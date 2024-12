Razer brade son casque gaming sans fil avec ANC à -45 % juste avant la fin de l’année

Un bon casque gaming permet de rendre vos parties de jeux plus immersives, et si vous en cherchez un, le Razer Opus X pourrait bien vous plaire. Il est d’ailleurs en ce moment en promotion Ă 59 euros contre 109 euros de base.Â

Pour vos parties de jeux en ligne, le son est un point crucial. Un casque est le bon investissement pour s’immerger totalement dans le gameplay. Et mĂȘme si vous avez un budget limitĂ©, certains casques apportent une bonne immersion pour une meilleure expĂ©rience de jeu. C’est le cas par exemple du Opus X de chez Razer qui, grĂące Ă 45 % de rĂ©duction, devient bien plus recommandable.

Les avantages du casque Razer Opus X

Un casque léger avec un bon confort de port

La présence de la réduction de bruit active, ANC

Une autonomie musclée

Pour acquĂ©rir le casque Razer Opus X, il faut habituellement dĂ©penser 109,99 euros, mais grĂące Ă 45 % de remise, le voilĂ qui s’affiche Ă 59,99 euros sur le site officiel.

Un bon confort pour une longue durée

Le Razer Opus X est un casque sans fil circum-aural soigné qui en jette avec son coloris vert flamboyant. Pour la sobriété, on repassera, en revanche, niveau confort, il est agréable à porter. Ses mousses à mémoire de forme au niveau des oreillettes procurent un bon confort, et son arceau solide offre un bon maintien.

Avec son poids de 270 g, l’Opus X est lĂ©ger et ne devrait pas peser sur votre tĂȘte. Il conviendra donc aux joueurs et joueuses qui utilisent leur casque pendant de longues sessions de jeu sans gĂȘne. D’ailleurs, au niveau de l’autonomie, le fabricant assure que le casque peut tenir jusqu’Ă 30 heures avec l’ANC activĂ©e, et 40 heures sans. On a doc lĂ un casque trĂšs endurant et dont l’autonomie ne sera jamais une rĂ©elle prĂ©occupation.

Une bonne immersion

Concernant l’audio, le casque de Razer intĂšgre des haut-parleurs de 40 mm et propose un rendu Ă©quilibrĂ© et prĂ©cis, que ce soit dans les basses ou les mĂ©diums. Il est aussi dotĂ© de microphones internes dĂ©diĂ©s Ă la communication vocale, qui suffiront largement pour du chat en ligne. Le petit plus, il est dotĂ© d’un filtre antibruit pour bloquer les bruits indĂ©sirables autour de vous, et assure une communication vocale claire et prĂ©cise.

L’Opus X ajoute mĂȘme la technologie d’annulation active du bruit (ANC) pour vous isoler des sons extĂ©rieurs et apporter une meilleure immersion lors de vos parties de jeux. Enfin, il est compatible Bluetooth 5.0 pour offrir connexion plus stable et propose une faible latence (60 ms) pour garantir une meilleure synchronisation des jeux.

