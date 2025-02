La souris gaming sans fil SteelSeries Aerox 3 est aussi légère et convaincante que son prix bradé à -41 %

La SteelSeries Aerox 3 Wireless est une souris sans-fil qui brille par sa lĂ©gèretĂ©. Elle reprend le look de la Rival 3 de la mĂŞme marque, avec une coque percĂ©e qui lui permet son poids plume. Son prix aussi est très lĂ©ger puisqu’elle est Ă 64,99 euros chez Darty.

Deux boutons supplémentaires sont présents (uniquement) sur la tranche gauche // Source : Edouard Patout pour Frandroid

La SteelSeries Aerox 3 n’est pas une souris de toute première jeunesse, puisqu’elle est sur le marchĂ© depuis 2020. Cependant, il s’agit encore d’un modèle fiable, qui a connu sa petite heure de gloire quand les souris lĂ©gères Ă©taient sur le devant de la scène. Si c’est un produit qui vous intĂ©resse toujours, vous avez de la chance car Darty propose ce modèle Snow (blanc) avec des lumières RGB du plus bel effet avec 45 euros de rĂ©duction.

Les points forts de la SteelSeries Aerox 3 Wireless

Elle ne pèse que 66 grammes, vous la sentez à peine sous votre paume

Triple connexion filaire, Bluetooth et sans-fil 2,4 GHz

Jusqu’Ă 200h d’autonomie en Bluetooth, 80h en 2,4 GHz

La souris SteelSeries Aerox 3 Wireless a Ă©tĂ© mise sur le marchĂ© Ă 109,99 euros. ForcĂ©ment, son prix a baissĂ© depuis 2020, ce qui permet de l’avoir aujourd’hui chez Darty pour 64,99 euros.

Une souris légère et performante

La SteelSeries Aerox 3 Wireless s’inscrit dans la tendance des souris gaming lĂ©gères avec son châssis perforĂ© et ses 66 grammes sur la balance. InspirĂ©e de la Rival 3, elle en reprend le design et l’ergonomie tout en gagnant en lĂ©gèretĂ©. Son format compact et symĂ©trique s’adapte Ă diffĂ©rents styles de prise en main. Par contre, si vous utilisez la souris de la main gauche, les boutons latĂ©raux situĂ©s Ă gauche font qu’elle reste exclusivement conçue pour les droitiers.

Sa construction en plastique dur inspire confiance et garantit une bonne durabilitĂ©. MalgrĂ© l’ajout de trous dans la coque, la prise en main reste agrĂ©able et les boutons principaux offrent un retour franc et rĂ©actif. La molette, peut-ĂŞtre un peu trop ferme, aurait mĂ©ritĂ© des crans plus marquĂ©s. L’Ă©clairage RGB intĂ©grĂ© sous la souris ajoute une touche esthĂ©tique sans trop impacter le poids.

Des fonctionnalités pratiques avec quelques limites

L’Aerox 3 Wireless propose une connexion polyvalente via USB-C, Bluetooth ou sans-fil 2,4 GHz. Vous passez de l’un Ă l’autre via un commutateur sous la souris. Son capteur TrueMove Air assure un suivi jusqu’Ă 18 000 DPI, bien que cette sensibilitĂ© extrĂŞme reste peu utile pour la majoritĂ© des joueurs. N’oubliez pas de tĂ©lĂ©charger le logiciel SteelSeries Engine pour personnaliser les boutons et l’Ă©clairage, mais pas grand-chose de plus.

L’autonomie atteint 200 heures en Bluetooth et environ 80 heures en mode sans-fil 2,4 GHz, avec une charge rapide offrant 20 % d’Ă©nergie en 15 minutes. Cependant, la mise en veille impose un appui sur un bouton pour rĂ©veiller la souris, ce qui peut se rĂ©vĂ©ler contraignant. Notez que vous pouvez grapiller quelques pourcentages de batterie en passant la souris sur une faible sensibilitĂ©, jusqu’Ă 800 DPI, quand vous faites de la bureautique, par exemple.

Vous retrouvez toutes les informations techniques dans notre test complet de la SteelSeries Aerox 3 Wireless, qui a tout de mĂŞme obtenu la note de 8/10.

