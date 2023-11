Êtes-vous prêts pour passer l'hiver au chaud devant votre TV ? Netflix propose un catalogue de films et séries ambitieux sur le mois de novembre 2023 avec une bonne dose de contenus originaux.

La fin de l’année approche et on aurait pu croire que Netflix aurait des tendances à mettre en avant les sempiternels films de Noël, et ainsi suivre la tendance de Disney Plus ou d’Amazon Prime Video Il n’en est rien puisque ce mois-ci, la plateforme de SVoD propose une bonne dose de contenus originaux. Voici la liste complète des séries et des films qui seront disponibles durant le mois de novembre sur Netflix.



Les sorties séries sur Netflix en novembre 2023

Daily Dose of Sunshine (disponible)

Vous êtes un amateur et vous aimez les K-Drama un peu différents ? Alors vous allez adorer cette série centrée autour de la santé mentale. L’histoire suit les premiers pas de l’infirmière Jung Da-Eun dans l’unité psychiatrique d’un hôpital et ses interactions avec les patients.

The Crown : Saison 6, Partie 1 (16 novembre 2023)

La fin de l’année sera placée sous le signe de la royauté chez Netflix, avec la diffusion en deux parties de la très attendue saison 6 de The Crown. Et on va sortir les mouchoirs pour cette première partie, centrée sur les derniers moments et la mort de la Princesse des cœurs.

Replacing Chef Chico (24 novembre 2023)

Voici la première série philippine de Netflix, par Antoinette Jadaone. Un mélange romance et drame culinaire et qui fait la part belle aux personnages féminins. Lorsqu’un chef de cuisine tombe dans le coma, c’est à Ella, sa sous-cheffe dévouée, de tout donner pour empêcher la fermeture de leur restaurant gastronomique philippin.

2 novembre : Cigarette Girl (Saison 1)

3 novembre : Toute la lumière que nous ne pouvons voir (Mini-série) Le mauvais camp : La série (Saison 1) Le Tailleur (Saison 3) Daily Dose of Sunshine (Saison 1)

10 novembre : At the moment (Saison 1)

14 novembre : Criminal Code (Saison 1) Suburræterna (Saison 1)

15 novembre : Feedback (Saison 1)

16 novembre : The Crown (Saison 6 Partie 1)

17 novembre : Sur l’autel de la famille (Saison 2)

18 novembre : The Railway Men : Les héros de Bhopal (Saison 1)

24 novembre : Replacing Chef Chico (Saison 1) Une famille presque normale (Saison 1) My demon (Saison 1)

30 novembre : Virgin River (Saison 5 Partie 2) Chargés à bloc (Saison 1)



Les films à voir absolument sur Netflix en novembre 2023

Nuovo Olimpo (disponible)

Ce drame romantique italien raconte l’histoire d’amour contrariée entre Pietro et Enea, deux hommes qui se rencontrent et s’aiment dans la Rome des années 70, avant d’être séparés et de se chercher pendant les trente années suivantes.

Bayard Rustin (17 novembre)

Produit par la société de Michelle et Barack Obama, ce biopic réalisé par George C. Wolfe, retrace l’histoire de Bayard Rustin, un militant gay qui a orchestré, dans l’ombre de Martin Luther King, la fameuse marche sur Washington de 1963, qui se termina par le discours I have a dream. Il a fait face à l’homophobie et au racisme de la société de l’époque.

1er novembre : Voleuses Nuovo Olimpo Locked In La Saison des ouragans

3 novembre : Insubmersible Vacaciones de verano

10 novembre : The Killer

16 novembre : Bonjour l’esprit de Noël ! In Love and Deep Water

17 novembre : Les Rois de Queenstown Nouveaux riches Bayard Rustin Believer 2

21 novembre : Leo

22 novembre : Histoire d’un crime : Le styliste des stars colombiennes Personne n’est obligé de me croire

24 novembre : Dernier appel pour Istanbul Doi Boy Mariage à retardement

30 novembre : Family Switch Hard Days