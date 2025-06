Galaxy Z Flip 7 : plus fin, mais avec une plus grosse batterie, la fuite qui défie la logique

Selon une nouvelle fuite du leaker Setsuna Digital, le Galaxy Z Flip 7 serait plus fin que son prédécesseur, tout en réussissant l’exploit d’intégrer une plus grosse batterie, un écran externe plus grand et de meilleurs capteurs photo.

Samsung Galaxy Z Flip 7 // Source : Setsuna Digital via Weibo

Alors que tous les regards sont tournés vers le design extrême de son grand frère, le Galaxy Z Fold 7, le futur Galaxy Z Flip 7 ne démériterait pas.

Une fuite provenant du leaker réputé Setsuna Digital via Weibo, dresse le portrait d’un smartphone à clapet qui corrigerait toutes les faiblesses de la génération précédente, réalisant au passage une véritable prouesse d’ingénierie.

Plus fin, mais plus endurant : le paradoxe

Le Galaxy Z Fold 7 ne serait pas le seul à être plus fin que son prédécesseur. Le Galaxy Z Flip 7 serait aussi plus fin que le Z Flip 6 avec une épaisseur fermée de 13,7 mm (contre 14,9 mm) et une épaisseur dépliée de 6,5 mm (contre 6,9 mm).

Mais contrairement à ce que l’on pourrait penser — et c’est le point le plus intéressant –, cet amincissement ne se ferait pas au détriment de l’autonomie, bien au contraire. L’appareil embarquerait une batterie de 4300 mAh, soit une augmentation significative par rapport aux 4000 mAh de son prédécesseur.

Ce gain de capacité dans un châssis plus fin suggère que Samsung a mis en œuvre de nouvelles optimisations internes pour la conception de sa batterie et de ses composants. On imagine que le Galaxy S25 Edge est passé par là. Pour rappel, avec smartphone ultrafin, Samsung a inauguré un nouveau type de batterie au lithium-ion lui permettant d’augmenter sa densité énergétique. De plus, l’agencement des composants joue un rôle prépondérant dans la finesse.

Néanmoins, cela ne fera pas le poids face au Mix Flip 2 que Xiaomi vient d’annoncer. Avec 5165 mAh dans un format à clapet, il met la barre très haut.

Enfin un grand écran externe et un appareil photo amélioré

L’autre amélioration majeure concernerait l’écran externe. Sa diagonale passerait à 4,1 pouces, un gain notable par rapport aux 3,4 pouces du Z Flip 6. Cet écran plus grand rendrait l’utilisation du téléphone plié bien plus pratique, permettant d’afficher plus d’informations et d’interagir plus confortablement avec les widgets et les notifications.

Idem pour l’écran interne qui passerait à 6,9 pouces, gagnant 0,2 pouce. Ce n’est pas énorme, mais ça se ferait sans toucher aux dimensions, mais en réduisant le contour noir de la dalle à 1,25 mm.

Les deux écrans seraient compatibles 120 Hz en LTPO (fréquence de rafraîchissement adaptative de 1 à 120 Hz pour optimiser la consommation d’énergie) et auraient une luminosité maximale de 2600 nits.

Rappelons que le Galaxy Z Flip 7 ne devrait pas profiter du Snapdragon 8 Elite que se réserverait le Z Fold 7. À la place, on découvrira l’Exynos 2500, un tout nouveau SoC Samsung encore jamais embarqué dans un smartphone. Si l’on peut craindre des performances plus légères, on peut espérer au moins une meilleure gestion du refroidissement qui, à notre sens, est à privilégier.

Enfin, la partie photo ne serait pas en reste. Le Z Flip 7 intégrerait un nouveau capteur principal de 50 Mpx et un capteur ultra grand-angle de 13 Mpx. Si l’ultra grand-angle semble être une simple mise à jour, le nouveau capteur principal promet un vrai bond en qualité d’image, un point faible souvent reproché à ce format de pliable.

Si toutes ces informations se confirment, le Galaxy Z Flip 7 s’annonce comme une mise à jour très pertinente en s’attaquant de front aux principaux défauts de ses aînés : l’autonomie et la taille de l’écran externe. Confirmation de ces informations le 9 juillet lors du Galaxy Unpacked de Samsung qui verra présenter ce smartphone, le Z Fold 7 et peut-être un smartphone surprise.