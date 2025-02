Microsoft privilégie votre confort avec ce pack clavier + souris ergonomiques à petit prix chez la Fnac

Fnac propose un sympathique combo comprenant un clavier et une souris filaires de marque Microsoft, pour assurer un certain confort au quotidien. Vous le retrouvez aujourd’hui à 49,99 euros au lieu de 99,99 euros.

Parce qu’il n’y a pas que les claviers gamers haut de gamme avec du RGB sous chaque touche qui font du bruit quand vous appuyez dessus qui compte, voici deux produits ergonomiques : une souris et un clavier, de chez Microsoft qui plus est. Le clavier propose un repose paumes, un châssis bombé, des touches multimédias… Bref, tout ce qu’il faut pour l’utiliser de longues sessions sans se fatiguer. Il est accompagné d’une souris tout aussi confortable, le tout dans un pack qui bénéficie de 50 euros de réduction.

Les points forts de l’ensemble ergonomique Microsoft

Le clavier et la souris proposent vraiment un très bon confort

Le soulagement de la fatigue se fait ressentir très rapidement

Le clavier est super silencieux

Les deux objets de ce pack coûtent normalement 99,99 euros. En allant sur le site de Fnac en ce moment, vous pouvez récupérer les deux pour seulement 49,99 euros.

Un clavier au look original, mais aux vertus reposantes

Le principal produit de ce pack est le clavier. Il s’agit d’un modèle filaire qui se branche en USB-A 2.0. Il est plutôt imposant puisqu’il mesure 487,7 x 262,4 x 60,7 mm pour 1020g, mais c’est normal. Son but n’est pas d’être léger et discret, mais d’être ergonomique, pour maximiser votre confort. Il est principalement conçu en plastique avec un repose-paumes en tissu synthétique. Si la conception est sobre, le plastique lui confère un aspect un peu cheap, mais ça explique son prix qui est plus attractif.

Vous aurez remarqué que sa forme est plutôt atypique, puisqu’il est divisé en deux parties distinctes et un léger bombage au niveau de la séparation. Ainsi, vos poignets restent dans l’alignement de vos avant-bras, ce qui réduit la fatigue musculaire. Il reste très pratique avec des touches multimédias et des raccourcis paramétrables avec le logiciel Centre Souris et Claviers de Microsoft.

Une souris confortable, tout aussi confortable

Ce logiciel vous permet de personnaliser les touches de la souris ergonomique de ce pack. C’est, elle aussi, un modèle filaire qui doit se brancher en USB 2.0 sur un port classique. Elle fait 117,5 x 76,3 x 42,3 mm pour 179 grammes en tout, si on compte le câble avec. Qui dit ergonomie dit simplicité, c’est pour ça que la résolution max est de 1 000 PPP. Ne comptez pas sur elle pour le gaming.

Par contre, avec ses 5 boutons (gauche, droite, molette et les deux boutons latéraux), vous avez de quoi réaliser toutes vos tâches de bureautique. Si elle n’est pas inclinée comme certaines souris ergonomiques, il y a quand même un repose pouce situé sous les deux boutons latéraux, qui permet de réduire la fatigue. Mais du coup, ça limite son utilisation aux gauchers.

