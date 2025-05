Moins de 5 euros par mois pour 30 Go sur le rĂ©seau Orange ou SFR, c’est ce que propose YouPrice avec son forfait Le Start. Une offre rare Ă ce niveau de prix, idĂ©ale pour les utilisateurs qui veulent rester connectĂ©s sans exploser leur budget.

Notre comparateur met en avant le forfait Le Start de YouPrice, qui propose 30 Go de 4G pour moins de 5 € par mois. L’utilisateur peut choisir entre le rĂ©seau d’Orange ou de SFR au moment de la souscription. C’est une offre intĂ©ressante pour celles et ceux qui cherchent un petit forfait pas cher, notamment sur le rĂ©seau Orange, tout en gardant une enveloppe data suffisante pour un usage classique du smartphone.

Le Start en bref :

30 Go de 4G sur le rĂ©seau de SFR ou d’Orange

6 Go de Roaming utilisable en Europe et les DOM

Appels, SMS et MMS illimités

Carte SIM à 5€ ou eSIM (Orange uniquement)

En ce moment, le forfait Le Start 30 Go est proposĂ© Ă partir de 3,99 euros par mois, sur le site de l’opĂ©rateur.

À qui s’adresse ce forfait ?

Avec ses 30 Go de data, ce forfait couvre les besoins d’un usage courant : navigation web, rĂ©seaux sociaux, streaming audio et quelques vidĂ©os en dĂ©placement. Il convient parfaitement aux Ă©tudiants, jeunes actifs ou encore Ă ceux qui utilisent principalement le Wi-Fi Ă domicile, mais souhaitent tout de mĂȘme rester connectĂ©s partout. L’absence d’engagement permet aussi de tester sans contrainte ou de conserver une libertĂ© totale pour changer de formule en fonction des besoins.

Le fait de pouvoir choisir entre deux rĂ©seaux permet Ă©galement de s’adapter Ă la qualitĂ© de couverture mobile selon sa zone gĂ©ographique. Une souplesse bienvenue, surtout Ă ce niveau de prix. Cela dit, il est important de souligner qu’un forfait 30 Go sur le rĂ©seau d’Orange Ă ce tarif reste exceptionnel. Il s’agit probablement de l’offre d’entrĂ©e de gamme la plus complĂšte actuellement disponible sur ce rĂ©seau.

Que permet ce forfait Ă l’étranger ?

L’offre inclut 6 Go d’internet Ă utiliser en itinĂ©rance depuis l’Union europĂ©enne et les DOM, en plus des appels, SMS et MMS illimitĂ©s. C’est suffisant pour surfer, utiliser un GPS ou passer des appels via WhatsApp ou Messenger, mais un peu juste pour profiter de la vidĂ©o. Comme le reste du forfait, ça permet de tout faire, sans excĂšs.

À noter quand mĂȘme : l’eSIM est disponible sur le rĂ©seau d’Orange, mais elle est facturĂ©e 1 euro de plus par mois, ce qui fait passer le forfait Ă 5,99 euros. Dommage Ă ce niveau de prix.

Pour conserver votre numéro de téléphone en changeant de forfait, vous pouvez appeler le 3179 gratuitement pour obtenir votre numéro RIO et le fournir lors de la commande du forfait. Le nouvel opérateur aura alors la charge de transférer votre numéro de téléphone mobile gratuitement sur la nouvelle ligne.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.