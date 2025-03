Voici tous les forfaits mobile disponibles pour payer moins de 2 €/mois

On voit de plus en plus de forfaits mobile à moins de 2 euros par mois. Plusieurs opérateurs cassent les prix et proposent désormais des offres encore plus économiques que le célèbre forfait à 2 euros de Free. Zoom sur ces forfaits imbattables à 1,99 €, parfaitement adaptés à une utilisation basique.

En ce moment, les offres mobiles à moins de deux euros par mois se multiplient. Habituellement, lorsqu’on évoque ce segment de prix, on pense spontanément au fameux forfait à 2 euros de Free. Pourtant, la concurrence parvient à proposer des tarifs encore plus agressifs, avec des forfaits à seulement 1,99 euro par mois.

Blague à part, ces opérateurs offrent pour ce prix modique 1 Go de données mobiles en 4G utilisable en France métropolitaine, ainsi que 1 Go supplémentaire utilisable en Europe et dans les DOM.

Clairement, ce volume de data n’est pas suffisant pour profiter pleinement de toutes les fonctionnalités d’un smartphone. En revanche, il est parfaitement adapté aux usages basiques d’un téléphone : appeler, envoyer des SMS/MMS, car toutes ces offres incluent les appels et messages en illimité.

Voici les différents forfaits actuellement disponibles à moins de 2 €

Les différences entre ces forfaits

Ces forfaits partagent de nombreuses caractéristiques comme les appels illimités et 1 Go de données mobiles en France et en Europe, mais se distinguent principalement par le réseau utilisé et le coût initial de la carte SIM.

NRJ Mobile et Auchan Télécom proposent tous les deux une carte SIM à 5 euros. De son côté, Sosh facture sa carte SIM 10 euros en frais d’activation, mais donne accès au réseau d’Orange, reconnu pour sa fiabilité et sa performance. RED by SFR profite quant à lui du réseau SFR, classé numéro 1 par nPerf en 2024, avec une SIM ou une eSIM également proposée à 10 euros. Enfin, B&You utilise le réseau performant de Bouygues Telecom, avec une carte SIM ou eSIM à seulement 1 euro, combinant ainsi qualité de réseau et faible coût initial.

Quel est le meilleur de la sélection ?

Selon nos analyses, le forfait Sosh se distingue légèrement grâce à la qualité reconnue du réseau Orange, souvent salué pour sa fiabilité. De son côté, RED by SFR représente également une option très intéressante, profitant du réseau SFR classé numéro un par nPerf en 2024. Enfin, pour ceux qui souhaitent réduire au maximum leurs dépenses dès le premier mois, l’offre de B&You est particulièrement attractive grâce à un coût initial très bas, avec une carte SIM ou eSIM à seulement 1 euro.

Ceci étant dit, il est évidemment plus intéressant pour vous de vérifier en amont la couverture mobile autour de vos lieux de vie, afin d’être certain de profiter de la meilleure connexion possible. Les différents opérateurs revendiquent une couverture 4G de 99 % de la population française, et entre 94 % (Orange) et 96 % (SFR et Bouygues) du territoire, selon la carte des réseaux de l’Arcep. Il y a donc de fortes chances que, quel que soit le forfait que vous choisissiez, vous bénéficierez d’une bonne réception.

Pour conserver votre numéro de téléphone en changeant de forfait, vous pouvez appeler le 3179 gratuitement pour obtenir votre numéro RIO et le fournir lors de la commande du forfait. Le nouvel opérateur aura alors la charge de transférer votre numéro de téléphone mobile gratuitement sur la nouvelle ligne.

