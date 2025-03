115 €, c’est le super prix de cet écran PC gamer de 27″ (180 Hz + 0,5 ms) qui va ravir les petits budgets

Taux de rafraîchissement très élevé, temps de réponse réduit, grande dalle compatible HDR10… Le moniteur gaming AOC 27G42E coche beaucoup de cases et devrait satisfaire les joueurs très exigeants. Idéal aussi pour celles et ceux qui ont un budget restreint, cet écran est en ce moment proposé à 114,99 euros au lieu de 193,87 euros chez Cdiscount.

Si vous pensiez que mettre la main sur un grand écran PC gamer bien réactif nécessitait de se ruiner, alors vous aviez tout faux. En effet, il est possible de trouver sur le marché des références abordables offrant des images fluides en jeu, à l’image du moniteur AOC 27G42E, doté notamment d’un taux de rafraîchissement de 180 Hz. Un modèle efficace que l’on trouve en ce moment à moins de 115 euros.

Les points essentiels du moniteur AOC 27G42E

Une dalle Fast IPS Full HD de 27 pouces

Compatible HDR10

Un taux de rafraîchissement de 180 Hz

Auparavant proposé à plus de 190 euros, l’écran PC gamer AOC 27G42E est aujourd’hui disponible en promotion à 129,99 euros chez Cdiscount. Mais grâce au code promo 15DES129, vous pourrez l’avoir à 114,99 euros.

Le prix réduit de l’écran PC AOC 27G42E après application du code promo sur le site de Cdiscount.

Des images bien nettes

L’écran PC AOC 27G42E est tout d’abord un modèle doté d’un cadre fin sur trois côtés ainsi que d’un pied central assez petit, qui n’occupe donc pas trop de place sur le bureau. Les joueurs qui doivent installer pas mal de périphériques autour du moniteur devraient donc en être satisfaits. Côté ergonomie, l’inclinaison de l’écran peut être réglée, mais pas la hauteur, ce qui est un peu dommage. Et côté connectique, on trouve un port HDMI 2.0, un DisplayPort et un port jack 3,5 mm.

Au niveau de l’écran, on a ici droit à une dalle de 27 pouces, soit une diagonale plus que confortable pour ne louper aucun détail dans sa partie. On peut par ailleurs compter sur une définition Full HD (1 920 x 1 080 pixels), même si on aurait préféré, sur une dalle de cette taille, avoir au moins du QHD, afin de profiter d’images plus détaillées. L’écran se rattrape avec sa technologie Fast IPS, qui offre des angles de vision bien ouverts et des couleurs vives, ainsi qu’une meilleure réactivité par rapport à un simple écran IPS, avec des temps de réponse plus rapides notamment. N’oublions pas le support du format HDR10, qui permet de rendre chaque contenu bien plus détaillé et contrasté grâce à une extension de la plage dynamique.

Une excellente fluidité à tout moment

L’AOC 27G42E nous fait par ailleurs profiter d’un taux de rafraîchissement de 180 Hz, qui promet un affichage très fluide lors de chaque combo. Autant dire que les flous de mouvement n’auront pas leur place ici, tandis que les lags seront efficacement éliminés. Ajoutons à cela un temps de réponse de 0,5 ms, grâce auquel les retards ou ralentissements à l’image seront grandement minimisés, ce qui sera bien utile lors de parties où la réactivité est primordiale, comme sur les FPS.

Enfin, l’Adaptive Sync est aussi de la partie. Cette technologie se charge de résoudre les problèmes de tearing, ou déchirures d’écran, et de limiter les saccades grâce à une synchronisation de la fréquence de rafraîchissement de l’écran et du frame rate de la carte graphique.

Si vous souhaitez découvrir d’autres modèles, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs écrans PC gamer du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.