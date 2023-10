Vous conduisez surtout en ville et avez envie de passer à l’électrique ? Pas besoin d’une gigantesque berline ou d'un SUV ! L’offre de citadines électriques est pléthorique et nous avons donc choisi les meilleures pour vous.

Les meilleures citadines électriques en 2023

S’il est aisé de fantasmer sur des monstres comme les voitures Tesla ou la Porsche Taycan, il faut bien avouer que les citadines sont de bien meilleures têtes d’affiche pour les voitures électriques. Plus compactes, elles sont beaucoup plus adaptées aux villes européennes. Surtout, les soucis d’autonomie sont nettement moins visibles que sur des berlines appelées à faire de longs trajets.

Pour finir, les citadines sont surtout franchement moins chères, au point d’être les seules voitures électriques vraiment abordables pour la grande majorité des acheteurs potentiels. Si vous êtes à la recherche d’un usage exclusivement urbain, n’hésitez pas à regarder du côté des voitures électriques sans permis. Nous avons donc choisi pour vous les meilleures citadines électriques du marché.

Quelle est la meilleure citadine électrique du marché ? Notre comparatif :

Renault ZOE La Renault électrique à prix réduit

C’est la voiture électrique la plus vendue de l’hexagone et à raison ! Cette citadine a en effet tout ce qu’il faut pour satisfaire celui ou celle qui veut basculer vers l’électrique sans se ruiner. Cette seconde génération a le droit à des améliorations notables de la finition, en particulier dans l’habitacle.

Vendue comme une 5 places, elle n’accueillera confortablement que 4 personnes. Le coffre de 338 litres est lui dans la moyenne haute de la catégorie.

Une fois sur la route, nous sommes agréablement surpris par son comportement. Côté autonomie, il faut compter 360 km, largement assez pour un usage urbain. Dommage cependant que la charge soit limitée à 50 kW là où la concurrence monte généralement à 100 kW.

Sans être révolutionnaire, la Zoé s’impose pour nous comme la meilleure citadine électrique, avec un tarif débutant à 35 100 euros, sans déduction du bonus écologique. On vous en dit plus dans notre essai de la Renault Zoé.

Dimensions (L x l x h) : 4,08 m x 1,73 m x 1,56 m

: 4,08 m x 1,73 m x 1,56 m Coffre : 338 litres

338 litres 0 à 100 km/h : 11,4 secondes

11,4 secondes Consommation : 17,2 kWh/100 km

17,2 kWh/100 km Batterie : garantie 8 ans ou 160 000 km



Peugeot e-208 La citadine électrique à la meilleure autonomie

L’autre incontournable des citadines est aussi une petite française ! La 208 version électrique adopte une approche plus agressive que sa rivale de Renault, tant dans son look que dans sa conduite. À quelques exceptions près, la finition est soignée et généralement un cran au-dessus de celle de la Zoé.

C’est une fois au volant que la 208 brille vraiment. La bête est agile et relativement nerveuse malgré un poids important pour une citadine. Elle est aussi endurante puisque nous avons dépassé les 400 km d’autonomie lors de notre test. On apprécie également la charge à 100 kW et le service Free2Move donna accès à 150 000 bornes de recharge en Europe et 30 000 en France pour 5 euros par mois.

Une très bonne citadine qui pourra s’aventurer un peu plus loin de la ville à l’occasion. Son tarif élevé, en particulier pour les finitions les plus abouties, risque d’en refroidir quelques-uns. Pour plus d’infos, direction notre essai de la Peugeot e-208.

Dimensions (L x l x h) 4,05 m x 1,75 m x 1,43 m

4,05 m x 1,75 m x 1,43 m Coffre : 309 litres

309 litres 0 à 100 km/h : 8,1 secondes

8,1 secondes Consommation : 17,5 kWh/100 km

17,5 kWh/100 km Batterie : garantie 8 ans ou 160 000 km (si capacité inférieure à 70 %)



Fiat 500 La citadine électrique la moins chère

Sans surprise, l’historique « pot de yaourt » du constructeur italien a droit à une version électrique. Comparée à son ancêtre, la Fiat 500 moderne a pris de l’embonpoint par rapport à son pendant thermique. Elle conserve toutefois son look intemporel et très séduisant.

