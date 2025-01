Amazon régale les gamers avec cette réduction de 450 € sur l’écran PC Corsair Xeneon OLED de 27″ 240 Hz noté 9/10 par notre expert

L’OLED se fait une place de plus en plus grande dans nos écrans gaming, qui jusque-là privilégiaient les dalles IPS-LCD. L’occasion de proposer une image de meilleure qualité, même si le prix est plus élevé. D’où l’intérêt de proposer cette réduction de 39% sur le Corsair Xeneon 27QHD240 sur Amazon.

Source : Matthieu Legouge

Les écrans PC gaming OLED, on en voit pas mal chez Asus ROG, Samsung et même LG. Aujourd’hui, vous pouvez compter aussi sur Corsair, un constructeur réputé pour la qualité de ses périphériques gaming. Il le prouve une fois de plus avec le Corsair Xeneon 27QHD240, un écran haut de gamme à la hauteur de son tarif qui est actuellement réduit de 450 euros.

Ce qui justifie l’achat du Corsair Xeneon 27QHD240

La qualité de la dalle OLED QHD de 27″ à 240 Hz

Le temps de réponse de 0,03 ms idéal pour le gaming

La compatibilité Nvidia Gsync et AMD FreeSync

Si on veut être précis, le Corsair Xeneon 27QHD240 est sur le marché depuis le 15 mai 2023, date à laquelle il était commercialisé 1149,99 euros. Le voici en ce moment chez Amazon en promo pour 699,90 euros.

De l’OLED pour du gaming ? Quelle excellente idée

Il n’y a pas à dire : la différence se fait sentir quand on passe à un écran PC OLED, notamment si vous jouez beaucoup dessus. Donc l’investissement demandé par le Corsair Xeneon 27QHD240 est amplement justifié par ce que vous avez devant les yeux. À savoir une dalle, OLED donc, de 27″ qui a été conçue par LG Display. L’écran affiche de la QHD, c’est-à-dire 2560 x 1440 pixels avec un taux de rafraîchissement maximum de 240 images/seconde.

C’est amplement suffisant pour profiter d’une image dans tous vos jeux, même les plus nerveux, comme les jeux de course ou les fast FPS. D’autant qu’avec les 0,03 ms de latence, les effets de flou sont réduits au minimum. Le seul petit reproche qu’on peut lui faire, c’est le pic de luminosité à 600 cd/m² en HDR, un peu limité pour ce type d’écran.

Un écran de fou réglable à tous les niveaux

Revenons quelques instants sur les finitions de l’écran, quasiment sans bords et une dalle très fine. En plus, l’écran est super ergonomique puisque vous pouvez le régler sur quatre axes : inclinable d’avant en arrière, possibilité de le pivoter à 90° en mode portrait, orientable droite/gauche et bien sûr ajustable en hauteur. Niveau connectique, il est généreux avec deux ports HDMI 2.1, un DisplayPort 1.4, deux ports USB-C, quatre ports USB-A et un port jack 3.5 mm.

Le Corsair Xeneon 27QHD240 bénéficie de technologies pour améliorer l’expérience utilisation. Vous avez par exemple le VRR pour synchroniser le framerate de l’écran avec celui de votre carte graphique, pour réduire encore plus les saccades et les coupures. Il y a aussi une fonction Overdrive pour ajuster manuellement le temps de réponse. D’autant qu’il est compatible avec le matériel Nvidia et AMD. Enfin, avec le Flicker-Free, vous limitez les effets de scintillement pour une expérience gaming vraiment optimale.

Toutes les fonctions et spécificités du Corsair Xeneon 27QHD240 ont été détaillées dans le test complet de l’écran, où il a obtenu 9/10.

Si jamais cet écran est trop onéreux, ou que vous n’avez pas besoin de tant de qualité, vous pouvez trouver d’autres références pour le gaming dans notre sélection des meilleurs produits.

