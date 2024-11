500 Wh/kg : CATL double la densité des batteries pour voitures électriques

1000 ingénieurs, dix ans de recherche, et une promesse : celle de doubler la densité énergétique des batteries actuelles pour voiture électrique. CATL dévoile enfin sa technologie électrolyte solide tant attendue.

Le géant chinois CATL, leader mondial des batteries pour voitures électriques, a annoncé avoir franchi une étape dans le développement des batteries à électrolyte solide.

Avec le lancement de la production d’échantillons de cellules de 20 Ah, l’entreprise concrétise dix années de recherche dans ce domaine.

L’innovation principale réside dans la densité énergétique exceptionnelle de 500 Wh/kg, soit pratiquement le double des batteries actuellement utilisées dans les voitures électriques. Cette amélioration significative promet des autonomies bien plus importantes, tout en réduisant potentiellement le poids des voitures.

Les défis techniques et la course à l’industrialisation

Malgré ces avancées prometteuses, plusieurs obstacles restent à surmonter. Les ingénieurs de CATL travaillent actuellement sur deux aspects critiques : la vitesse de charge et la durée de vie des batteries. Deux sujets à régler avant l’adoption à grande échelle de la technologie.

L’entreprise a considérablement revu son calendrier initial. Alors qu’elle estimait initialement une commercialisation peu probable avant 2030, CATL vise désormais une mise sur le marché dès 2027, en ciblant d’abord le segment premium des voitures électriques.

Dans cette course à l’innovation, CATL n’est pas seule. Des acteurs majeurs comme BYD, Toyota, LG et Samsung développent leurs propres solutions. Cependant, selon son président, CATL maintient une avance technologique significative sur ses concurrents.

Le choix de cibler initialement le segment premium est logique. Comme le souligne Toyota, ces nouvelles batteries seront dans un premier temps plus onéreuses que les batteries lithium-ion traditionnelles. L’idée est d’amortir les coûts de développement tout en perfectionnant la technologie avant une démocratisation plus large.

