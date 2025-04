À ce prix-là, ce grand moniteur Oled incurvé (34″ et 175 Hz) va ravir les gamers

Profitez d’un grand écran incurvé WQHD de 34 pouces avec un taux de rafraichissement de 175 Hz sur PC, voilà ce que propose le Philips Evnia 34M2C6500. En ce moment, il améliore son rapport qualité-prix en passant de 670,99 euros au lieu de 869 euros. C’est actuellement le prix le plus bas !

Philips Evnia 34M2C6500

Philips n’est pas forcément connu pour ça, mais la marque fait aussi dans le gaming. C’est normal, quand on connait leur savoir-faire en matière d’écran. Avec le modèle Evnia 34M2C6500, Philips frappe fort en proposant un écran large avec une diagonale de 34 pouces, une dalle OLED WQHD, une fréquence de rafraîchissement de 0,03 ms et un temps de latence de 175 Hz. La qualité à un prix, mais qui est heureusement allégée de près de 200 euros aujourd’hui.

Les points forts du Philips Evnia 34M2C6500

La dalle OLED affiche de très belles couleurs en jeu

Une fréquence de rafraîchissement à 175 Hz pour une fluidité maximale

Le format incurvé, particulier mais très pratique pour le gaming

Au lieu de 869 euros, l’écran PC gamer Philips Evnia 34M2C6500 bénéficie de 23 % de réduction sur Amazon et passe ainsi à 670,99 euros.

De l’OLED pour renforcer les contrastes

Philips ne fait pas dans la demi-mesure avec cet écran PC taillé pour les jeux vidéo. Bien entendu, vous pouvez en faire l’usage que vous voulez et il sera tout aussi efficace si vous travaillez sur le graphisme ou la vidéo. Avec sa définition de 3 440 x 1 440 pixels et surtout la dalle OLED qui permet d’afficher des couleurs plus vives et donc des contrastes plus prononcés, c’est un plaisir pour les yeux.

Plaisir non gâché par la fréquence de rafraîchissement max de 175 Hz et le temps de latence de 0,03 ms, rendant ainsi toute action fluide et instantanément affichée à l’écran. Sans oublier le format incurvé de l’écran qui fait parcourir moins de chemin à l’œil pour aller d’un coin à l’autre.

Philips Evnia : un écran ergonomique

Philips sait que son écran est voué à être utilisé intensément, c’est pour ça qu’il est équipé de technologies réduisant la fatigue oculaire. Filtre anti lumière bleue, technologie anti-scintillement : tout est fait pour maximiser le confort et l’expérience visuelle. Même la luminosité de 450 cd/m² est au rendez-vous pour jouer en plein soleil.

La dalle est bien entendu compatible HDR et prend en charge FreeSync Premium Pro et G-Sync. Il bénéficie aussi de la technologie Ambiglow exclusive à Philips qui créé un halo de lumière pour intensifier l’immersion dans vos contenus. L’écran propose deux ports HDMI 2.0, un DisplayPort et un hub USB pour relier tous vos appareils. Par contre, il n’y a pas de haut-parleur intégré, mais ce n’est pas trop grave.

