Ce forfait mobile 5G de 250 Go à moins de 10 € semble trop beau pour être vrai… et pourtant c’est le cas

Ce forfait mobile 5G signĂ© NRJ Mobile propose 250 Go de data Ă 9,99 euros par mois, sans engagement et avec une carte SIM Ă 1 euro. Un volume inĂ©dit Ă ce prix sur le rĂ©seau de Bouygues Telecom, avec en prime 42 Go utilisables depuis l’Europe et les DOM.

NRJ Mobile, opĂ©rateur virtuel reposant sur le rĂ©seau de Bouygues Telecom, enrichit sa gamme avec un forfait XXL Ă prix mini. Cette sĂ©rie spĂ©ciale 5G inclut 250 Go de donnĂ©es en France mĂ©tropolitaine, les appels et SMS/MMS illimitĂ©s, ainsi qu’une enveloppe confortable de 42 Go utilisable depuis l’Europe et les DOM. Une formule rare Ă ce niveau de prix, qui s’adresse aux trĂšs grands consommateurs de data ou Ă ceux en quĂȘte d’une alternative performante et sans engagement.

Les forfaits sur le rĂ©seau de Bouygues Telecom ont particuliĂšrement la cote en ce moment. AprĂšs l’excellent bon plan dĂ©voilĂ© hier — un forfait 5G 200 Go Ă 0,99 euro par mois accompagnĂ© de la Pure Fibre — c’est au tour de NRJ Mobile de proposer une offre trĂšs solide, avec un rapport data/prix remarquable selon notre comparateur de forfait mobile.

Ce forfait NRJ Mobile en bref :

250 Go de data en 5G en France métropolitaine

42 Go utilisables depuis l’Europe et les DOM

Appels, SMS et MMS illimités

Sans engagement, carte SIM facturée 1 euro

Le forfait est actuellement proposé à 9,99 euros/mois chez NRJ Mobile.

Un forfait taillé pour les trÚs grands consommateurs de data

Avec ses 250 Go en 5G, cette sĂ©rie spĂ©ciale se positionne clairement comme un forfait taillĂ© pour les utilisateurs les plus gourmands. Streaming vidĂ©o en HD ou en 4K, visioconfĂ©rences Ă rĂ©pĂ©tition, tĂ©lĂ©chargements de fichiers lourds, synchronisation cloud permanente, navigation GPS avec mise Ă jour temps rĂ©el ou encore sessions de jeu en ligne : ce forfait encaisse tout sans broncher. MĂȘme le partage de connexion avec un ordinateur ou une tablette devient envisageable sur la durĂ©e. Il faudra simplement Ă©viter les tĂ©lĂ©chargements massifs de jeux sur Steam ou autres plateformes similaires, qui pourraient rapidement entamer l’enveloppe.

Les 42 Go disponibles depuis l’Europe et les DOM offrent une marge confortable en dĂ©placement, que ce soit pour tĂ©lĂ©travailler, suivre ses contenus en streaming, utiliser ses applications professionnelles ou rester connectĂ© sans avoir Ă surveiller sa consommation de prĂšs.

Une couverture 5G solide et une vraie liberté de mouvement

NRJ Mobile s’appuie sur le rĂ©seau de Bouygues Telecom, dont la couverture 5G ne cesse de progresser, notamment grĂące Ă un bon dĂ©ploiement sur les bandes 3,5 GHz et 2,1 GHz. Ce forfait mobile propose un dĂ©bit stable et rapide dans les grandes villes comme dans de nombreuses zones intermĂ©diaires.

CĂŽtĂ© confort d’usage, tous les appels, SMS et MMS sont inclus en illimitĂ©, en France comme depuis l’Europe et les DOM. Le forfait peut ĂȘtre rĂ©siliĂ© Ă tout moment, aucune durĂ©e d’engagement ne venant contraindre l’utilisateur.

Enfin, la carte SIM est facturée 1 euro à la commande, une souplesse appréciable pour tester ce forfait sans pression ni frais cachés.

Pour conserver votre numéro de téléphone en changeant de forfait, vous pouvez appeler le 3179 gratuitement pour obtenir votre numéro RIO et le fournir lors de la commande du forfait. Le nouvel opérateur aura alors la charge de transférer votre numéro de téléphone mobile gratuitement sur la nouvelle ligne.

