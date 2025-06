1 200 km d’autonomie sur les voitures électriques Xiaomi : ça serait possible avec cette batterie révolutionnaire

Xiaomi est en train de développer une nouvelle batterie révolutionnaire pour les voitures électriques. Une batterie solide, avec une recharge ultra-rapide. De quoi viser les 1 200 km d’autonomie ? On fait le point sur ce qu’on sait.

Xiaomi ne se contente plus de construire des voitures. L’ancienne startup chinoise qui vendait des smartphones à 100 euros il y a encore 10 ans veut désormais maîtriser le cœur même de ses voitures électriques : la batterie.

Xiaomi a déposé en Chine un brevet qui lève le voile sur une architecture maison de batterie à électrolyte solide. Dit autrement, une batterie solide, comme le relaye Auto Home.

Un design multicouche pour briser les limites actuelles

Au cœur de cette innovation, on trouve une structure d’électrode particulière. Xiaomi mise sur un empilement de plusieurs matériaux actifs et d’agents conducteurs, liés par un électrolyte polymère dopé aux sels métalliques. Le courant peut alors circuler verticalement, grâce à un circuit direct, ce qui permet d’augmenter les performances (notamment la puissance de charge) comme le précise News Metal.

L’objectif est clair : maximiser la densité d’énergie tout en gardant une structure compacte. En d’autres termes : stocker plus d’énergie à taille et poids équivalent.

Ligne de production de la Xiaomi SU7

Et dans la pratique, qu’est-ce que ça donne ? Lors de l’annonce de la SU7 en fin d’année 2023 (date de la demande de dépôt de brevet), Xiaomi parlait d’une autonomie maximale de 1 200 km sur sa plateforme Modena, avec une batterie d’une capacité de 150 kWh.

Est-ce un indice ? C’est possible, puisque cela reviendrait à doubler l’autonomie de la SU7 actuellement commercialisée. Et c’est souvent un objectif des batteries solides : doubler la densité énergétique des accumulateurs.

On peut s’attendre même à mieux, puisque CATL annonce pour sa part 1 500 km d’autonomie et une recharge en moins de 10 minutes avec des batteries déjà sur le marché. On retrouve d’ailleurs certains exemplaires dans la Xiaomi SU7 Ultra, mais avec une recharge “bridée” à 10 minutes. Ce qui est déjà excellent.

Xiaomi SU7 et YU7 // Source : Xiaomi

Attention toutefois : on reste ici à l’état de brevet, et rien ne dit que Xiaomi réussira à faire mieux que ses concurrents, avec des moyens colossaux, comme CATL ou SAIC qui prévoient une industrialisation autour de 2027-2028. Cela pourrait coller avec la successeur de la Xiaomi SU7, attendue d’ici quelques années.

Mais une chose est claire : Xiaomi se donne à fond pour la voiture électrique, et ce n’est pas simple un nouveau concurrent. L’arrivée prochaine de la YU7 le prouve également, avec des technologies inédites, comme son écran intégré à la planche de bord. Une technologie annoncée par BMW avant Xiaomi (lors du CES 2025), mais qui mettre finalement plus de temps à se retrouver sur une voiture de série puisqu’il faudra attendre la future BMW iX3 attendue pour la rentrée. Quand la Xiaomi YU7 est déjà en train d’être produite en Chine.