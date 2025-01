The Last of US 2 arrive sur PC avec une contrainte que les gamers vont détester

Attendu en avril sur PC, The Last of Us Part 2 imposera aux joueurs de se connecter à un compte PSN. Une contrainte, de plus en plus fréquente pour les exclusivités Sony arrivant sur PC, qui fait grincer des dents.

The Last of Us Part 2 // Source : Naughty Dog

C’est désormais pleinement officiel, The Last of Us Part 2 arrive sur PC. D’ores et déjà ajoutable aux « Wishlists » de Steam et de l’Epic Games Store, l’ex-exclusivité PlayStation y sera disponible à compter du 3 avril, mais l’on apprend que Sony demandera aux joueurs PC un compte PSN pour lancer le titre. Très peu populaire (c’est un euphémisme, a fortiori pour un jeu solo), ce prérequis avait déjà valu à la firme de nombreuses critiques par le passé.

Avec Helldivers 2, Sony avait en effet déjà imposé aux joueurs de se connecter à un compte PSN, suscitant aussitôt un fort degré de mécontentement. Cette levée de boucliers avait d’ailleurs poussé l’entreprise à faire machine arrière, et à déclarer qu’elle était encore « en train d’apprendre ce qui est le mieux pour les joueurs PC ».

Malheureusement pour Sony, l’alibi de l’inexpérience ne tient plus. On constate désormais que cette règle est désormais quasi systématique pour les exclusivité Sony arrivant sur PC.

Sony bien décidé à casser les pieds des joueurs PC…

Récemment c’était par exemple le cas sur God of War Ragnarok, qui imposait lui aussi un compte PSN lors de sa sortie sur PC. Comme le rappelle VideoGamesChronicle, un joueur avait même développé un mod permettant de lever cette contrainte, mais le dispositif s’était rapidement vu bloqué par Sony.

Que cela plaise ou non aux joueurs PC, il en ira donc de même avec The Last of Us Part 2 en avril.

On apprend par contre que les joueurs ayant précommandé le titre recevront en guise de bonus deux objets disponibles en jeu (en l’occurrence l’amélioration de la capacité des munitions, et le « crafting training manual »).

Lancé initialement en 2020 sur PlayStation 4, The Last of Us Part 2 avait fait l’objet d’une sortie sur PlayStation 5 en janvier 2024, au travers d’une version remastérisée très bien accueillie par les joueurs et la presse.

Rappelons en parallèle que la saison 2 de la série éponyme, diffusée sur HBO, doit elle aussi arriver en avril. Un mois décidément chargé pour la licence de Naughty Dog.