Netflix en juillet 2025 : entre nouveautés et classiques de l’été, voici les films et séries qui nous attendent pendant les vacances

Les vacances d’été commencent et Netflix met les petits plats dans les grands pour célébrer cette pause estivale. Au programme, des séries qui font leur retour, des animes et des films pour occuper les chaudes soirées qui arrivent.

Juillet rime avec vacances, soleil, Tour de France et pour les jours où il fait trop chaud dehors, binge-watching à l’ombre avec un bon thé glacé et les ventilos qui tournent à fond. D’autant plus que Netflix a prévu un catalogue bien garni avec à l’honneur des nouveautés la saison finale de Sandman, l’anime The Summer Hikaru Died ou Happy Gilmore qui s’offre une suite, presque 30 ans après le premier film.

💥 THE OLD GUARD 2

🚴 TOUR DE FRANCE : AU CŒUR DU PELOTON saison finale

🌑 SOLEIL NOIR

💅 TOO MUCH

💀 SANDMAN saison 2 Volume 2 pic.twitter.com/920rwuDwqU — Netflix France (@NetflixFR) June 26, 2025

La série à voir sur Netflix en juillet 2025

The Summer Hikaru Died (5 juillet)

Nous aurions pu parler ici de la saison finale de Sandman, mais nous ne pouvions passer à côté de l’adaptation anime de The Summer Hikaru Died dont le manga a été récompensé pour sa trame mystérieuse, horrible et bouleversante à la fois. Yoshiki et Hikaru sont deux amis d’enfance étroitement liés, mais un jour, Yoshiki éprouve des doutes sur son ami. Celui-ci n’est plus le même depuis sa disparition dans une forêt pendant une semaine. Yoshiki refuse cependant de voir que Hikaru n’est plus cette même personne avec qui il a partagé son quotidien, jusqu’au jour où de mystérieux incidents se produisent dans leur hameau.

Lien YouTube S'abonner à Frandroid

Le film à voir sur Netflix en juillet 2025

Happy Gilmore 2 (25 juillet)

Happy Gilmore est de retour ! 30 ans après les événements du premier film, le golfeur à la retraite ressort ses clubs afin de payer l’école de danse de sa fille. Mais le championnat promet d’être aussi déjanté que la dernière fois.

Lien YouTube S'abonner à Frandroid

Le documentaire à voir sur Netflix en juillet 2025

Tour de France : Au cœur du peloton – Saison 3 (2 juillet)

Cette série documentaire suit plusieurs équipes de cyclistes en amont du Tour de France, reconnu pour être la plus grande compétition dans cette discipline. Cette troisième saison est la dernière et s’invite dans les coulisses de l’édition 2024.

Lien YouTube S'abonner à Frandroid

Les autres sorties Netflix en juillet 2025

1er juillet :

Chaos d’anthologie : Sur l’autel d’American Apparel

Mauvaises herbes

Chappie

Coup de foudre à Manhattan

Split

À la recherche du bonheur

Les Profs – 2 films

Attentats de Londres : La terreur et la traque

2 juillet :

The Old Guard 2

Les dents de la mer

Conjuring : Les dossiers Warren

Conjuring 2 : Le Cas Enfield

La Nonne

La finale

3 juillet :

Sandman – Saison 2, Volume 1

Compte à rebours : Taylor vs Serrano

La Momie

4 juillet :

E.T., l’extra-terrestre

All the Sharks : Trouvez-les tous !

5 juillet :

Forrest Gump

7 juillet :

Tout le monde aime Jeanne

8 juillet :

Chaos d’anthologie : le film d’une fête trop virale

Quaterback – Saison 2

9 juillet :

Soleil Noir

Mon Inconnue

La Chasse aux gringos

Ziam

10 juillet :

Too Much

Les 7 Ours

Léviathan

Brick

11 juillet :

Tyler Perry’s Madea : Mariage exotique

Almost Cops

12 juillet :

Katie Taylor vs. Amanda Serrano 3

14 juillet :

SAKAMOTO DAYS – Saison 1, Partie 2

– Saison 1, Partie 2 Apocalypse sous les tropiques

Je suis une légende

15 juillet :

Camping – 3 films

Chaos d’anthologie : L’ovni et le petit garçon

16 juillet :

Les heures sombres

Amy Bradley, la passagère disparue

17 juillet :

Une nature sauvage

La Firme

Garde à nous ! – Saison 2

18 juillet :

Superstar

84 m²

Papa ne comprend pas

21 juillet :

Interrail

Vaillante

22 juillet :

Harriet

Chaos d’anthologie : Les mamans détectives

23 juillet :

A Cure for Life

Marie-Francine

État critique : Entre la vie et la mort

24 juillet :

Sandman – Saison 2, Volume 2

– Saison 2, Volume 2 My Melody & Kuromi

A Normal Woman

25 juillet :

Sur la gâchette

27 juillet :

Le procès Goldman

29 juillet :

Le Voyage du Dr Dolittle

Chaos d’anthologie : Storm Area 51

WWE : Unreal

30 juillet :

Le Fils de Sam : Autoportrait d’un tueur

31 juillet :

Une vie honnête

Glass Heart

Leanne

Marked