L’intérieur est soigné, spacieux et embarque un grand écran central pour l’infotainement. Attention, le coffre de 185 litres est proprement minuscule.

Relativement légère (1,4 tonne), la Fiat 500 est une petite bête vivace très agréable à conduire en ville et dispose en prime d’aides à la conduite complètes. Pour ce qui est de l’autonomie, les 320 km annoncés se traduisent par environ 400 km en ville. De quoi faire sa semaine sans trop stresser donc.

Contrepartie de ses excellentes prestations, la Fiat 500 est chère, avec 24 500 euros pour le modèle de base avant options. À noter pour les amoureux du grand air qu’une version décapotable est aussi de la partie pour 3 400 euros de plus. On vous la détaille dans notre test de la Fiat 500 électrique.

Dimensions (L x l x h) 3,63 m x 1,74 m x 1,52 m

3,63 m x 1,74 m x 1,52 m Coffre : 185 litres

185 litres 0 à 100 km/h : 13,8 secondes

13,8 secondes Consommation : 14,43 kWh/100 km

14,43 kWh/100 km Batterie : garantie 8 ans ou 160 000 km (si capacité inférieure à 70 %)



Opel Corsa-e La petite voiture électrique

Sur le sujet des citadines électriques, les constructeurs historiques prennent leurs marques avec des modèles performants, mais qui restent accessibles. L’Opel Corsa-e 40 reprend la nomenclature historique de la marque. La voiture se présente comme une cousine technique de la Peugeot e-208 avec un format compact capable d’aller un peu partout en ville.

Au sein du véhicule, l’habitacle est confortable à la surprise générale notamment grâce à une sellerie en tartan. La voiture laisse suffisamment d’espace pour chaque passager. Toutefois, les technologies embarquées sont un peu chiches en comparaison à ce qui existe sur le marché. L’écran de 7 pouces souffre d’une définition assez pauvre pour de la lisibilité.

En matière de performances, la voiture permet d’avoir une autonomie raisonnable mesurée à 273 kilomètres. Pour un usage en ville, cette endurance est largement suffisante, mais peut se révéler plus périlleuse pour de l’autoroute. Elle se révèle maniable et puissante avec un 0 à 100 km/h abattus en 8,1 secondes.

Surtout, l’Opel Corsa-e 40 se révèle être intéressante en termes de prix. La première version de la voiture sans options supplémentaires s’affiche à 23 200 une fois le bonus écologique déduit. Celle-ci est bien placée sur le marché des citadines électriques. Pour en apprendre plus, lisez notre essai de l’Opel Corsa-e 40 sur Frandroid.

Dimensions (L x l x h) 4,06 m x 1,96 m x 1,43 m

4,06 m x 1,96 m x 1,43 m Coffre : 267 litres

267 litres 0 à 100 km/h : 8,1 secondes

8,1 secondes Consommation : 16,1 kWh/100 km

16,1 kWh/100 km Batterie : garantie 8 ans ou 160 000 km (si capacité inférieure à 70 %)



Mini Cooper SE La citadine électrique version chic

En voilà un autre nom historique à s’être placé sur le secteur des citadines électriques. Dans sa version électrique, la Mini Cooper SE comporte un design similaire à son aînée. À l’exception de quelques détails, les lignes sont similaires, afin de vous offrir les mêmes prestations que la version thermique.

Sous le capot se trouve un moteur de 184 chevaux avec une batterie de 32,6 kWh. Sa condition de citadine lui offre une autonomie assez réduite avec une endurance maximale de 234 kilomètres au total. Toutefois, la voiture supporte de la charge rapide jusqu’à 50 kW. Vous pouvez ainsi récupérer 80 % en à peine 30 minutes sur secteur.

