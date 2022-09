D’autres voitures électriques à 20 000 euros arrivent en France : en voici la preuve

Le constructeur chinois Leapmotor s'apprête à commercialiser sa citadine électrique T03 en Europe. Déjà vendue en Chine, elle devrait rivaliser avec la Dacia Spring.

Depuis quelques mois, les nouveautés chinoises se multiplient et les constructeurs sont de plus en plus nombreux à vouloir se lancer sur le marché européen. On pense notamment à Nio, qui commercialise déjà deux modèles en Norvège et également à BYD, qui va lancer pas moins de trois véhicules sur le Vieux Continent. Mais une autre marque, un peu moins connue, va aussi bientôt débarquer chez nous. Il s’agit de Leapmotor, une start-up chinoise fondée en 2015.

Arrivée en France

Si la plupart des constructeurs chinois entament leur offensive vers l’Europe en par la Norvège, ce n’est pas le cas de Leapmotor. Et pour cause, la firme a quant à elle décidé de se lancer en France en premier, dès la fin de l’année. Si elle ne commercialisera pas directement ses voitures dans ses propres concessions, elle fera alors appel à la société toulousaine SN Diffusion fia sa filiale EVE (Espace Véhicule Électrique) pour distribuer son premier modèle, la citadine électrique T03. La firme française, qui distribue déjà les véhicules Seres et DFSK devrait ouvrir pas moins de 50 points de vente d’ici à la fin d’année, pour atteindre la centaine l’an prochain, comme l’explique le communiqué de presse.

Pour l’heure, le prix de la citadine n’a pas encore été dévoilé, mais il devrait tourner autour des 20 000 euros environ. Un prix abordable, auquel il faut encore soustraire le bonus écologique. Ainsi, cette nouvelle Leapmotor T03 rivalisera avec la Dacia Spring, affichée à partir de 19 800 euros (bonus de 5 346 euros non déduit). En Chine, elle est commercialisée aux alentours de 11 000 euros comme le relève Numerama.

Elle devrait aussi chasser sur les terres de la future Volkswagen ID.2, bien que son tarif sera en légère hausse, autour des 25 000 euros et surtout avec une arrivée prévue pour 2024, pas tout de suite donc. De son côté, Skoda prévoit aussi de lancer sa propre citadine, qui devra donc également composer avec l’arrivée de cette nouvelle venue très prometteuse.

Une seule version

Si cette Leapmotor T03 devrait faire de l’ombre à la Dacia Spring, elle possède toutefois une fiche technique légèrement différente comme l’indique le site de la marque. En effet, la citadine chinoise affiche une puissance de 80 kW, soit l’équivalent de 109 chevaux, contre seulement 44 équidés pour sa rivale roumaine.

Une seule motorisation est disponible, alors associée à une batterie Lithium-ion (LFP) de 41,3 kWh qui permet à cette nouvelle venue de parcourir environ 280 kilomètres selon le cycle WLTP. C’est nettement moins que les 403 kilomètres annoncés selon le cycle chinois CLTP, bien plus optimiste. 36 minutes sont alors nécessaires pour passer de 10 à 80 % sur une borne rapide, tandis que la puissance de charge n’a pas été communiquée.

Outre les nombreuses aides proposées, la citadine se dote également de la conduite semi-autonome Leapmotor Pilot. Il s’agit logiquement d’un système de niveau 2, bien qu’il soit désormais possible de conduire sans les mains en France depuis le 1er septembre dernier. La nouvelle T03 est également équipée d’un système de reconnaissance vocale intelligent, ainsi que d‘un écran tactile de 10,1 pouces associé à un combiné numérique de 8 pouces. Plusieurs fonctionnalités peuvent également être contrôlées via l’application mobile dédiée, telles que la climatisation ou encore le stationnement automatisé.

Leapmotor produit également sa berline C01 mais qui n’est pas pour le moment prévue en Europe.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.