Prime Video vient d'annoncer la liste des contenus (films et séries) qui seront disponibles en ce mois de novembre avec des superhéros et des agents secrets dedans.

Contrairement à Disney Plus qui a clairement déjà misé sur Noël, Amazon Prime Video jette son dévolu sur des valeurs sûres du cinéma comique, des films d’auteurs ou de grands réalisateurs. Voici donc la liste les contenus films et séries qui seront disponibles durant tout le mois de novembre.

Les séries ajoutées en novembre sur Prime Video

Invincible, saison 2 (3 novembre)

La surprenante série de superhéros Invincible fait enfin son retour pour le plus grand plaisir des fans. Pour rappel, cette série d’animation (assez violente) met en scène Nolan, alias Omni-Man, le super-héro le plus puissant de la planète. Il se met en tête de retracer le parcours de héro de son père et s’aperçoit qu’il n’est pas aussi héroïque qu’il le pensait.

007 : Road to a Million (10 novembre)

Voilà un programme un peu plus particulier sous la licence James Bond. Il ne s’agit ni d’une série scénarisée, ni d’un nouveau film, mais plutôt d’un jeu télévisé avec un principe reprenant la légende de l’agent secret le plus célèbre de la planète. Au programme : neuf binômes de personnes ordinaires se lancent dans une aventure à travers le monde et doivent remplir des défis inspirés de l’univers 007, le tout pour tenter de remporter le gros lot : un million de livres sterling.

Les films ajoutés en novembre sur Prime Video

OSS 117 : Le Caire Nid d’espions & OSS 117 : Rio ne répond plus (1er novembre)

C’est fait, deux des comédies françaises les plus cultes viennent d’arriver dans le catalogue de Prime Vidéo : OSS 117 : Le Caire, nid d’espions (2006) et OSS 117 : Rio ne répond plus (2009). Si vous n’avez jamais vu les premières aventures de Hubert Bonisseur de La Bath, c’est le moment ! Pour vous donner une petite idée, on parle là de deux films parodiant des films d’espionnage classiques avec un humour bien potache, cynique, voire absurde. Must Watch !

Les 8 Salopards (1er novembre)

Les Huit Salopards, c’est LE western mordene par excellence. Réalisé par Quentin Tarantino en 2015. L’histoire se déroule après la guerre civile américaine, où huit étrangers se retrouvent bloqués dans une auberge isolée en raison d’une tempête de neige. Les tensions montent alors que chacun d’entre eux cache des secrets et des intentions meurtrières. Le film est connu pour son dialogue cinglant, ses personnages complexes et son style distinctif de Tarantino. Il réunit un casting de premier plan, dont Samuel L. Jackson, Kurt Russell et Jennifer Jason Leigh, pour créer un huis clos tendu et sanglant.

Adieu les cons (12 novembre)

Succès critique et populaire, Adieu les cons est une comédie dramatique française réalisée par Albert Dupontel en 2020. Le film suit les aventures d’une femme atteinte d’une maladie en phase terminale qui fait équipe avec un homme suicidaire pour l’aider à retrouver son enfant qu’elle a abandonné à la naissance. Le film aborde des thèmes tels que l’absurdité bureaucratique et les relations humaines dans un ton à la fois humoristique et émouvant. Virginie Efira et Albert Dupontel jouent les rôles principaux, offrant des performances remarquables.

La liste complète des séries et des films qui arrivent chez Prime Video en novembre

1ᵉʳ novembre : OSS 117 : Le Caire Nid d’espions OSS 117 : Rio ne répond plus La Machine à démonter le Temps 2 Où sont passés ls Morgan Les Chèvres du Pentagone Baby Boom Last Flag Flying Protéger et Servir Wild Bill Premier Regard Blue Velvet Les Chiens de Guerre Every Day Le Château de Verre Destroyer Bruno

2 novembre : Un Talent en Or Massif

3 novembre : Invincible (saison 2)

10 novembre : Les 8 Salopards 007 : Road to a Million

12 novembre : Adieu les Cons

15 novembre : Dope S.W.A.T. (saison 5)

21 novembre : Bottoms

24 novembre : Un Lutin pour Noël

28 novembre : Freelance



