Baisse du bonus écologique : ce qui change pour l’achat d’une voiture électrique dès le 1er janvier 2023

Comme prévu, le bonus écologique évolue dès le 1ᵉʳ janvier 2023. Toutefois, il y a quelques surprises.

On s’attendait à des changements du bonus écologique pour 2023, cela vient d’être confirmé. Pour rappel, le système de bonus-malus écologique est une sorte de méthode fiscale incitant les clients à s’orienter vers l’achat d’un véhicule peu polluant moyennant une contrepartie financière. Si, au départ, il pouvait concerner les voitures thermiques et hybrides, aujourd’hui, ce n’est plus le cas puisqu’il concerne uniquement les voitures électriques.

Baisse du bonus écologique

Dès le 1ᵉʳ janvier 2023, le bonus écologique évolue. Si vous achetez une voiture électrique, dont coût d’acquisition est inférieur à 47 000 € et la masse inférieure à 2,4 tonnes, le montant d’aide peut s’élever jusqu’à 5 000 euros pour l’acquisition d’une voiture et 6 000 euros pour une camionnette. Ces montants d’aide sont augmentés de 2 000 euros pour les ménages dont le revenu de référence par part est inférieur à 14 089 €, soit une aide maximale de 7 000 € pour l’acquisition d’une voiture et 8 000 € pour une camionnette.

Catégories À compter du 1er janvier 2023 Véhicules électriques (taux de CO2 ⩽ 20g/km) de moins de 47 000 € 27 % du prix plafonné à 5 000 €



7 000 € pour les ménages dont le revenu de référence par part est inférieur à 14 089 € Véhicules électriques (taux de CO2 ⩽ 20g/km) de 47 000 € à 60 000 € 0 €

Vous noterez la disparition du bonus écologique pour les véhicules dont le coût d’acquisition est situé entre 47 000 € et 60 000 €, il était précédemment de 2 000 €. Tandis que pour les véhicules hybrides rechargeables, il n’y a plus de bonus écologique.

