Black Friday Week : voici notre sélection des 13 meilleurs deals pour avoir un smartphone sous le sapin de Noël

La Black Week, ce sont les deux semaines qui précèdent le Black Friday et c’est maintenant que ça commence ! Les commerçants se sont déjà préparés à cette étape du Black November et affichent déjà nombre de promotions sur les smartphones ! Voici notre sélection des meilleures offres.

Si vous pensiez avoir vu des pépites lors du pré-Black Friday qui dure depuis le début du mois, attendez de voir ce que réserve la Black Week ! Quand bien même nous ne sommes pas encore au cœur même du Black Friday, les commerçants se lâchent sur les promotions et notamment les smartphones dont certains finiront sûrement sous votre sapin de Noël !

Les meilleures offres smartphones de la Black Friday Week

Si cette sélection ne vous convient pas, vous pouvez toujours jeter un œil à nos différents guides d’achat sur les smartphones. Pour un modèle capable d’immortaliser vos souvenirs, nous avons un guide sur les meilleurs photophones du moment. Pour un smartphone équilibré sans se ruiner, il y a ce guide sur les meilleurs smartphones à moins de 500 euros.

Apple iPhone 16

Même les smartphones premium et récents n’échappent pas aux promotions pendant la Black Friday Week ! Annoncé il y a deux mois, l’Apple iPhone 16 profite déjà de 200 euros de réduction ! Quand bien même il n’y a que peu d’évolutions par rapport à l’iPhone 15, ce smartphone est toujours un bon élève pour ce qui est de l’écran, des performances et des photos.

Les points forts de l’Apple iPhone 16

Peu de compromis par rapport à l’iPhone 16 Pro

Une puce A18 performante

Smartphone bien fini avec écran lumineux

Au lieu de 969,99 euros, l’Apple iPhone 16 (128 Go) est aujourd’hui disponible en promotion à 769 euros dans sa version globale sur Rakuten. Une version européenne profitant du même code promo est quant à elle disponible à 809 euros.

Samsung Galaxy S24 Plus

Tous les regards se portent vers les prochains Galaxy S25, et pourtant, c’est en ce moment qu’il faut regarder du côté des Galaxy S24 ! Moins populaire que l’entrée de gamme ou la version Ultra, le Galaxy S24 Plus n’en reste pas moins un très bon smartphone, quand bien même on regrette le passage à la puce Exynos. Pendant cette Black Friday Week, il profite de plus de 300 euros de réduction.

Les points forts du Samsung Galaxy S24 Plus

Un design qui mérite un 10/10 et un bel écran

7 ans de MAJ Android avec l’interface One UI

Bon en photo et au niveau des performances

Au lieu de 1 169 euros, le Samsung Galaxy S24 Plus (256 Go) est aujourd’hui disponible en promotion à 849 euros chez Boulanger.

Samsung Galaxy S23 Ultra

Depuis sa sortie en 2023, le Samsung Galaxy S23 Ultra a évolué pour obtenir les fonctionnalités d’intelligence artificielle de Galaxy AI au même titre que la gamme des Galaxy S24. Et, ce n’est pas ce qui le rend plus intéressant en ce moment. Aujourd’hui, l’ex-n°1 des smartphones voit son prix chuter de près de 800 euros par rapport à son prix de lancement. Merci la Black Friday Week !

Les points forts du Samsung Galaxy S23 Ultra

Un bel écran AMOLED ultra-lumineux

Tout bonnement excellent sur les performances et les photos

Une autonomie olympique avec sa batterie de 5 000 mAh

Au lieu de 1 419 euros, le Samsung Galaxy S23 Ultra (256 Go) est aujourd’hui disponible en promotion à 629,99 euros sur Cdiscount.

Google Pixel 8 Pro

Quand bien même ce sont désormais les Pixel 9 qui sont le fer de lance de la firme de Mountain View, les Pixel 8 ne doivent pas pour autant être relégués aux oubliettes, d’autant plus qu’ils profitent encore de six ans de suivi logiciel. En ce moment, le Google Pixel 8 Pro, qui est un excellent photophone soit dit en passant, perd 500 euros par rapport à son prix de lancement !

Les points forts du Google Pixel 8 Pro

Un design réussi et un écran bien calibré

Un appareil photo de haute volée avec outils IA

7 ans de MAJ Android et Pixel Experience

Au lieu de 1 099 euros à son lancement, puis passé à 999 euros, le Google Pixel 8 Pro (128 Go) est aujourd’hui disponible en promotion à 599 euros chez Boulanger.

