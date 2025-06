Voici 3 forfaits 5G à moins de 8 €/mois : des prix identiques, mais des usages bien différents

Cette semaine, focus sur trois forfaits 5G d’entrée de gamme, proposés au même tarif… mais loin d’être identiques. On passe en revue leurs différences et les profils auxquels ils s’adressent vraiment.

Les forfaits mobile évoluent sans cesse : prix qui changent, enveloppes data qui gonflent ou diminuent selon les semaines et les opérateurs. À 7,99 €/mois, un forfait sur le réseau SFR peut proposer bien plus de données qu’un autre chez Orange, malgré un tarif identique. Pas évident de s’y retrouver. C’est justement notre rôle : vous aider à y voir plus clair et à savoir si une offre vous correspond vraiment. Cette semaine, zoom sur trois forfaits 5G à 7,99 €/mois, aux différences notables. Décryptage de trois forfaits mis en avant cette semaine sur notre comparateur.

Le Zen de Coriolis en bref :

150 Go de 5G sur le réseau de SFR

24 Go utilisable en Europe et les DOM

Appels et SMS/MMS illimités

VoLTE, VoWiFi, double appel inclus

Ce forfait à 150 Go de 5G est actuellement disponible à 7,99 euros chez Coriolis.

À qui s’adresse ce forfait mobile 150 Go ?

Ce forfait Zen est parfaitement calibré pour les utilisateurs très actifs sur mobile : visionnage de vidéos en streaming, navigation web intensive, réseaux sociaux ou encore partage de connexion. L’enveloppe de 150 Go permet une grande liberté d’usage. Le réseau 5G permet des vitesses nettement supérieures à la 4G, offrant ainsi un meilleur confort d’utilisation.

Avec 24 Go utilisables depuis l’Europe et les DOM, ce forfait reste aussi pertinent pour ceux qui voyagent régulièrement sans exploser leur budget communication à l’étranger.

Réseau, options et fonctionnalités supplémentaires

Ce forfait s’appuie sur le réseau de SFR, avec la compatibilité 5G incluse sans surcoût. L’activation des options VoWiFi et VoLTE permet d’assurer une qualité d’appel optimisée, même dans les zones mal couvertes.

Les appels, SMS et MMS sont illimités en France, ainsi que depuis l’UE et les DOM vers ces mêmes zones et la France. L’option double appel est également incluse, tout comme la présentation du numéro.

Le Zen de Coriolis est un forfait bien équilibré à un prix abordable pour profiter de la 5G sur le réseau de SFR.

Le forfait Lebara en bref

250 Go d’internet en 5G sur le réseau de SFR

Appels et SMS illimités en France

7 Go utilisables en Europe et DOM

Ce forfait 250 Go de 5G est actuellement disponible à 7,99 euros par mois chez Lebara.

Idéal pour une utilisation intensive, en France

Ce forfait est parfait pour une utilisation intensive en France : téléchargement, streaming vidéo, partage de connexion ou navigation en mobilité. Il se démarque par un excellent rapport data/prix et convient aussi à ceux qui utilisent leur smartphone comme routeur ou principal outil de travail en déplacement.

Mais les 7 Go disponibles à l’étranger ne permettront qu’un usage ponctuel : quelques vidéos, un peu de navigation, utilisation de GPS ou de messagerie instantanée. Mais ce n’est clairement pas un forfait adapté aux voyageurs réguliers, ni à ceux qui souhaitent profiter de leur forfait en roaming avec la même liberté qu’en France.

Un rapport data prix imbattable

Le forfait s’appuie sur le réseau de SFR, avec un accès à la 5G inclus sans surcoût. Une fois les 250 Go atteints, la connexion internet est bloquée, ce qui élimine tout risque de hors-forfait.

La formule proposée par Lebara est simple : sans engagement, renouvelée tous les 30 jours, avec une carte SIM et la livraison gratuite. Les MMS ne sont pas compris dans l’offre. À l’heure où le RCS se démocratise sur la plupart des smartphones Android, l’absence de MMS est moins pénalisante qu’avant, même si cela reste un point faible face à la concurrence.

Ce forfait de Lebara est imbattable en termes de volume data pour son prix. Avec 250 Go utilisables en France pour seulement 7,99 euros par mois, il s’agit clairement d’une offre extrêmement généreuse. En revanche, ses 7 Go en itinérance sont très limités : ce forfait ne convient donc pas à un usage régulier à l’étranger. Pour une utilisation exclusivement en France, c’est aujourd’hui l’un des meilleurs rapports data/prix du marché.

Le forfait NRJ Mobile en bref :

130 Go d’internet en 5G en France

29 Go utilisables en Europe et DOM

Appels, SMS et MMS illimités en France et depuis l’UE/DOM

Sans engagement, carte SIM Ã 1 euro

Ce forfait 130 Go de 5G est actuellement disponible à 7,99 euros chez NRJ Mobile.

Un forfait parfaitement équilibré

Ce forfait s’adresse à ceux qui cherchent un compromis entre un usage confortable en France et une vraie capacité à l’étranger. Les 130 Go permettent de naviguer, streamer et utiliser des applications lourdes sans restriction, mais cette fois, sur le réseau de Bouygues Telecom.

Les 29 Go à l’étranger placent ce forfait au-dessus de nombreuses autres offres low-cost souvent bridées sur l’itinérance. Il convient donc parfaitement à ceux qui bougent fréquemment dans l’Union européenne ou les DOM, tout en restant vigilants sur leur budget.

L’excellent réseau de Bouygues Telecom

Le forfait utilise le réseau de Bouygues Telecom, avec un accès à la 5G inclus sans frais supplémentaires. Au-delà des 130 Go, le débit est simplement réduit sans surfacturation. La carte SIM est facturée 1 euro à la souscription, et l’offre est sans engagement, avec une résiliation possible à tout moment.

Les appels, SMS et MMS sont illimités en France métropolitaine, mais aussi depuis l’UE et les DOM vers la France et ces mêmes zones. Une formule simple, lisible et bien pensée.

Pour conserver votre numéro de téléphone en changeant de forfait, vous pouvez appeler le 3179 gratuitement pour obtenir votre numéro RIO et le fournir lors de la commande du forfait. Le nouvel opérateur aura alors la charge de transférer votre numéro de téléphone mobile gratuitement sur la nouvelle ligne.

