuer en 2023, même si les incitations fiscales diminuent.

Après plusieurs années compliquées pour le marché automobile français, notamment depuis la crise sanitaire, ces derniers mois, celui-ci reprend des couleurs, mais sans retrouver son niveau d’avant 2020.

Au mois de décembre, en France, 158 027 voitures neuves ont été immatriculées selon les chiffres AAA Data. Ce sont environ 25 000 voitures de plus qu’en novembre 2022 : cela s’explique notamment pas une multiplication des immatriculations en fin d’année pour anticiper les changements fiscaux en 2023, mais aussi pour remplir certains objectifs.

C’est ce que l’on appelle des ventes tactiques. Ces voitures ne sont pas forcément vendues, elles sont simplement immatriculées en attendant de trouver preneur en 2023.

Des ventes en chute libre sur l’année

Sur l’année 2022, les chiffres globaux ne sont pas bons avec une baisse de 8 % sur les douze mois. En tout, 1,529 million de voitures ont été immatriculées en France en 2022, soit un niveau largement en dessous de la barre de référence des deux millions. C’est le volume le plus faible jamais atteint depuis 1974 (1,524 million).

Le secteur est toujours touché par une pénurie de composants, l’inflation, mais également le coût des énergies et des matières premières.

Les voitures électriques continuent de progresser

L’année 2022, a aussi été, et encore plus qu’avant, l’année de la voiture électrique en France. La voiture électrique a dépassé pour la première fois en septembre et en octobre derniers les modèles diesels sur un mois. Une tendance qui s’est poursuivie jusqu’à la fin de l’année avec une part de marché avoisinant les 16 % pour les voitures électriques et 14 % pour le diesel en décembre 2022.

Cette dynamique se vérifie sur le mois écoulé, mais aussi sur les douze mois de l’année qui voient progresser de 25 % les immatriculations de VE, quand celles des diesels régressent en moyenne de 32 %.

Cette augmentation constante des ventes de voitures électriques s’explique notamment par les incitations fiscales, mais surtout par l’offre de plus en plus importante, avec des modèles moins chers comme la Dacia Spring. Mais également par le réseau de bornes de recharge en expansion.

La Dacia Spring au top en décembre

En parlant de Dacia Spring, les clients ne s’y trompent pas, puisqu’elle est la meilleure vente de voiture électrique en décembre 2022 avec 2 800 immatriculations, juste devant la Tesla Model 3 (2 675) et la Renault Mégane E-Tech (2 534). Notons également la belle performance de la Tesla Model Y (2 493) et celle de la Peugeot e-208 (1 333), qui termine à la cinquième place en décembre 2022, mais à la première sur toute l’année écoulée.

Parmi les données intéressantes et « amusantes », notons qu’il y a eu une Leapmotor T03 d’immatriculée en France, certainement un modèle de démonstration en vue de la commercialisation courant 2023, mais aussi six Mobilize Limo, un modèle qui s’adresse uniquement aux taxis et aux VTC et qui arrivera en 2023 sur nos routes.

Fait aussi notable, l’arrivée en trombe de la très réussie MG4 dans le top 10 des ventes en décembre 2022. La compacte électrique sino-britannique à prix canon grimpe à la dixième position des voitures électriques les plus vendues en France avec 729 immatriculations. Et quelque chose nous dit qu’elle devrait rapidement se retrouver dans le top 5 en 2023.

Top 10 de janvier à décembre 2022

Voici les 10 voitures électriques les plus immatriculées en France, au cumul, entre janvier et novembre 2022.

Voitures Nombre d'immatriculations Peugeot e-208 19 219 Dacia Spring 18 326 Tesla Model 3 17 005 Renault Mégane E-Tech 15 580 Fiat 500 15 163 Renault Twingo E-Tech 12 655 Renault Zoé 12 180 Tesla Model Y 11 892 Peugeot e-2008 7 174 Hyundai Kona 6 522

Top 10 en décembre 2022

Voici les 10 voitures électriques les plus immatriculées en France, sur le mois de novembre 2022.

Voitures Nombre d'immatriculations Dacia Spring 2 800 Tesla Model 3 2 675 Renault Mégane E-Tech 2 534 Tesla Model Y 2 493 Peugeot e-208 1 333 Volkswagen ID.3 971 Mini Cooper SE 840 Renault Twingo E-Tech 800 Fiat 500 750 MG4 729

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.