Forza Horizon 5 arrive sur PS5 mais nécessite un compte Microsoft

Si l’arrêt de Forza Horizon 4 avait pu faire parler en raison d’une mise à l’arrêt peu justifiable, l’arrivée du nouveau titre sur la console de Sony risque de faire grincer des dents. On apprend via The Verge, qu’un compte Microsoft sera nécessaire pour jouer à ce qui fut l’une des plus grosses exclusivités des consoles Microsoft.

Une connexion obligatoire

C’est la FAQ du jeu qui nous renseigne sur les modalités de cette connexion. On peut y lire que pour jouer à Forza Horizon 5 sur PlayStation 5, les joueurs devront disposer d’un compte PSN mais également d’un compte Microsoft qui sera lié. Cette connexion une fois effectuée sera enregistrée et ne devrait pas être redemandée au joueur.

Une exigence qui n’apporte pas de plus-value pour les joueurs. En effet, malgré cette connexion, il n’existe pas de systèmes de sauvegarde cross-plateforme pour le titre. Des joueurs adeptes du titre sur PS5, Xbox ou PC auront donc une progression distincte.

Un accès conditionné

Dans la FAQ, on peut également lire que le jeu n’est disponible qu’en version numérique sur le PlayStation Store et qu’« aucune sortie sur disque n’est prévue ». Un élément qui nous permet de rappeler que l’on ne possède pas nos jeux dématérialisés plus qu’un accès à ces derniers. Avec un accès conditionné, on pourrait craindre pour la conservation du jeu à l’avenir pour les joueurs de chez Sony.

Forza Horizon 5 est d’ores et déjà disponible sur PC et Xbox et sera disponible sur PS5 à partir du 25 avril pour les personnes ayant précommandé l’édition Premium. Les autres devront patienter jusqu’au 29 avril 2025.