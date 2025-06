Pour moins de 20 €, Amazon va droit au but avec cet ensemble clavier + souris sans fil qui allie confort et praticité

Amazon, par le biais de sa propre marque Amazon Basics propose un ensemble clavier avec repose-poignet et souris ergonomiques sans-fil pour seulement 19,94 euros.

Clavier + souris ergonomiques Amazon Basics // Source : Amazon

Amazon Basics, c’est la marque créée par le géant américain pour palier aux besoins les plus basiques avec des produits abordables qui vont à l’essentiel. C’est aussi ce que fait Boulanger avec sa marque Essentiel B. Donc des produits simples, efficaces, sans fioritures, à l’image de ce combo clavier et souris sans-fil qui mise sur l’ergonomie pour proposer une frappe naturelle, un positionnement de la main confortable et une efficacité à toute épreuve. Tout ça à prix sacrifié puisque grâce à une vente flash vous accédez à ces produits avec une réduction de 57 % pendant quelques jours, ou jusqu’à épuisement des stocks.

Les points forts de ce pack Amazon Basics

Un récepteur 2,4 GHz pour les deux produits

Le repose poignet offre un vrai plus en termes de confort

La conception plug and play fait qu’il est immédiatement utilisable

Récemment, cet ensemble clavier+souris sans-fil Amazon Basics était proposé à 46,15 euros. Avec l’offre à durée limitée, et tant qu’il en reste en stock, vous pouvez le commander pour seulement 19,94 euros.

Un duo de produits qui va à l’essentiel

Amazon Basics est là pour apporter une solution rapide, fiable et pas chère aux besoins les plus simples. Avec ce pack qui comprend un clavier et une souris sans-fil, c’est évidemment un besoin en bureautique qui est comblé ici. Mais simple ne veut pas dire simpliste, et Amazon se fend ici d’un combo souris/clavier ergonomique, si jamais vous souffrez de tendinite ou autre douleur liée à l’utilisation de vos clavier et souris actuels.

Ainsi, le clavier a un design en vague pour privilégier une frappe naturelle. Ce n’est pas tout, puisque le clavier est accompagné d’un repose poignet aimanté qui tient bien en place et permet de poser ses avant-bras sur le bureau pendant qu’on écrit. La souris, si elle est confortable à utiliser, n’épouse pas le look incliné des « vraies » souris ergonomiques. Notez qu’il s’agit d’une souris pour droitier, confortable à l’utilisation, avec trois réglages pour les DPI : 1000, 1200 ou 1600.

Un clavier et une souris sans-fil à utiliser tout de suite

Sous la souris, vous retrouvez trois choses : tout d’abord, le capteur laser, ensuite, le compartiment à piles, elle en nécessite deux et enfin, l’emplacement pour le récepteur USB 2,4 GHz. Déjà, sachez que les piles sont fournies : il y en a trois, la troisième étant pour le clavier. Ensuite, le capteur est unique pour les deux appareils : en le branchant sur un port USB disponible, il permet au clavier et la souris de se connecter immédiatement.

Si jamais vous n’utilisez pas vos périphériques pendant plus d’une minute, ils se mettent automatiquement en veille tous les deux, ce qui permet d’économiser l’autonomie. Vos avez 105 touches sur le clavier, il n’y a pas de touches multimédias, c’est un peu dommage et la frappe peut être un peu bruyante. Mais pour moins de 20 euros, compliqué de faire la fine bouche.

Si vous cherchez un clavier plus costaud, vous pouvez vous référer à notre guide d’achat. Idem pour les souris, surtout si vous cherchez un modèle ergonomique avec le design incliné.

