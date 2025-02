170 €, c’est le super prix de ce moniteur gaming 27″ en 1440p/180 Hz grâce à cette offre

L’écran gamer AOC Q27G4X est un modèle performant et complet qui a été lancé à un prix très contenu. Mais en ce moment, il est encore plus abordable que d’habitude : Cdiscount le propose en effet à 169,99 euros au lieu de 269 euros.

Source : Matthieu Legouge

Diagonale de 27 pouces, définition QHD, taux de rafraîchissement de 180 Hz, certification DisplayHDR 400… En apparence, l’AOC Q27G4X est un moniteur taillé pour le gaming comme il en existe déjà beaucoup. Mais ce qui lui permet de clairement se différencier, c’est son prix de base, bien plus bas que nombre de ses concurrents. La bonne nouvelle, c’est que ce tarif déjà avantageux s’allège grâce à une réduction de 100 euros.

Les points forts de l’écran PC AOC Q27G4X

Une dalle IPS de 27 pouces en 1440p

Un taux de rafraîchissement de 180 Hz

Adaptive Sync

Auparavant affiché à 269 euros lors de sa sortie, l’écran PC gamer AOC Q27G4X est actuellement vendu à 169,99 euros chez Cdiscount.

Un moniteur ergonomique pour le jeu

Le moniteur AOC Q27G4X adopte un design plutôt simple et épuré et a été conçu avec des matériaux bon marché, ce qui ne l’empêche de présenter une bonne robustesse. Il a aussi l’avantage d’arborer un cadre fin sur trois côtés ainsi qu’un support central assez petit, qui n’occupe donc pas trop de place sur le bureau. Au dos, on trouve une connectique assez peu fournie, avec deux ports HDMI 2.0, un DisplayPort 1.4 et une sortie mini-jack 3.5 mm. Mais ce sera suffisant pour les joueurs qui ne multiplient pas les périphériques.

L’AOC Q27G4X est également un écran ergonomique, qui peut s’adapter à chaque utilisateur. En effet, il est possible de régler son inclinaison et sa hauteur, et même de le passer en mode portrait. Au centre de ce moniteur, c’est une dalle IPS de 27 pouces qui prend place, soit une diagonale tout à fait convenable pour jouer confortablement. Et si cet écran manque globalement de justesse au niveau de sa qualité d’image, on a tout de même apprécié, lors de notre test, ses couleurs vives et son bon contraste (1221:1) pour une dalle IPS. De plus, la couverture colorimétrique est tout à fait intéressante puisque le spectre DCI-P3 est couvert à 93 %. N’oublions pas de mentionner que la marque a ici misé sur une définition QHD (2 560 x 1 440 pixels), plutôt rare sur cette gamme de prix.

Des parties bien fluides, mais…

Ce moniteur AOC marque beaucoup de points grâce à son taux de rafraîchissement de 180 Hz ; il promet donc en théorie un affichage très fluide lors de chaque combo, sans flou de mouvement ou autres lags. Et avec des cartes graphiques de milieu de gamme, il ne devrait pas être difficile de faire tourner une majorité de jeux en 1440p avec une fluidité constante. Toutefois, si le fabricant annonce des temps de réponse suffisamment bas, nous avons perçu, lors de notre test, des effets de ghosting un peu gênants sur certains jeux compétitifs ; des images fantômes légèrement présentes même après l’activation de l’overdrive.

Nous avons tout de même été agréablement surpris de constater qu’en activant l’option Low Input Lag, l’input lag s’est trouvé à un niveau vraiment bas avec 11.3 ms seulement. Et pour couronner le tout, le moniteur met à disposition plusieurs fonctionnalités pour améliorer l’expérience, comme des indicateurs de visée ou réticules ou encore le Shadow Control, qui permet d’éclaircir une image trop sombre et inversement. Enfin, l’Adaptive-Sync est aussi de la partie, et le moniteur est bel et bien compatible avec G-Sync. De quoi éliminer les saccades et le tearing.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet de l’AOC Q27G4X.

