Cet opérateur fait fort : 130 Go pour moins de 9€ sur le réseau d’Orange

YouPrice frappe fort avec Le Turbo 130 Go, une offre sans engagement Ă prix mini. Ce forfait propose une enveloppe data consĂ©quente et permet de choisir entre les rĂ©seaux d’Orange et de SFR pour une couverture optimale.

YouPrice propose actuellement son forfait Le Turbo 130 Go, une offre sans engagement Ă 7,99 euros par mois sur le rĂ©seau SFR ou 8,99 euros par mois sur le rĂ©seau Orange. Cette flexibilitĂ© permet d’opter pour le rĂ©seau le plus adaptĂ© Ă sa localisation et Ă ses habitudes d’utilisation, le tout Ă un tarif très compĂ©titif. Notre comparateur de forfaits mobile met en avant cette offre qui permet de profiter du rĂ©seau d’Orange Ă un prix très attractif.

Le forfait Le Turbo, y’a quoi dedans ?

130 Go de 4G en France métropolitaine

12 Go utilisables en itinĂ©rance depuis l’Union europĂ©enne et les DOM

eSIM : disponible uniquement sur le réseau Orange (pour 1€/mois)

En ce moment, le Turbo est Ă partir de 7,99 euros par mois sur le rĂ©seau de SFR et Ă 8,99 euros par mois sur le rĂ©seau d’Orange.

Les meilleurs forfaits mobile du moment chez YouPrice YouPrice Forfait 5G

L’Echo

150 Go 8.99€ /mois SIM à 5€ Découvrir YouPrice Forfait 4G

Le Medium

80 Go 6.99€ /mois SIM à 5€ Découvrir YouPrice Forfait 5G

L’Infinity

250 Go 11.99€ /mois SIM à 1€ Découvrir Tous les forfaits mobile

Que peut-on faire avec 130 Go de 4G ?

Avec une enveloppe de 130 Go, il est envisageable de streamer des films et sĂ©ries en HD pendant plusieurs heures chaque jour, de jouer en ligne sans latence notable, d’utiliser des applications de navigation, ou encore de partager sa connexion avec d’autres appareils sans craindre de dĂ©passer son quota de donnĂ©es.

​Attention cependant, tĂ©lĂ©charger rĂ©gulièrement des fichiers de grande taille, comme des vidĂ©os ou des jeux pesant plusieurs gigaoctets, peut rapidement Ă©puiser l’enveloppe de donnĂ©es. Il est donc conseillĂ© de surveiller ce type d’utilisation pour Ă©viter de consommer tout son forfait data.

MĂŞme sans accès Ă la 5G, les performances offertes par la 4G des rĂ©seaux d’Orange et SFR sont largement suffisantes pour rĂ©pondre aux diffĂ©rents besoins des utilisateurs les plus exigeants, Ă condition de bĂ©nĂ©ficier d’une bonne couverture dans la zone d’utilisation.

À qui s’adresse ce forfait ?

Ce type d’abonnement convient parfaitement aux utilisateurs recherchant une large enveloppe de données sans nécessairement passer à la 5G. Il est particulièrement adapté aux étudiants, aux professionnels en déplacement fréquent, ou à toute personne souhaitant un forfait principal offrant un excellent rapport qualité-prix.

L’absence d’engagement permet également de tester l’offre sans contrainte, ce qui en fait une option pertinente pour un premier forfait ou une solution temporaire.

Qualité du réseau : Orange ou SFR au choix

Le choix entre les rĂ©seaux d’Orange et de SFR constitue un atout majeur de cette offre. Orange est reconnu pour sa couverture Ă©tendue et la qualitĂ© de son service, tandis que SFR offre de solides performances, selon le dernier baromètre de nPerf. Cette flexibilitĂ© permet d’adapter le forfait Ă sa situation gĂ©ographique et de s’appuyer sur le rĂ©seau le plus performant selon ses besoins quotidiens.

Pour conserver votre numéro de téléphone en changeant de forfait, vous pouvez appeler le 3179 gratuitement pour obtenir votre numéro RIO et le fournir lors de la commande du forfait. Le nouvel opérateur aura alors la charge de transférer votre numéro de téléphone mobile gratuitement sur la nouvelle ligne.

Les meilleurs forfaits sans engagement Forfait Mobile B&You

100 Go Appels illimités 100 Go en France 25 Go en Europe 9.99€ /mois Découvrir Prixtel Forfait

Oxygène 120 Ă 160 Go Appels illimitĂ©s 120 Go – 160 Go en France 15 Go en Europe Ă€ partir de 7.99€ /mois DĂ©couvrir RED Forfait 5G

200 Go Appels illimités 200 Go en France 38 Go en Europe 10.99€ /mois Découvrir Tous les forfaits mobile

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.