Cet écran PC gamer Gigabyte 27″ avec écran 240 Hz a droit à une belle réduction de prix sur Amazon

Si vous recherchez un moniteur taillé pour le gaming doté d’une configuration vraiment pointue et qui ne fait aucune concession sur la fluidité, alors le Gigabyte GS27Q X pourrait bien vous convenir. Un modèle avec écran QHD 240 Hz que l’on trouve en ce moment à 269,95 euros au lieu de 344 euros sur Amazon.

L’écran PC gamer Gigabyte GS27Q X. // Source : Gigabyte

Les gamers adeptes de jeux nerveux, rapides et compétitifs ont besoin d’un écran PC suffisamment fluide et réactif pour ne louper aucune action, ni aucun détail dans la partie. Celles et ceux qui souhaitent justement s’offrir un tel moniteur pourront par exemple se diriger vers le Gigabyte GS27Q X et sa dalle rafraîchie à 240 Hz, son taux de réponse minimal et ses fonctionnalités qui permettent d’être plus efficace en jeu. En plus, ce modèle est actuellement en promotion à -22 %.

Les points forts du Gigabyte GS27Q X

Une dalle Fast IPS QHD de 27 pouces

Un taux de rafraîchissement de 240 Hz + un taux de réponse de 1 ms

Des modes pratiques pour le jeu (Black Equalizer, Crosshair)

Auparavant affiché à 344 euros, le moniteur Gigabyte GS27Q X est aujourd’hui disponible en promotion à 269,95 euros sur Amazon.

Moins cher, le modèle Gigabyte GS27Q avec écran 165 Hz est de son côté disponible à 237,42 euros chez Pixmania.

Une dalle qui en jette

Le Gigabyte GS27Q X est un écran PC gamer au design assez sobre, et plutôt discret si on exclut son imposant bloc arrière dans lequel se logent la ventilation et la connectique. Il est par ailleurs équipé d’un socle suffisamment solide pour maintenir l’écran ; un support dont on peut d’ailleurs régler l’inclinaison, mais seulement l’inclinaison. La hauteur n’est pas modulable, et on ne peut pas non plus faire pivoter l’écran. Pour l’ergonomie, on repassera, mais la marque promet que ce réglage limité promet une meilleure stabilité du moniteur.

Côté écran, on a ici droit à une dalle QHD (2 560 x 1 440 pixels) Fast IPS de 27 pouces, qui offre donc des angles de vision bien ouverts et des images bien nettes et détaillées. La technologie HDR est même présente pour garantir des contrastes élevés et des couleurs plus vibrantes. D’ailleurs, l’écran couvre 110 % du spectre sRGB, ce qui nous permet de profiter d’une palette de couleurs très étendue.

Fluidité et réactivité au programme

Le moniteur Gigabyte GS27Q X est par ailleurs doté d’un écran rafraîchi à 240 Hz, un taux considérable qui permet de profiter d’une fluidité exemplaire et de parties sans aucun flou de mouvement. Ajoutons à cela un taux de réaction de seulement 1 ms, qui permet d’éviter les images floues et les retards dans les actions de jeu ; une caractéristique primordiale pour les jeux qui nécessitent une bonne réactivité et dans lesquels il faut toujours garder une longueur d’avance sur les adversaires.

L’écran est également compatible avec la technologie AMD FreeSync Premium Pro, qui se charge de lutter contre les saccades et les déchirures d’écran ; veillez bien sûr à posséder une carte graphique AMD Radeon compatible. Le Gigabyte GS27Q X met par ailleurs à disposition une foule de fonctionnalités permettant d’être plus efficace au cours des parties, comme le mode Black Equalizer, qui augmente l’exposition des endroits sombres et rend ainsi plus visibles les ennemis, ou encore le Crosshair, qui fixe le point de la cible au centre de l’écran pour gagner en précision. Enfin, côté connectique, on peut compter sur deux ports HDMI 2.0, un DisplayPort 1.4 et une sortie audio.

Si vous souhaitez découvrir d’autres modèles bien réactifs que nous recommandons, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs écrans PC gamer du moment.