Dell brade à -50 % la référence incontournable des moniteurs gaming, l’Alienware QD-OLED de 34 pouces

L’Alienware AW3423DW est une référence incontournable côté moniteur gaming. Avec sa dalle QD-OLED de 34 pouces à haute fréquence, il s’adresse avant tout aux passionnés de jeux vidéo. Si au départ, il fallait débourser 1 300 euros pour l’obtenir, aujourd’hui, il se négocie à 638 euros. Une excellente affaire.

Après nos smartphones et nos téléviseurs, c’est autour de nos écrans PC de s’afficher avec des dalles Oled, comme le très impressionnant Alienware 34 QD-OLED (AW3423DW). Ce modèle incurvé avec des contrastes infinis, un angle de vue de 178° à l’horizontale et à la verticale, une faible latence et un temps de rafraîchissement qui peut s’élever à 165 Hz, il faut dire qu’il en impose. Aujourd’hui, on le trouve à un prix plus avantageux maintenant qu’il est à moitié prix.

Pourquoi choisir l’Alienware QD-OLED 34″ ?

Sa dalle QD-OLED de 34″, bien sûr

La fréquence de rafraîchissement monte jusqu’à 165 Hz

Une latence de seulement 0,1 ms, impossible de faire plus rapide

L’écran PC Alienware QD-OLED AW3423DWF est sortie au prix de 1 300 euros, mais en ce moment, il se négocie à seulement 638,72 euros sur le site officiel.

L’écran Dell Alienware QD-OLED a tout pour plaire

Si vous avez un setup gaming, ou que vous comptez en avoir un, cet écran est un atout de taille à considérer. Déjà, vous avez une dalle XL de 34″, incurvée, qui affiche une définition 3 440 x 1 440 pixels au format 21:9. C’est un format très particulier, qui pourrait rebuter pour une utilisation bureautique, mais en jeu, ça fait toute la différence.

La dalle est une Quantum Dot OLED, abrégé QD-OLED et était, au moment de sa sortie, une pionnière en la matière. Au menu : des contrastes infinis, des noirs profonds ou encore une luminosité optimale qui peut grimper jusqu’à 1000 cd/m² avec la compatibilité HDR. Notez que l’écran propose même une garantie anti burn-in. C’est ce phénomène naturel qui fait qu’une image « fantôme » peut rester affichée à l’écran si elle y reste trop longtemps.

Des performances en jeu qui vont faire des jaloux

Les performances ont été évoquées un peu plus haut, mais il faut revenir dessus, car elles sont assez impressionnantes. Un temps de réponse de 0,1 milliseconde, soit quasiment instantané, pour rendre honneur à vos réflexes in-game.

Sans oublier la fréquence de rafraîchissement de 165 Hz, soit 165 images/seconde. C’est le combo ultime pour les gamers qui auront là de la fluidité couplée à des graphismes haut de gamme pour une expérience de folie. Si jamais ça se passe mal, vous ne pourrez plus blâmer le matériel !

Sans compter que l’écran est compatible AMD FreeSync, donc si vous avez du matériel compatible, vous éviterez les saccades et les déchirements d’écran. Un dernier mot sur la connectique qui est à l’image du reste de la config : deux DisplayPort, un port HDMI, un port USB-C, quatre ports USB 3.2, une prise jack et une sortie audio.

Pour approfondir la question de l’Alienware AW3423DWF, le test complet de cet écran est à votre entière disposition sur le site.