En conduite, la Mini Cooper SE conserve son côté ludique avec une puissance remarquable. La vitesse est plafonnée à 150 kilomètres par heure tandis que le 0 à 100 est réalisé en 7 secondes. Plusieurs modes de conduite sont disponibles pour vous afin de vous offrir un confort en toute situation. Au cours d’une conduite en ville, la Cooper SE est réactive.

Toutefois, la voiture est onéreuse. Avec une facture totale de 30 000 euros une fois le bonus écologique déduit, mais en contrepartie de nombreux équipements de série sont compris sur le véhicule. Lisez notre essai complet de la Mini Cooper SE pour vous en convaincre.

Dimensions (L x l x h) : 3,84 m x 1,72 m x 1,43 m

: 3,84 m x 1,72 m x 1,43 m Coffre : 211 litres

211 litres 0 à 100 km/h : 7,3 secondes

7,3 secondes Consommation : 16,8 kWh/100 km

16,8 kWh/100 km Batterie : garantie 8 ans ou 160 000 km (si capacité inférieure à 70 %)



Quelle citadine électrique choisir en 2023 ?

Quelles sont les conditions du bonus écologique ?

Depuis le 1er janvier 2023, le bonus écologique a une nouvelle fois évolué :

Bonus de 5 000 euros pour les ménages achetant un véhicule de moins de 47 000 euros TTC et de moins de 2,4 tonnes

pour les ménages achetant un véhicule de moins de 47 000 euros TTC et de moins de 2,4 tonnes Bonus de 7 000 euros pour les ménages dont le revenu de référence par part est inférieur à 14 089 euros

pour les ménages dont le revenu de référence par part est inférieur à 14 089 euros Bonus de 3 000 euros pour les personnes morales achetant un véhicule de moins de 47 000 euros ;

Pour rentrer plus dans les détails, on vous renvoie vers notre article dédié au bonus écologique.

Comment bien choisir sa voiture électrique ?

On ne le répétera jamais assez, mais la meilleure voiture électrique, c’est celle correspond le plus à vos usages. C’est d’autant plus vrai pour une citadine qui n’aura que très rarement l’occasion de faire légalement jouer sa puissance. Avant l’achat d’une voiture électrique, il est important de faire un point sur qu’elle en sera votre utilisation.

Malgré une démocratisation ces dernières années, il y a encore des éléments importants à prendre en compte, notamment concernant la recharge. Pour tout savoir avant d’acheter une voiture électrique, n’hésitez pas à consulter notre article dédié : « Voiture électrique : autonomie, recharge et prix, les choses à savoir avant un achat ».

Comment installer une borne de recharge à la maison ?

Si vous utilisez quotidiennement une voiture électrique, l’installation d’une borne de recharge à domicile sera probablement nécessaire. Des bornes publiques existent, mais elles sont encore peu nombreuses. Pour plus de confort, installer une prise renforcée ou une Wallbox peut être un choix judicieux.

Que l’on soit propriétaire (et même en copropriété) ou locataire, plusieurs solutions existent. Et comme on adore vous aider, on a un dossier complet sur le sujet vous expliquant comment installer une borne de recharge pour voiture électrique à la maison.

Quels sont les différents coûts d’entretien d’une voiture électrique ?

Avec un moteur plus petit, pas de boîte de vitesses, batteries garanties plusieurs années et plaquettes de frein moins utilisées, les voitures électriques nécessitent tout simplement moins d’entretien qu’un véhicule thermique classique. L’opération la plus contraignante et coûteuse sera la batterie.

Mais ici encore, leur conception est assez simple et, surtout, elles bénéficient de garanties solides, généralement jusqu’à huit ans après l’achat du véhicule. Pour tout savoir sur l’entretien d’une voiture électrique, nous vous recommandons de lire notre dossier dédié au coût et à l’entretien d’une voiture électrique.

