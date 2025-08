Plus d’excuse pour payer trop cher : ce forfait mobile à moins de 5 €/mois va en ravir plus d’un

Cdiscount Mobile propose en ce moment un forfait 10 Go en 4G sans engagement à seulement 4,99 euros par mois. Une belle occasion d’économiser, accessible uniquement pendant quelques jours.

Le forfait 10 Go de Cdiscount Mobile répond parfaitement aux besoins courants : il permet d’accéder à internet en 4G avec une enveloppe confortable de 10 Go en France métropolitaine. Idéale pour une utilisation quotidienne classique (navigation, mails, réseaux sociaux). L’offre inclut aussi 10 Go supplémentaires utilisables depuis l’Europe et les DOM, pour rester connecté même en déplacement. Il fait partie des forfaits les moins chers du moment selon notre comparateur de forfaits mobile.

Les points forts du forfait en bref

10 Go d’internet mobile en France métropolitaine

10 Go supplémentaires en Europe et DOM

Appels, SMS et MMS illimités

Carte SIM à seulement 1 euro

En ce moment, ce forfait est disponible au tarif de seulement 4,99 euros par mois chez Cdiscount Mobile.

À qui s’adresse ce forfait ?

Le forfait 10 Go de Cdiscount Mobile convient principalement à ceux qui utilisent modérément leur téléphone portable et cherchent à faire des économies tout en profitant d’une offre complète. Avec 10 Go, il est possible de naviguer quotidiennement sur internet, de consulter les réseaux sociaux, d’envoyer des mails et regarder occasionnellement quelques vidéos en streaming.

Son prix à moins de 5 euros le rend particulièrement adapté à ceux qui souhaitent réduire leur facture mobile tout en bénéficiant d’une offre complète incluant appels, SMS et MMS illimités.

Ce forfait est particulièrement adapté comme premier forfait, forfait secondaire ou pour les personnes utilisant principalement leur téléphone en Wi-Fi à la maison. C’est un excellent choix à moins de 5 euros par mois, proposant l’essentiel à petit prix.

La couverture réseau et utilisation à l’étranger

Cdiscount Mobile utilise le réseau de Bouygues Telecom, assurant ainsi une excellente couverture réseau à travers la France métropolitaine. Ce forfait offre également 10 Go de données utilisables depuis les pays de l’Union Européenne, ainsi que depuis plusieurs destinations d’Outre-mer comme la Guadeloupe, la Martinique ou encore la Réunion.

L’absence d’engagement constitue aussi un avantage supplémentaire puisqu’il permet de changer d’offre ou d’opérateur facilement et sans frais supplémentaires.

Pour conserver votre numéro de téléphone en changeant de forfait, vous pouvez appeler le 3179 gratuitement pour obtenir votre numéro RIO et le fournir lors de la commande du forfait. Le nouvel opérateur aura alors la charge de transférer votre numéro de téléphone mobile gratuitement sur la nouvelle ligne.

