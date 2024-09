La recharge en 10 minutes devient réalité grâce à l’alliance de plusieurs géants de la voiture électrique

La coentreprise sino-américaine entre General Motors et le groupe SAIC vient de s’associer au géant chinois de la batterie, CATL. Cela donne un tout nouvel accumulateur pouvant être rechargé en seulement 10 minutes, à une puissance démesurée.

Crédit : CATL

De nombreux points freinent encore les automobilistes dans l’achat d’une voiture électrique. Parmi eux, le prix et l’autonomie, mais aussi la recharge. Ils sont en effet nombreux à ne pas vouloir rester trop longtemps stationné à une borne, ce qui est tout à fait compréhensible. Mais cela est en train de changer.

Une recharge ultra rapide

Tous les constructeurs et équipementiers concentrent désormais leurs recherches dans le développement de batteries qui offrent une plus grande densité d’énergie, afin d’accroître l’autonomie. Mais ce n’est pas tout, car ils conçoivent également des accumulateurs capables de se recharger de plus en plus rapidement. On pense par exemple à la Qilin CTP 3.0 de CATL ou encore du pack présenté par la firme israélienne StoreDot qui permet une charge en quatre minutes seulement.

Cependant, ce dernier est encore loin de la production. Ce qui n’est en revanche pas le cas de la nouvelle batterie qui vient tout juste d’être dévoilée par la coentreprise réunissant General Motors et SAIC en Chine. Cette dernière s’est associée au leader mondial de la batterie, CATL, afin de concevoir un tout nouvel accumulateur révolutionnaire. Car ce dernier possède la particularité d’offrir une charge très rapide, comme l’explique le site spécialisé CNEVPost.

En effet, cette nouvelle batterie, de type LFP (lithium-fer-phosphate), affiche une puissance de charge maximale atteignant les 6C, ce qui est tout simplement énorme. Pour mémoire, ce chiffre signifie que cette dernière peut aller jusqu’à six fois la capacité du pack. Concrètement, pour une batterie de 50 kWh, la puissance pouvant être reçue est de 300 kW. Et dans les faits, cela se traduit logiquement par une recharge ultra-rapide, puisque moins de dix minutes seraient nécessaires.

Une batterie 6C comme celle en cours de développement peut récupérer, selon la marque, plus de 200 kilomètres en seulement cinq petites minutes. Une valeur qui s’exprime cependant ici selon le cycle chinois CLTC, ce qui donne environ plutôt 170 kilomètres avec l’homologation européenne WLTP. Ce qui reste tout de même particulièrement impressionnant. CNEVPost précise que cette technologie fait notamment appel à de nouveaux électrolytes améliorant la conductivité et réduisant la viscosité.

Reste à trouver des bornes de charge pouvant délivrer ce genre de puissance. Actuellement, la puissance maximale des bornes en Chine est de 800 kW chez Xpeng ; en France, on se contente de « seulement » 360 kW chez Lidl, ce qui est déjà pas mal du tout.

Opérationnelle dès l’an prochain

À vrai dire, GM-SAIC et CATL ne sont pas les seuls à travailler sur des batteries qui se rechargent ultra rapidement. Mais dans la plupart des cas, ces dernières sont encore loin de pouvoir être installées dans les voitures, car elles ne sont qu’au début de leur développement. Or, la co-entreprise vient de franchir une étape supplémentaire et de prendre une belle avance, puisqu’elle annonce que cette nouvelle technologie sera opérationnelle dès l’an prochain. Elle sera alors installée sur voitures de General Motors reposant sur la plateforme Ultium 900 volts.

Cadillac Lyriq

Pour mémoire, c’est le cas de toutes les dernières voitures électriques du groupe, telles que les Cadillac Lyriq et Optiq, ainsi que le GMC Hummer EV, entre autres. Mais on ne sait pas si ces derniers bénéficieront de la nouvelle batterie ou si elle sera réservée à de futurs modèles qui arriveront un peu plus tard. Aucune idée, non plus, si cette dernière sera réservée à la Chine ou si les autres marchés en bénéficieront.

Mais ce n’est pas tout, car GM annonce également que sa plateforme Ultium sera retravaillée avec une nouvelle architecture 900 volts ainsi qu’un meilleur refroidissement. De quoi pouvoir encaisser des recharges encore plus puissantes au cours des prochaines années. À noter qu’actuellement, la batterie la plus rapide atteint les 5,5 C. Il s’agit de la Golden Brick qui équipe notamment la Zeekr 007. Elle nécessite alors environ 10,5 minutes pour passer de 10 à 80 %, ce qui est déjà évidemment très impressionnant.