Voilà un super prix pour cet écran PC gamer de 27 pouces, 180 Hz et 1 ms

Le moniteur AOC 27G4XED n’a pas la prétention d’aller bousculer les modèles haut de gamme, mais pour un tarif de moins de 200 euros, c’est un écran parfaitement calibré pour le jeu. Il est encore plus recommandable lorsque son prix obtient une promotion comme c’est le cas aujourd’hui sur Amazon, de 189 euros au lancement à 109 euros actuellement.

On connaît AOC pour son sérieux dans le gaming abordable, et le 27G4XED vient confirmer ce statut. Avec sa dalle Fast IPS Full HD de 27 pouces, son taux de rafraîchissement de 180 Hz et un temps de réponse quasi instantané, il coche toutes les cases du moniteur taillé pour le combat. Et aujourd’hui, il est encore plus intéressant puisqu’une ristourne de 80 euros est effective sur Amazon.

Les points forts du AOC 27G4XED

Une dalle Fast IPS de 27 pouces en 180 Hz

Compatible HDR10

Technologies G-Sync et Adaptive Sync

Au lieu de 189 euros, le AOC 27G4XED est aujourd’hui disponible en promotion à 109 euros sur Amazon.

Une belle dalle rapide

Le moniteur 27G4XED d’AOC repose sur une dalle Fast IPS de 27 pouces, en 1920 × 1080 pixels, calibrée pour le jeu réactif, mais aussi pour le confort visuel, mais l’intérêt n’est pas dans les pixels à la loupe, il est dans la vitesse. Le taux de rafraîchissement monte à 180 Hz, idéal pour les FPS nerveux, les jeux compétitifs ou même les simulateurs qui exigent de la fluidité à tous les étages.

La technologie HDR 10 vient aussi apporter une dimension supplémentaire à l’image. Si on reste sur une dalle Full HD, la compatibilité HDR permet d’afficher des contrastes plus marqués et des couleurs plus intenses, surtout dans les contenus compatibles. Un petit plus appréciable quand on alterne entre gaming et visionnage de séries ou de streams. Bref, ça ne transforme pas l’écran en mini-cinéma, mais ça rehausse clairement la qualité perçue, sans grever le prix et permettra de profiter de superbes images dans l’éblouissant Clair Obscur Expédition 33.

Le temps de réponse GtG de 1 ms élimine quasiment tout flou de mouvement, et avec les technologies G-Sync et Adaptive-Sync, nous pouvons dire adieu au tearing. Ajoutons à cela une luminosité max de 300 cd/m², un contraste de 1000:1 et une colorimétrie sRGB à 99 % : le rendu est propre, dynamique et suffisant pour bosser un peu la journée avant de fraguer la nuit.

Un moniteur simple, mais bien pensé

Le AOC 27G4XED mise sur un design sobre et fonctionnel, loin des excès lumineux ou des lignes trop agressives qu’on voit encore trop souvent dans le monde du gaming. Ici, pas de fioriture : un cadre fin, une finition noir mat, des bords discrets, l’écran s’intègre aussi bien dans un setup gamer épuré que sur un bureau pro sans fausse note.

Côté ergonomie, il est complet : réglable en hauteur, inclinable, pivotable à 90° (mode portrait), et bien entendu compatible VESA 100 x 100, pour celles et ceux qui préfèrent un bras articulé ou un montage mural propre et gain de place.

Sur le plan des connectiques, AOC a fait simple, mais efficace. Nous retrouvons deux ports HDMI 2.0, parfaits pour brancher une console ou un laptop, un des HDMI est compatible DisplayPort 1.4 indispensable pour profiter pleinement des 180 Hz en 1080p, et une prise casque 3,5 mm. Pas d’USB-C ou de hub intégré ici, mais l’essentiel est là pour une expérience sans friction, que ce soit pour le jeu, le boulot ou les deux.

