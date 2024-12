La version 2024 du casque sans fil Xbox officiel, avec Dolby Atmos, a déjà droit à une petite promotion pendant le Cyber Monday

Le casque sans fil officiel de la Xbox n’avait pas été mis à jour depuis sa sortie en 2021. C’est chose faite depuis peu. Cette nouvelle version cumule les atouts, à commencer par sa compatibilité native avec le Dolby Atmos. L’autre bonne nouvelle, c’est son prix qui baisse pendant le Cyber Monday : chez Rakuten, on peut en effet le trouver à 99,99 euros au lieu de 109,99 euros.

Pour les accompagner lors de leurs parties sur Xbox Series X ou Series S, nombre de joueurs de la team verte ont choisi le casque sans fil officiel de Microsoft, lancé en 2021. Mais cette année, la marque a souhaité mettre à jour son appareil et laissez-nous vous dire que ses nouvelles caractéristiques sont hyper convaincantes : compatibilité avec la technologie Dolby Atmos, nouveau micro, meilleure autonomie… Ce qui est moins séduisant, c’est son prix, plus élevé que le modèle de 2021. Heureusement, pendant le Cyber Monday, un code promo permet d’adoucir la facture.

Ce qu’offre le casque sans fil Xbox 2024

Toujours un format circum-aural confortable

Une compatibilité native avec le Dolby Atmos

Une meilleure endurance

Lancé à 109,99 euros, le casque sans fil Xbox 2024 est aujourd’hui disponible en promotion à 99,99 euros chez Rakuten (vendeur Boulanger) grâce au code promo CYBER10.

Un casque qui promet un bon confort

Le casque sans fil Xbox version 2024 ressemble grandement au modèle de 2021, avec son format circum-aural qui englobe totalement l’oreille au lieu de simplement se poser dessus. C’est bien plus confortable ainsi, et surtout, la pression ressentie sur les côtés de la tête est moindre, grâce à l’arceau rembourré réglable également. Ce format permet aussi de profiter d’une isolation passive efficace, encore plus agréable quand on sait que le casque n’est (malheureusement) pas doté de la réduction de bruit active.

Sur ce casque, on retrouve aussi la fameuse molette bien pratique pour régler le son en un seul geste. Microsoft a toutefois opéré un changement non négligeable sur cette version 2024 : exit le liseré vert iconique de la Xbox, le casque est totalement noir, et donc plus passe-partout et susceptible de séduire un plus grand nombre de joueurs. Ce qui ne change pas, en revanche, c’est son appareillage tout simple et qui ne nécessite aucun dongle USB. La double connexion Bluetooth 5.3 et Xbox Wireless est de la partie, ce qui permet par exemple d’écouter le son du jeu tout en parlant avec ses coéquipiers sur Discord via un smartphone.

La spatialisation du son au cœur de l’expérience

Notez aussi que la toute nouvelle connectivité Bluetooth 5.3 permet au casque d’être utilisé non seulement avec les consoles de Microsoft, mais également avec un PC, une tablette ou une smartphone. Autre avantage de ce casque, et pas des moindres : sa compatibilité native avec la technologie Dolby Atmos. Nous n’avons pas encore testé ce casque, mais en théorie, les joueurs pourront profiter d’une belle immersion et d’une bonne spatialisation du son, qui leur permettrait notamment d’entendre leurs adversaires avant de les voir. Côté audio, la marque a misé sur des transducteurs de 40 mm, ce qui permet au casque d’émettre des fréquences audibles entre 20 et 20 kHz.

Le micro a également été mis à jour, et Microsoft promet même une meilleure isolation de la voix ; sur ce point, le modèle de 2021 était un peu décevant. Une option de mise en sourdine automatique est aussi de la partie. Enfin, côté autonomie, la marque annonce 20 heures d’écoute ininterrompue, contre 15 heures auparavant.