Xiaomi 13T Pro

À cheval entre le milieu de gamme et le premium, le Xiaomi 13T Pro est une belle proposition si l’on veut un appareil puissant sans trop se ruiner. Un smartphone qui coche les bonnes cases sans trop se démarquer, mais on n’en demande pas plus quand il s’affiche avec 300 euros de réduction avant le Black Friday.

Les points forts du Xiaomi 13T Pro

Un écran OLED 144 Hz quasi parfait

De bonnes performances avec son MediaTek Dimensity 9200+

Un appareil photo polyvalent avec un bon téléobjectif de 50 mm

La recharge de 120 W

Au lieu de 1 001,90 euros, le Xiaomi 13T Pro (1 To) est aujourd’hui disponible en promotion à 699,99 euros sur Boulanger.

Si c’est encore trop cher, sachez que le Xiaomi 13T (256 Go) est lui aussi en promotion chez le même marchand. Au lieu de 649,90 euros en temps normal, il est disponible à 399 euros.

Honor 200 Pro

Un smartphone correct mais qui peine à se démarquer de la concurrence malgré les bonnes performances de sa puce Snapdragon et le mode Harcourt qui ajoute une légère valeur ajoutée. On aime bien mais pour 800 euros, on peut avoir mieux. Mais pendant le Black Friday Week, le Honor 200 Pro affiche plus de 300 euros de réduction, ce qui rend son rapport qualité-prix beaucoup plus intéressant.

Les points forts du Honor 200 Pro

Une seule version avec 512 Go de stockage

Les performances de son Snapdragon 8s Gen 3

Le mode portrait Harcourt convaincant

Au lieu de 799,90 euros, le Honor 200 Pro est aujourd’hui disponible en promotion à 479,90 euros sur Amazon.

Idem pour le Honor 200 Lite (256 Go), lui aussi en promotion sur Amazon. Au lieu de 299,90 euros, il est disponible à 199,90 euros.

Samsung Galaxy A55

Fleuron du milieu de gamme de Samsung en attendant le Galaxy A56, le Samsung Galaxy A55 réduit un peu plus l’écart entre les Galaxy A et les Galaxy S. Une valeur sûre, surtout si l’on cherche un bon smartphone à moins de 500 euros. Il en vaut moins de 300 actuellement.

Les points forts du Samsung Galaxy A55

Un design et un écran dignes du premium

Une grosse amélioration au niveau des performances

Une expérience One UI à la hauteur des Galaxy S

Au lieu de 499 euros, le Samsung Galaxy A55 (128 Go) est aujourd’hui disponible en promotion à 299,99 euros sur Cdiscount.

Si vous cherchez un Samsung Galaxy, mais encore moins cher, sachez que le Samsung Galaxy A25 (128 Go) est lui aussi en promotion sur Boulanger. Au lieu de 319 euros, il est disponible à 229 euros.

Nothing Phone (2a) Plus

Le Nothing Phone (2a) Plus est une version améliorée du Nothing Phone (2a) avec un net gain de performances, mais au détriment de l’autonomie. L’interface Nothing OS est toujours aussi plaisante avec sa grosse panoplie de widgets, tout comme le design avec le système Glyph au dos. Si vous ne connaissez pas encore les smartphones Nothing, il s’agit d’un éclairage LED autour du module photo servant d’éclairage mais également d’interface supplémentaire.

Les points forts du Nothing Phone (2a) Plus

Le design atypique et le Glyph

Des performances en hausse avec son Dimensity 7350 Pro

Nothing OS, toujours aussi appréciable avec ses widgets

Au lieu de 449 euros, le Nothing Phone (2a) Plus de 256 Go est aujourd’hui disponible en promotion à 399 euros sur Amazon.

Toujours du côté de Nothing, le smartphone de sa marque low-cost, le CMF Phone 1 (128 Go) est lui aussi en promotion chez Amazon. Au lieu de 239 euros, il est disponible à 179,90 euros.

Xiaomi Redmi Note 13 5G

Xiaomi s’illustre depuis des années sur le segment des smartphones d’entrée de gamme et l’a encore prouvé en début d’année avec ses Redmi Note 13. Le modèle de base compatible 5G est d’ailleurs en promotion pendant cette Black Friday Week. Avec son écran sublime et son autonomie convaincante, il y a de quoi être séduit.

Les points forts du Xiaomi Redmi Note 13 5G

Un bel écran AMOLED FHD+ rafraîchi à 120 Hz

Des performances équilibrées avec sa puce Dimensity 6080

Une batterie de 5 000 mAh avec une recharge de 33 W

Au lieu de 299,99 euros, le Xiaomi Redmi Note 13 5G (256 Go) est aujourd’hui disponible en promotion à 199 euros sur Boulanger.

