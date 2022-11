La voiture diesel est en plein déclin : l’électrique la dépasse une nouvelle fois en France

Si l'essence continue de dominer le marché, il s'est vendu en octobre plus de voitures électriques que diesel. De son côté, le classement a légèrement évolué, alors que la Renault Mégane E-Tech a laissé sa place à la Peugeot e-208 et que la Tesla Model 3 renforce sa position sur l'année. La Model Y est loin d'être la voiture la plus vendue en France pour le moment.

Après plus d’un an de recul, les ventes de voitures neuves sont enfin reparties à la hausse sur les mois d’août et de septembre. Une tendance positive qui se confirme une fois encore en octobre, avec 124 981 immatriculations, soit une augmentation de 5,5 % comme le détaille le communiqué de AAA Data, spécialisé dans les données liées au marché automobile. Néanmoins, cette embellie reste à prendre avec des pincettes, car les chiffres sont toujours loin de ceux de 2019, avec des immatriculations en baisse de 33,9 % par rapport à cette année-là.

Un vrai succès pour l’électrique

En jetant un œil au cumul depuis le début de l’année, les données ne sont pas très réjouissantes non plus, puisque les ventes accusent une baisse de 10,3 % entre janvier et octobre. Néanmoins, tous les véhicules ne sont pas logés à la même enseigne. En effet, les ventes de voitures électriques ont supplanté celles des diesels, avec 13 % de part de marché respective pour ces deux motorisations.

Certes, l’écart est faible, avec respectivement 16 861 et 16 850 immatriculations, mais le symbole est fort. D’autant plus que c’est la deuxième fois que cela arrive, la première étant au mois de septembre. Faut-il y voir le signe d’une nette évolution sur le marché automobile ? Sans doute. Et cette tendance pourrait se confirmer au cours des prochains mois d’ici à la fin de l’année, alors que le gouvernement a annoncé une hausse du bonus écologique à 7 000 euros pour les foyers les plus modestes.

De quoi inciter les automobilistes à passer à l’électrique, alors que le montant de l’aide pour le reste des foyers passera ensuite à 5 000 euros dès le 1er janvier 2023. Il faudra donc logiquement s’attendre à une augmentation des immatriculations d’ici à décembre. Si le marché reste encore dominé par l’essence, l’électrique représente aujourd’hui 13 % des ventes depuis le début de l’année, contre seulement 8,5 % sur la même période en 2021.

Une nette augmentation, qui s’explique sans aucun doute par les incitations fiscales, mais surtout par l’offre de plus en plus grande, avec des modèles plus abordables comme la Dacia Spring. Mais également par le réseau de bornes de recharge en nette expansion, alors que l’autonomie reste l’un des principaux freins à l’achat d’une voiture électrique.

Une star française

En revanche, les modèles hybrides rechargeables ont du mal à séduire, alors que les ventes sont en baisse de 12 % depuis le début de l’année. Encore minoritaire par rapport aux autres motorisation, ceux-ci pourraient finir par disparaître au cours des prochaines années, alors que l’Union européenne vise une baisse de 100 % des émissions de CO2 des voitures neuves d’ici à 2035, ce qui équivaut à la fin de la vente des modèles thermiques qu’ils le soient à 100 % ou hybrides.

Mais alors, quels sont les modèles qui sont parvenus à tirer leur épingle du jeu en octobre ? Après avoir été en tête des ventes de juillet à septembre, la Renault Mégane E-Tech Electric cède finalement sa place de leader à un autre modèle, la Peugeot e-208. Vendue à 2 350 exemplaires le mois dernier, la citadine électrique est également en tête des ventes depuis le début de l’année, avec 16 458 unités écoulées depuis janvier.

La Mégane se place quant à elle en 2ème position dans le classement du mois d’octobre, avec 2 109 exemplaires, talonnant alors sa rivale. Elle est suivie par la Fiat 500, avec 1 276 unités vendues. En regardant les chiffres depuis le début de l’année, c’est la citadine italienne qui arrive en seconde position (13 730 exemplaires), suivie par la Dacia Spring (13 572 exemplaires).

Tesla : où est la Model Y ?

Et Tesla dans tout ça ? La Model 3 se place au pied du podium, à la quatrième place, dans le classement de janvier à octobre, avec 11 521 immatriculations. Une position qu’elle conserve au mois d’octobre, alors que 1 256 exemplaires ont été vendus le mois dernier. En revanche, pas de Model Y dans le classement mensuel (elle est à la 11ème place), alors qu’elle occupe la 8e place dans les ventes depuis le début d’année, avec 6 508 unités.

Rien d’étonnant, alors que les véhicules de la marque sont livrées de manière assez peu régulière. En effet, ils sont majoritairement acheminés en bateau depuis la Chine, sauf pour quelques versions de la Model Y qui viennent de la Gigafactory de Berlin. L’accélération de la cadence de production du SUV électrique à Berlin devrait l’aider à afficher des chiffres plus réguliers, surtout avec l’arrivée de la Model Y Propulsion qui devrait apparaître dans les chiffres de novembre.

Quoi qu’il en soit, cette dernière rencontre déjà un franc succès alors qu’elle fut en septembre la voiture neuve la plus vendue en Europe, toutes motorisations confondues. Un chiffre à relativiser, les livraisons se faisant parfois d’un coup, après plusieurs semaines de calme.

Faits intéressants : la Leapmotor T03 a été immatriculée à un exemplaire, sûrement le modèle d’exposition du revendeur français EVE basé à Toulouse. Quant à la Honda e, elle continue sa descente au enfer avec seulement une voiture immatriculée ce mois-ci.

Top 10 de janvier à octobre 2022

Voici les 10 voitures électriques les plus immatriculées en France, au cumul, entre janvier et octobre 2022.

Voiture Nombre d'immatriculations PEUGEOT e208 16 458 FIAT 500 13 730 DACIA SPRING 13 572 TESLA MODEL 3 11 521 RENAULT TWINGO E-Tech 11 512 RENAULT ZOE 11 267 RENAULT MEGANE E-Tech 11 263 TESLA MODEL Y 6 508 PEUGEOT e2008 6 123 HYUNDAI KONA Electric 5 332

Top 10 en octobre 2022

Voici les 10 voitures électriques les plus immatriculées en France, sur le mois d’octobre 2022.

Voiture Nombre d'immatriculations PEUGEOT e208 2 350 RENAULT MEGANE E-Tech 2 109 FIAT 500 1 276 TESLA MODEL 3 1 256 RENAULT - TWINGO E-Tech 810 PEUGEOT e2008 642 RENAULT ZOE 635 VOLKSWAGEN ID.3 602 HYUNDAI KONA Electric 551 DACIA SPRING 550

